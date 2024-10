Lacalle Pou puso fin al asentamiento Kennedy, el más antiguo de Punta del Este

Escuchar

MALDONADO.- Con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou y en plena campaña electoral, el gobierno de Uruguay inauguró el lunes el final del realojamiento del asentamiento Kennedy, en Maldonado, y defendió la política de vivienda que se ha llevado adelante a lo largo de este período.

El asentamiento Kennedy, que estaba formado por 530 familias era el más antiguo de Punta del Este. Estaba ubicado en la zona de El Jagüel, cerca del Cantegril Country Club. La Intendencia de Maldonado inició en febrero la reubicación de familias hacia el nuevo barrio que, integrado a la ciudad, está ubicado a solo dos kilómetros del actual.

Además de Lacalle Pou, en el acto en el que se terminó el realojamiento estuvieron el intendente de Maldonado, Enrique Antía, y los candidatos a la presidencia Álvaro Delgado (Partido Nacional) y Andrés Ojeda (Partido Colorado). Uruguay celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales este domingo.

La demolición de las últimas casas del asentamiento Kennedy El País - Uruguay

Luego de hablar de “la obstinada eficacia de la voluntad, acompañada por una dosis de positiva terquedad” para resumir el esfuerzo implicado del gobierno departamental de Maldonado para hacer realidad este realojo, Lacalle Pou pasó a destacar la política general del Plan Avanzar, con la que buscó comenzar a erradicar las viviendas irregulares.

“El otro día contaba que había escuchado al presidente Luiz Inacio Lula Da Silva, con el que tenemos signos políticos distintos, cuando él hablaba de ‘hambre cero’. Dije ‘ta’, es acá, ‘asentamiento cero’ —dijo sobre la promesa electoral que él hizo en la campaña de 2014—. Y nos dieron más palo que en Las Llamadas porque decían que era imposible. Y es obvio que es imposible si no hay una política que además contenga, genere prosperidad, y tampoco es una política de mediano plazo”.

Lacalle Pou, durante el fin del desalojo del asentamiento Kennedy El País - Uruguay

Como resultado, Lacalle Pou defendió que en su gobierno, a diferencia de los anteriores del Frente Amplio, se lograron avances tanto en esta materia, como en la delictiva: “Así como es la primera vez en la historia que decrece el número de asentamientos, es la primera vez en muchos años que realmente bajan los delitos”.

Por último, señaló que también se lograron avances en la salud, en donde según dijo hubo una “inversión enorme” —y el ejemplo “más emblemático” en este sentido fue la construcción del hospital del Cerro, propuso—, y en la creación de empleos, ya que en este período va a cerrar con la generación de “más de 100 mil puestos de trabajo en todo el país”, cuando en los cinco años anteriores se habían perdido 50 mil.

“En estos momentos hay frases hechas”, afirmó sobre el final, refiriéndose a la discusión política que tiene lugar estos días entre los candidatos oficialistas y la fórmula presidencial de la oposición. “Los hechos creo que son muy claros. Y contrariamente a los eslóganes de campaña, quizás porque no se conoce del todo el país o no se quiere ver, a mí no me cabe la menor duda que este ha sido un gobierno de profundo contenido humanista y de sensibilidad social. Lo único que no hace gárgaras”, concluyó.

El Kennedy nació en 1961, durante la construcción de la cancha de golf del Cantegril Country Club. Quienes comenzaron a habitarlo, construyeron sus viviendas de materiales precarios, algo que siempre contrastó mucho con las mansiones y grandes desarrollos inmobiliarios de Punta del Este. Las condiciones en las que vivía la población del asentamiento era de extrema vulnerabilidad.

El origen del nombre está relacionado con una donación que hizo Estados Unidos durante el gobierno de John Fitzgerald Kennedy, luego de la celebración del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) en 1961 en Punta del Este. A pesar de que los fondos debían ser destinados para la construcción de viviendas dignas en el naciente asentamiento. Las casas, sin embargo, nunca se edificaron y tampoco nadie supo nada sobre el destino de los fondos.

La demolición de las últimas casas del asentamiento Kennedy El País - Uruguay

Antes de Lacalle Pou habló el intendente Antía, que definió lo logrado como el cumplimiento de un “viejo sueño” que permitió que unas 530 familias abandonaran la precariedad en la que estaban viviendo para mudarse a casas de material, en una nueva barriada que cuenta con servicios como escuela, un CAIF y una mutualista, una obra que requirió 55 millones de dólares, como informó más temprano la comuna de Maldonado.

Antía recordó que también se logró el realojo en el asentamiento El Placer, objetivo que había intentado alcanzar en el período anterior pero que no fue posible porque no tuvo coordinación con el entonces gobierno frenteamplista.

Antía señaló que los realojos de los asentamientos Kennedy y El Placer es algo que se propone desde que asumió al frente del gobierno departamental en el año 2000. Y que estuvo cerca de llegar a una solución en el primer caso en el período 2015-2020, pero que en aquel momento no hubo coordinación con el gobierno nacional.

Nuevo barrio a dos kilómetros de el asentamiento Kennedy asentamiento Kennedy

“Fuimos visitados por la ministra de Vivienda del MPP (Eneida de León). Nos dijo, de parte del presidente [Tabaré] Vázquez que íbamos a tener 30 de dólares millones para hacer esto. ¿Saben cuánto vino? Ni un peso, ni un dólar. No cumplieron nada”, criticó Antía, que agregó que en 2019 se tuvo “la suerte de ganar el gobierno”, lo que permitió que se prendiera “la luz”.

En otro tramo de su discurso volvió a cargar contra la izquierda, al señalar que luego de algunos intentos de realojo en su primera administración a comienzos de este siglo, el problema social tuvo un retroceso. “No hubo cambios en los gobiernos [departamentales] del Frente Amplio” en esta materia, cuestionó.

“Se puede”, destacó emocionado el intendente, y le cedió la palabra al primer mandatario, que en estos días de campaña electoral está recorriendo el territorio nacional inaugurando distintas obras de infraestructura.

El País (Uruguay)

Temas Luis Lacalle Pou