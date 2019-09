Según el relevamiento de Pew, los argentinos en Estados Unidos residen principalmente en Florida, California y Nueva York Fuente: LA NACION

WASHINGTON.- Entre la población de casi 60 millones de personas de habla hispana que reside en Estados Unidos, los argentinos se han destacado por algunas particularidades: en primer lugar, por percibir las mejores remuneraciones y, en segundo término, por volverse dueños de su propia vivienda. Así lo reveló el último informe del centro de investigación Pew, que estableció una lista de datos sobre los hispanos en tierras estadounidenses.

El informe desarrolló distintas referencias en relación a la cantidad de personas que viven en Estados Unidos, el ingreso, la vivienda, la educación y los índices de pobreza. Actualmente, según el estudio de Pew, hay 278.000 argentinos en Estados Unidos, una cifra muy alejada de los mexicanos, que lideraron el ranking con 36.634.000 de personas (el 62% de los latinos).

Sin embargo, en relación a este punto, los venezolanos, dominicanos y guatemaltecos fueron los que experimentaron el mayor crecimiento de la población desde 2010. La población venezolana en los Estados Unidos aumentó un 76% y llegó a 421.000 habitantes en 2017, con la tasa de crecimiento más rápida entre los grupos de origen hispano.

En relación con las condiciones económicas de los latinos, los argentinos encabezaron la lista con un ingreso familiar promedio por año de US$ 68.000, casi US$ 20.000 más que el salario promedio latino total, que ronda los US$ 49.010. Los que menos percibieron fueron los hondureños, que mantenían un ingreso medio de US$ 41.000.

Jóvenes, universitarios y con buen idioma

Los argentinos en Estados Unidos en promedio tienen 39 años y el 74% del total de argentinos tienen un "muy buen" nivel de inglés. Además, también ocuparon el segundo lugar de la lista entre los que cuentan con una formación universitaria. Sobre este punto, el 43% de los argentinos la tienen, un porcentaje cercano al 53% de los licenciados venezolanos, que lideran la lista.

Sobre la cantidad de propietarios de la vivienda que se registraron en el estudio de Pew, los argentinos ocuparon el segundo lugar del ranking, con un 56% de dueños de su casa propia, un índice superior a la media de los hispanos en Estados Unidos, que ronda el 47%.

En coincidencia con estas cifras, los índices de pobreza para los argentinos es más baja que el promedio, que alcanza a un 9% de los hispanos, mientras que la media de los hispanos estadounidenses que vive en la pobreza es del 19%.

En tanto, en relación con los focos geográficos en los que más se concentran los argentinos en Estados Unidos, se destacaron la residencia en los estados de Florida (29%), California (18%) y Nueva York (10%).