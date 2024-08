Congresistas chilenos apuntan a la Argentina por la presunta violación del espacio aéreo

Escuchar

SANTIAGO.- Un fuerte apoyo a la labor de la Fuerza Aérea de Chile y críticas hacia la Argentina surgieron en el Congreso tras los acontecimientos de ayer en el Estrecho de Magallanes, donde se detectó la presencia de un “tráfico aéreo no identificado”, que según medios locales corresponderían al país vecino, aunque la Fuerza Aérea argentina lo desmintió.

Ayer, alrededor de las 20, Chile desplegó aviones de combate F-5 por una presunta violación de su espacio aéreo en el sur del país, en la zona de Punta Arenas. La ministra de Defensa chilena, Maya Fernández, confirmó que el gobierno de Gabriel Boric puso en marcha una investigación para esclarecer lo sucedido.

Esta mañana, fuentes de Defensa de Chile indicaron a LA NACION que hasta el momento no confirmaron el tipo de avión que habría circulado por la zona ni de qué nacionalidad era.

La ministra de Defensa Nacional @Mayafernandeza se refiere a la detección de tráfico aéreo no identificado en el Estrecho de Magallanes durante la tarde de este martes. pic.twitter.com/chavSzK2gW — Ministerio de Defensa Nacional (@mindefchile) August 28, 2024

“Frente a la violación del espacio aéreo de nuestro país, quiero destacar la pronta respuesta de la FACH para enfrentar este incidente, lo que demuestra el alto nivel de preparación y alistamiento de la fuerza. Creo que es muy importante que se realice una investigación exhaustiva con el objetivo de determinar la procedencia, a quien pertenecía la aeronave involucrada y las razones de la violación del espacio aéreo chileno”, sostuvo el senador Pedro Araya, presidente de la Comisión de Defensa del Senado.

Valoramos la rápida respuesta de la @FACh_Chile de Chile ante la violación de nuestro espacio aéreo. Su alto nivel de preparación permitió controlar la situación de manera eficiente. Ahora es crucial una investigación exhaustiva para determinar la procedencia de la nave y las… pic.twitter.com/oj4NDm99YS — Pedro Araya Guerrero (@ArayaPedro) August 28, 2024

Desde la Cámara de Diputados, Camila Flores, presidenta de la comisión de Defensa, apuntó contra la Argentina. “Lamentablemente, ya nos tiene acostumbrados a hacer intromisión en nuestro territorio nacional y en nuestra soberanía. Me preocupa enormemente la actitud beligerante y poco amistosa de convivencia entre Argentina y Chile. Más allá de que se hayan activado los protocolos correctamente, con los F-5 de la Fuerza Aérea chilena respondiendo a la situación, es necesario exigir a la Argentina que responda. No es la primera vez que ocurren estos hechos, y no podemos permitir que continúen. Como Estado chileno, debemos unirnos y demandar respuestas claras del gobierno argentino sobre lo que los motiva a sobrevolar nuestro territorio sin autorización ni previo aviso,” enfatizó.

Francisco Undurraga, aseguró que “hay que defender los límites territoriales porque son nuestros. Ahora bien, llama la atención la desprolijidad de la Argentina en varias situaciones. Yo le pediría al gobierno argentino que se dedique a hacer operaciones dentro de su territorio y no fuera del mismo. Si nosotros queremos tener buenas relaciones con Argentina, que por cierto nos interesa profundizar las mismas, la Argentina tiene que ser respetuosa del territorio y no se puede tolerar ningún tipo de equívoco en esta materia”.

El Ministerio de Defensa no ha confirmado que efectivamente sea un avión argentino el que "violó su espacio aéreo", el material se encuentra en investigación Télam

El diputado Andrés Jouannet puso paños fríos a las acusaciones de los otros camaristas y resaltó: “Tenemos una de las fuerzas más poderosas de América Latina y por tanto tenemos que estar tranquilos porque nuestros cielos están custodiados por la Fuerza Aérea. Más allá de la situación con Argentina, no hay que escalar esto, nosotros tenemos buena relación con Argentina, vamos a ver por qué ocurrió esto, debido a qué, pero cualquier cuestión que ocurra en nuestro espacio aéreo la Fuerza Aérea está absolutamente atenta”.

Su par Kenneth Pugh destacó que “Chile cuenta con un sistema de alerta temprana que opera 24/7 y que es capaz de responder inmediatamente, mediante el despegue de un elemento de aeronaves de combate”.

Asimismo, el diputado de la Región de Magallanes, Carlos Bianchi, también prefirió mantener cierta cautela frente a la culpabilidad de Argentina. “La reacción que tuvo Chile frente a esta posible incursión de aviones desde Argentina demuestra que en Chile y en la región de Magallanes existe la suficiente tecnología y infraestructura para supervigilar la soberanía de nuestro país. En esto yo creo que hay que ser extraordinariamente prudentes y dejar que la Cancillería lleve a cabo las correspondientes investigaciones, ni siquiera el propio Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa está para actuar, está para poner a disposición. La Cancillería es la que en esto tiene que efectivamente llevar adelante las investigaciones y las solicitudes, si esto es o no efectivo lo que se ha señalado”, señaló.

Diario El Mercurio/GDA y agencia ANSA

LA NACION