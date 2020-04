El presidente de Italia, Sergio Mattarella, celebró en forma inédita el 75 aniversario de la Liberación con barbijo y en solitario Fuente: AFP

Elisabetta Piqué Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de abril de 2020 • 14:10

ROMA.- Los italianos pasaron hoy uno de sus feriados más emblemáticos, el del 25 de abril, aniversario de la liberación del nazifascismo, tristes y enclaustrados, pese a una jornada de sol primaveral. Pero por lo menos recibieron datos dentro de todo alentadores en cuanto a la emergencia causada por el nuevo coronavirus, que confirmaron que la cuarentena -de más de un mes y medio- está funcionando.

Según el boletín diario de la Proteccion Civil, el país sumó otros 415 decesos en las últimas 24 horas, el número más bajo desde el 17 de marzo pasado, que llevó el balance total a 26.384.

Aunque es un número de todos modos dramático, siguió confirmándose una tendencia a la baja en el aumento de los contagios. Se contabilizaron 2357 casos nuevos (menos que en la víspera, cuando hubo 3021), que llevaron el total a 195.351; se registró, por otro lado, la sexta baja consecutiva de infecciones corrientes (-680) y continúa disminuyendo el número de internados en terapia intensiva (-71), así como hospitalizados (-535).

Otro dato positivo es que continúa siendo alto el número de personas que se recuperan, en las últimas 24 horas, otros 2622 y en total, 63.120.

Un hombre celebra el Día de la Liberación en el balcón de un departamento en Milán, Italia Fuente: Reuters

También mejoraron los números en Lombardía, la región más castigada, con menos muertos y menos contagios. El boletín diario de la Protección Civil destacó, por otro lado, que por primera vez desde el inicio de la crisis, el 21 de febrero pasado, bajó el número de personas positivas (-74), pero con síntomas leves, en aislamiento domiciliario, que actualmente son 82.212. Además se registran 21.533 personas internadas con síntomas y 2102 en terapia intensiva.

"No nos hemos liberado"

El comisario extraordinario para la emergencia, Domencio Arcuri, anunció, en tanto, que el 4 de mayo, día en el que comenzará la "fase 2" de la cuarentena y comenzará a reabrirse gradualmente el país, empezarán a realizarse tests serológicos a nivel nacional sobre una muestra de 150.000 personas.

Pese a datos favorables con respecto a un mes atrás, Arcuri advirtió que todavía no hay que cantar victoria. "Aún no hemos ganado, hoy es la fiesta de la Liberación, pero todos deben entender que no nos hemos liberado del virus . No hemos conquistado nuestras libertades y componentes normales de nuestra vida", destacó.

En otra imagen emblemática de lo que se está viviendo, el presidente de Italia, Sergio Mattarella, con barbijo y en solitario, con un número reducido de escoltas, celebró en forma inédita el 75 aniversario de la Liberación, rindiéndole tributo al soldado desconocido en el Altar de la Patria, el emblemático monumento de la Piazza Venezia, en el centro de esta capital, desolada y vacía como nunca.