Contraofensiva: Ucrania lanzó un ataque con drones en el centro de Moscú y puso al Kremlin en alerta

KIEV.- La semana de la guerra en Ucrania empezó este lunes con una fuerte escalada de tensión cuando ocho drones ucranianos cayeron sobre Moscú dejando heridos graves, luego de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, prometiera ayer que iba a responder a los bombardeos rusos en Odessa que causaron dos muertos y destruyeron una catedral.

En la capital rusa, dos drones fueron “neutralizados y se estrellaron” sin dejar víctimas. Uno de los artefactos cayó en la importante vía Komsomolsky Prospekt, cerca del Ministerio de Defensa. Otro dron alcanzó el centro de negocios de la calle Likhacheva, que quedó con varios ventanales rotos provenientes de la parte alta de la torre.

El personal del servicio de emergencia trabaja en el sitio de un edificio destruido después de un ataque ruso en Odesa, Ucrania. (AP Photo/Libkos, File) Libkos - AP

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo que no había víctimas por el impacto de los drones contra dos edificios no residenciales. El Ministerio de Defensa afirmó que el ejército había hecho que los dos drones se estrellaran tras interceptarlos de forma electrónica. “Dos drones ucranianos fueron neutralizados y se estrellaron. No hay víctimas”, declaró el Ministerio ruso de Defensa, que acusó a Kiev de realizar un “acto terrorista”.

“Operación especial”

Una fuente ucraniana de Defensa que pidió el anonimato dijo a la agencia AFP que el ataque contra Moscú fue “una operación especial del GUR”, los servicios de inteligencia militar ucranianos.

A la vez, en Crimea, un bombardeo ucraniano con drones alcanzó un depósito de municiones, en el distrito de Dzhankoi, en el norte de la península anexada.

Según el ejército ruso, los 14 drones ucranianos que se dispararon hacia Crimea fueron neutralizados con equipos de interferencia y otros tres, por la defensa antiaérea. Asksionov informó que “según datos preliminares” no hubo víctimas, pero precisó que se evacuó temporalmente a la población en un radio de 5 kilómetros alrededor del depósito, también se suspendió la circulación ferroviaria durante unas horas, y más tarde fue restablecida.

Mykhailo Fedorov, ministro ucraniano de Transformación Digital, afirmó en su canal en una app de mensajería que estos ataques de drones mostraban que los recursos rusos de defensa antiaérea y guerra electrónica “cada vez son menos capaces de proteger los cielos de los invasores”, y añadió que “habrá más”.

Este ataque en Moscú se suma a los registrados desde hace una semana en Crimea, una península en el sur de Ucrania anexada por Rusia, donde se acentuaron las tensiones después de que, el pasado lunes, el Kremlin decidiera retirarse de un acuerdo para exportar grano ucraniano por el mar Negro.

Respuesta rusa

En respuesta, drones rusos destruyeron almacenes de grano ucranianos en el río Danubio, una ruta de exportación vital para Kiev, con lo que se expande el área a la que Moscú ha apuntado desde que la semana pasada se retiró de un acuerdo que permitía el envío de granos por el mar Negro.

Rusia anunció que se reserva el derecho de tomar “severas represalias” tras los ataques. “Consideramos estos sucesos como un nuevo recurso de métodos terroristas por parte de los dirigentes políticos y militares de Ucrania, para intimidar a la población civil”, aseguró Sergei Lavrov, el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“La voluntad de Occidente de ver un agravamiento de la situación se encuentra detrás de los actos descarados de los neonazis ucranianos”, aseguró la diplomacia rusa, prometiendo “encontrar y castigar” a todos los culpables.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en Brasilia el 17 de abril de 2023. (Foto AP /Eraldo Peres)

“Estos ataques no tenían ningún sentido desde un punto de vista militar. Condenamos este nuevo crimen del régimen de Kiev y pedimos a las organizaciones internacionales que lo evalúen adecuadamente”, añadió el Ministerio.

En las últimas semanas, se multiplicaron los ataques ucranianos en Crimea.

En el frente, Kiev afirmó hoy que recuperó más de 16 kilómetros cuadrados en el este y en el sur del país la semana pasada, casi dos meses después de haber empezado su contraofensiva destinada a expulsar de su territorio a las fuerzas rusas. La viceministra ucraniana de Defensa, Ganna Maliar, dijo a la televisión ucraniana que en total las fuerzas ucranianas “liberaron” 35 kilómetros cuadrados en la zona de Bajmut (este) y 192,1 en el sur.

Ataque a Odessa

Zelensky había prometido que habría “represalias” a los 19 misiles rusos que cayeron ayer en Odessa, cuyo casco histórico fue incluido a principios de año en la lista de patrimonio mundial de la humanidad de la Unesco.

La ciudad portuaria, blanco frecuente de bombardeos rusos, fue atacada en la madrugada del domingo y los misiles cayeron sobre el corazón espiritual de Odessa, la Catedral de la Transfiguración, pulverizaron el altar mayor y sepultaron el sagrado icono Kasperovskaya de la Madre de Dios bajo un montón de escombros humeantes. Dos personas murieron y otras 22 resultaron heridas.

Un trabajador camina fuera de la Catedral de la Transfiguración dañada como resultado de un ataque con misiles en Odessa el domingo pasado, antes del servicio el 24 de julio de 2023, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Oleksandr GIMANOV / AFP) OLEKSANDR GIMANOV - AFP

Según el gobernador regional, Oleg Kiper, 25 monumentos sufrieron daños por los bombardeos de ayer, Sin embargo, Rusia asegura que únicamente efectúa ataques contra sitios militares.

“Nuestras Fuerzas Armadas nunca atacan instalaciones de infraestructura civil, y mucho menos catedrales, iglesias u otros edificios similares”, señaló hoy a los periodistas el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov.

Una comisión examina la destrucción en la Catedral de la Transfiguración dañada como resultado de un ataque con misiles en Odessa el 23 de julio, antes del servicio el 24 de julio de 2023, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Oleksandr GIMANOV / AFP) OLEKSANDR GIMANOV - AFP

Según el ente ruso, el templo pudo ser destruido por la caída de un misil guiado ucraniano, como resultado de la poca capacitación de los operadores de sistemas de defensa antiaérea. Peskov destacó que se trata de “cohetes antimisiles que fueron lanzados, y con los cuales ellos mismos destruyeron ese templo”.

Odessa, construida a orillas del mar Negro, es una ciudad estratégica para el tránsito marítimo en la región. Las tensiones aumentaron en la zona desde la expiración de un acuerdo sobre cereales, crucial para el abastecimiento mundial de alimentos, que permitía las exportaciones ucranianas de granos.

