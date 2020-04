Los investigadores buscan un tratamiento contra el coronavirus Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de abril de 2020 • 10:13

LONDRES.- El fármaco experimental de Gilead Sciences Inc, el remdesivir , para el coronavirus fracasó en su primera prueba clínica aleatoria , publicó ayer el Financial Times, pero el fabricante dijo que los resultados del estudio en China no fueron concluyentes ya que finalizaron antes de tiempo.

Las acciones de Gilead cayeron casi un 6% a 76,56 dólares después del reporte de FT, que se conoce días después de que un informe reciente habló de una rápida recuperación de pacientes con Covid-19 en el hospital de medicina de la Universidad de Chicago.

El ensayo chino mostró que el antiviral remdesivir no mejoró la condición de los pacientes ni redujo la presencia del patógeno en el torrente sanguíneo , según el informe, que cita borradores de documentos publicados que la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó accidentalmente.

Gilead dijo en un comunicado que la publicación incluía descripciones inadecuadas del estudio , que se terminó antes de tiempo debido a la baja inscripción y, como resultado, no permite sacar conclusiones estadísticamente significativas.

" Los resultados del estudio no son concluyentes, aunque las tendencias en los datos sugieren un beneficio potencial para remdesivir, particularmente entre los pacientes tratados tempranamente", dijo la compañía.

La OMS dijo que un documento borrador proporcionado por los autores del estudio fue publicado inadvertidamente en el sitio web . Se retiró tan pronto como se notó el error, la agencia dijo que el manuscrito está siendo revisado por pares y se espera una versión final.

Gilead está probando el medicamento en múltiples ensayos y se espera a fines de este mes el resultado de una prueba en la que participaron 400 pacientes hospitalizados con casos graves de la enfermedad.

Los investigadores en China estudiaron a 237 pacientes, administraron el medicamento a 158 y compararon su avance con los 79 restantes.

El medicamento también mostró efectos secundarios significativos en algunos, por lo que 18 pacientes fueron retirados de la prueba, según el Financial Times.

Hay mucho interés en el medicamento de Gilead porque actualmente no hay tratamientos aprobados o vacunas preventivas para Covid-19 , y los médicos están desesperados por cualquier cosa que pueda alterar el curso de la enfermedad que ataca los pulmones y puede dañar otros órganos en casos muy severos.

El medicamento, que anteriormente falló como tratamiento para el Ébola, se está probando contra Covid-19, ya que está diseñado para desactivar el mecanismo por el cual ciertos virus, incluido el nuevo coronavirus, hacen copias de sí mismos y potencialmente agobian el sistema inmunológico de su huésped.

Agencias Reuters y AP