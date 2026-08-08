La reacción de un equipo médico en Japón cuando en plena cirugía impactó un terremoto de casi 7 puntos de magnitud

Un equipo médico en Japón debió realizar un trabajo sin precedentes cuando en plena cirugía un terremoto de casi siete puntos de magnitud impactó en la ciudad de Kumamoto. La reacción de los profesionales quedó grabada en una de las cámaras de seguridad del quirófano.

El episodio ocurrió el pasado 28 de julio, cuando un sismo de 6,8 puntos de magnitud y diez metros de profundidad azotó al país asiático, dejando un saldo de 39 muertos y 170 heridos.

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Al momento que llegó el movimiento telúrico, aproximadamente a las 16:30 de aquella jornada, un equipo médico del Hospital General de Kumamoto estaba realizando una cirugía abdominal. En las últimas horas, trascendieron las imágenes de cómo fue su reacción.

Según se observa en el video, la operación parece desarrollarse sin inconvenientes hasta que toda la estructura del quirófano empezó a temblar.

Solo segundos después, todos los insumos y materiales médicos de sala comenzaron a moverse de un lado hacia otro. En la intervención participaban cinco personas y dos de ellas cayeron por la intensidad del terremoto.

Los médicos continuaron la operación luego del terremoto Captura

Por su parte, los dos aparentes cirujanos, intentaron sostener la camilla donde estaba el paciente, para evitar que se moviera y sufriera daños que luego fueran irreversibles.

En medio del impacto, y por un segundo, el hospital perdió por completo la luz, pero luego la recuperó. Una vez que pasaron los temblores, los asistentes de los médicos comenzaron a levantar todos los materiales caídos y a organizar nuevamente la sala. A su vez, los cirujanos continuaron sin problemas con la intervención.

“Fue un caos total”, expresó Shotaro Yoshihara, portavoz del hospital, luego del terremoto. “Cada uno tuvo que dar un paso al frente y afrontar la situación lo mejor que pudo”, indicó en una entrevista con un medio local.

El lugar donde impactó el terremoto USGS

Además, aseguró que las cuatro operaciones que se estaban llevando a cabo al momento del sismo se completaron con éxito.

“Sería un golpe devastador que un hospital de gran escala como el nuestro no pudiera prestar atención médica”, aseguró. Y agregó: “Todos trabajamos con el máximo esfuerzo para recuperar la operatividad rápidamente”.

Las consecuencias del terremoto

El terremoto tuvo su principal impacto en Kyushu, la isla más meridional de las cuatro principales que conforman Japón, unos 900 kilómetros al suroeste de Tokio, y dejó un saldo de 39 muertos y 170 heridos.

Uno de los episodios más graves ocurrió en el centro comercial AEON, situado en Kashima, en las afueras de Kumamoto. Allí se produjo una explosión después de que clientes y empleados fueran evacuados, lo que provocó el derrumbe de techos y paredes y dejó expuesta parte de la estructura metálica.

Un vehículo pasa junto a casas derrumbadas tras un terremoto en Yatsushiro, en la prefectura de Kumamoto, el miércoles 29 de julio de 2026 Juntaro Yokoyama - Kyodo News

Las imágenes difundidas por medios japoneses mostraron techos derrumbados, piezas metálicas y escombros esparcidos por el lugar, mientras rescatistas con cascos y mascarillas revisaban las instalaciones.

El terremoto fue informado inicialmente con una magnitud de 7,1, aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos revisó luego su cálculo a 6,8. En Japón, el fenómeno alcanzó el nivel máximo de la escala de intensidad sísmica Shindo, que mide la fuerza con la que se perciben los movimientos en cada zona.