BARCELONA.- La Generalitat de Cataluña ordenó este viernes el confinamiento de los 7,5 millones de habitantes de la comunidad autónoma por el avance del coronavirus . Solo un día después de hacerlo con la pequeña ciudad de Igualada y tras ver como se acumulaban las señales de alarma -con 190 casos nuevos y 25 internados en solo 24 horas-, el presidente catalán, Quim Torra, compareció en el Palau de la Generalitat para anunciar a los habitantes que tendrán restringidos sus movimientos en los próximos días, en el mismo día en el que el gobierno de Pedro Sánchez anunció que decretará el estado de alarma.

Torra no dijo cuánto tiempo durará la medida a raíz de la pandemia, en uno de los varios puntos que dejó sin resolver.

La contundencia de Torra contrastó con las palabras del consejero de Interior, Miquel Buch, que en declaraciones a TV3 no llegó a concretar ninguna de las medidas de confinamiento -por ejemplo desplegar la policía en rutas o accesos de ciudades- y reclamó la colaboración del gobierno central por dos motivos: "Evitar la propagación del virus y evitar el colapso del sistema sanitario". Buch también admitió que no pueden obligar a un confinamiento total de la población en Cataluña, por lo que se aguó el anuncio a un "confinamiento solidario".

Torra pidió la colaboración del gobierno central para que "limite los accesos" en las infraestructuras que escapan de las competencias de la Generalitat , como son las fronteras con Francia, puertos, aeropuertos y enlaces ferroviarios. "Estamos en disposición de confinar el país. Hemos respondido a otros retos muy grandes", proclamó el presidente catalán.

Fuentes de los Mossos d'Esquadra (la policía catalana) explicaron que el cuerpo policial ya lo tiene todo listo para confinar toda la región, pero aseguran que no se hará nada hasta que el gobierno central se pronuncie y que no actuarán "de forma unilateral", y que no recibieron ninguna orden para ejecutar el plan. El anuncio se hizo solo seis días después de que Lombardía, en Italia, fuera sometida a la misma medida, aunque en ese caso fue el gobierno el que decretó la medida, que en dos días fue extendida a todo el país.

Torra aseguró que se dirigió a Sánchez para que autorice el cierre los grandes ejes de comunicaciones de Cataluña. "Aún no hemos recibido una respuesta", admitió Torra, que pidió a Sánchez un esfuerzo para que el confinamiento de Cataluña sea posible. "Quien ha decidido las medidas ha sido el gobierno de Cataluña, y así seguirá siendo. La respuesta es excepcional. Podemos asumir el confinamiento", insistió Torra.

