Continuismo en el régimen cubano: Miguel Díaz-Canel seguirá al frente de la isla hasta 2028

CARACAS.– Continuismo y crisis siguen de la mano en la revolución cubana tras 65 años en el poder. Miguel Díaz-Canel asumió este miércoles su segundo mandato de cinco años al frente del país, según el diseño impuesto por su padrino político, Raúl Castro, para su sucesión.

Los 462 diputados presentes plasmaron su obediencia en las urnas instaladas en el Palacio de las Convenciones de La Habana y dieron su beneplácito por “unanimidad a la cubana” a la candidatura presidencial, pese a que su popularidad se encuentra en sus mínimos. Eso sí, dos de ellos lo hicieron en blanco y uno no votó a favor, para un total de 459.

Los parlamentarios fueron conminados a leer la biografía del presidente (“se destaca por su trabajo diario y por su cercanía con las masas”) durante unos minutos antes de votar. Como si no se la supieran.

“Los derrotados no han podido derrotarnos y es gracias a esta victoria que instalamos por décima ocasión la Asamblea Nacional del Poder Popular. No ganamos por tener más dinero ni no por representar a un determinado partido político. Cada uno de nosotros estamos aquí para representar los intereses de la mayoría”, argumentó Díaz-Canel en su primer discurso tras la reelección.

Díaz-Canel y Raúl Castro

Todo bajo control y con Castro, de 91 años, líder histórico y general de Ejército, al frente de las operaciones. Muy parecido sucedió con la renovación del vicepresidente, Salvador Valdés; del primer ministro, Manuel Marrero; del presidente legislativo, Esteban Lazo; y de la vicepresidenta, Ana María Mari Machado.

Para el Consejo de Estado, el Poder Ejecutivo de la isla, se incluyeron 10 novedades entre los 22 elegidos, todos ellos fieles seguidores de la doctrina oficialista.

“Sin sorpresas. Lo propio de la democracia es precisamente la incertidumbre en el resultado. Es una prueba justamente de que no hay democracia en Cuba”, dijo a LA NACION Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.

“¿Para qué se molestaron en reunirse? Ratifican al mediocre, inepto y represor Díaz-Canel como presidente”, ironizó el dramaturgo Yunior García Aguilera.

Represión

La parafernalia y el boato, tan clásicas en la revolución, pretendían esconder que la isla se encuentra atrapada en un agujero negro de la Historia. “Cinco años tremendos en los que Cuba no se detuvo”, arengó la propaganda oficialista para resumir el primer mandato de Canel, como llaman en las calles al presidente.

Pero esto es algo que sólo sucede en la segunda dimensión política del poder, porque los cubanos buscan mientras tanto soluciones para su vida. Cuba sufre la mayor crisis migratoria de su historia desde que la represión del 11 de julio de 2021 multiplicara el número de presos políticos, 1066 en la actualidad, según datos de Prisoners Defenders. En torno a medio millón de cubanos han huido del país, de una población total de 11 millones, aseguran expertos.

Un hombre deposita su voto en un colegio electoral de La Habana, el 26 de marzo de 2023, durante las elecciones legislativas del país. ADALBERTO ROQUE - AFP

“Aunque Estados Unidos haya cerrado su frontera, la gente seguirá buscando cómo irse, incluyendo de ser necesario volver a los mecanismos de los 90, desde casarse con extranjeros hasta irse a lugares que sean puentes, como México, hasta ver si cambia la situación. Los derechos sociales y garantías que alguna vez hubo ya no existen. Medicina, educación, seguridad… Y además el gobierno ha incrementado el nivel de represión”, resumió para este diario el sociólogo Leduan Ramírez, experto en temas migratorios.

La renovación del mandato del discípulo de Raúl Castro hasta 2028 sucede en medio de una voraz crisis energética, que desde hace tres semanas ha colapsado las gasolineras de la isla con inmensas colas de ciudadanos.

El nuevo racionamiento entró en vigor el pasado martes, con limitaciones por vehículo tanto en gasolina como diésel. El propio presidente confesó que no tenía “muy claro” cómo van a salir del apuro, aunque señaló a sus aliados por no cumplir con sus envíos de combustible.

Entre esos aliados se destacan Venezuela y Rusia, cuyo canciller, Sergei Lavrov, prosigue su gira latinoamericana tras reunirse el martes con Nicolás Maduro. El jefe de la diplomacia rusa tiene previsto viajar el viernes a La Habana, tras hacer escala en Nicaragua. Las tres dictaduras son las grandes aliadas de Vladimir Putin en la región.