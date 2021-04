Coronavirus: el Congreso aprueba el plan de restricciones de Merkel en medio de protestas

BERLÍN.- El Parlamento alemán aprobó hoy la ley de “freno de emergencia”, una propuesta de la canciller Angela Merkel de imponer restricciones fuertes en las zonas de altas tasas de infección del coronavirus.

El proyecto de ley presentado en la Cámara baja del Parlamento fue aprobado por 342 votos a favor, 250 en contra y 64 abstenciones. La coalición de gobierno, la unión entre conservadores y socialdemócratas, que es mayoría, respaldó la medida. El Partido Liberal (FDP), la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y La Izquierda se opusieron. Los verdes optaron por la abstención.

Ahora la votación pasará a la Cámara alta, el Consejo Federal alemán, que se espera para el día de mañana. De ser aprobada, entrará en vigor como muy pronto el sábado. Tras la votación de este jueves, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, tendrá que firmar y promulgar la ley. La misma regirá hasta fines de junio.

La medida incluye el toque de queda a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, cierre de locales de ocio y deportes, reducción del aforo en comercios y límites en las reuniones sociales.

Se lee un cartel que lleva escrito "protejan a nuestro niños de esta locura" en medio de las demostraciones en contra de la nueva ley de emergencia contra el coronavirus propuesta por Ángela Merkel. Las escuelas en las zonas más afectadas volverán a la virtualidad. JOHN MACDOUGALL - AFP

Está pensada para las zonas más golpeadas por la tercera ola de coronavirus, en donde hay más de 100 casos semanales nuevos por cada 100.000 habitantes. Si la tasa de contagios supera los 165, anunciarán el regreso de la virtualidad en las escuelas, cancelando las clases presenciales.

La semana pasada, Merkel dio un fuerte discurso en el que instó a los miembros del Parlamento a que aprueben sus medidas, un mensaje que fue citado por el presidente Alberto Fernández en conferencia de prensa.

“Otra vez vemos 5.000 enfermos de Covid-19 en cuidados intensivos, la cifra aumenta y la edad de los pacientes disminuye”, dijo Jens Spahn ante el Parlamento. “Queremos evitar una sobrecarga de nuestro sistema de salud, una sobrecarga que muchos de nuestros países vecinos han experimentado penosamente”.

La población está dividida al respecto: una inmensa mayoría está de acuerdo en que se apliquen medidas severas como el cierre de tiendas y restaurantes o que se limite el contacto entre personas, pero solo un 51% concuerda con los toques de queda nocturnos nacionales.

La policía detiene a una manifestante durante las protestas contra el nuevo paquete de restricciones por el coronavirus frente al Parlamento en Berlín el 21 de abril de 2021. TOBIAS SCHWARZ - AFP

En las cercanías del Reichstag, unas 8.000 personas protestaron en contra a las medidas. Según la policía, la mayoría no llevaba su tapabocas y advirtió que dispersarían el acto si la gente no obedecía las restricciones.

“Hay gente en las calles de esta ciudad que dicen que no es grave que no pasa nada”, dijo el vicecanciller Olaf Scholz en el Bundestag. “Pero sí pasa algo: 80.000 personas han muerto en este país, eso es algo que no se puede borrar con palabras ni pasar por alto”.

Frente a las críticas, el gobierno flexibilizó el proyecto de ley inicial de prohibir las salidas entre las 21 y las 5 y propuso un toque de queda menos severo entre las 22 y medianoche, autorizando las salidas deportivas, y más estricto en la madrugada hasta las 5, exceptuando las razones laborales.

Agencias AFP y DPA

LA NACION