Coronavirus: la segunda ola hace estragos en la región más poblada de India

India está siendo azotada por una severa segunda ola de covid-19 y muchos estados están luchando para hacer frente al aumento de casos. Uttar Pradesh, el estado más poblado del país, se encuentra entre los más afectados y su gente está sufriendo a pesar de que las autoridades insisten en que la situación está bajo control, como informa la periodista de la BBC Geeta Pandey.

El padre de Kanwal Jeet Singh, Niranjan Pal Singh, de 58 años, murió el viernes en una ambulancia cuando lo transportaban de un hospital a otro. Cuatro hospitales lo habían rechazado por falta de camas. ”Fue un día desgarrador para mí”, explicó por teléfono desde su casa en la ciudad de Kanpur.

Sushil Kumar Srivastava fue fotografiado en su auto, conectado a una botella de oxígeno en la ciudad de Lucknow SUMIT KUMAR

“Creo que si hubiera recibido tratamiento a tiempo, habría vivido. Pero nadie nos ayudó, la policía, las autoridades sanitarias o el gobierno”. Con un total de 851.620 infecciones y 9.830 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado, Uttar Pradesh no lo había hecho tan mal durante la primera ola que devastó a muchos otros estados indios.

Pero la segunda ola lo llevó al borde del colapso. Las autoridades dicen que la situación está bajo control. Pero imágenes perturbadoras de centros de pruebas abarrotados, hospitales que rechazan pacientes y piras funerarias ardiendo las 24 horas del día en los campos de cremación en la capital del estado, Lucknow, y otras ciudades importantes como Varanasi, Kanpur y Allahabad, fueron noticia nacional.

Con 240 millones de habitantes, Uttar Pradesh es el estado más poblado de India. Es hogar de uno de cada seis indios. Si fuera un país separado, sería el quinto más grande del mundo por población, solo por detrás de China, India, Estados Unidos e Indonesia.

Políticamente, el estado también es el más importante de India: tiene la mayor cantidad de diputados (80) en el Parlamento, incluido el primer ministro Narendra Modi, quien, aunque es de otro estado, compite desde aquí. Sin embargo, esta influencia política le trajo poco desarrollo.

Los cuerpos se acumulan en los campos de cremación en Luckdown SUMIT KUMAR

El estado tiene 191.000 casos activos en este momento y se informa de miles de nuevas infecciones diariamente, aunque se cree que las cifras son mucho más altas. Esto puso frágil infraestructura de salud del estado en el centro de atención. Entre los enfermos se encuentran el ministro principal del estado, Yogi Adityanath, varios de sus colegas de gabinete, decenas de funcionarios gubernamentales y cientos de médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud.

Los videos que compartió un periodista local en Kanpur muestran a un hombre enfermo tirado en el suelo en el estacionamiento del hospital Lala Lajpat Rai administrado por el gobierno. A poca distancia, un anciano se sienta en un banco. Ambos dieron positivo por covid, pero el hospital no tiene camas para acomodarlos.

Afuera del hospital de Kanshiram, administrado por el gobierno, una joven lloró al explicar que dos hospitales se habían negado a admitir a su madre enferma. ”Dicen que se quedaron sin camas. Si no tenés cama, ponla en el suelo, pero al menos dale un tratamiento. Hay muchos pacientes como ella. Vi a varias personas que han sido rechazadas como nosotros”, contó.

"El primer ministro dice que hay camas. Por favor, muéstrenme dónde están. Por favor, ayuden a mi madre", dijo sollozando desconsoladamente.

Gente esperando una prueba de covid frente a un hospital administrado por el gobierno en Noida

“No vino nadie”

Sushil Kumar Srivastava fue fotografiado sentado en su automóvil, conectado a un cilindro de oxígeno mientras su desesperada familia lo llevaba de un hospital a otro. Cuando le encontraron una cama, ya era demasiado tarde. Su hijo Ashish estaba demasiado devastado para hablar. “Sabés lo que pasó. No estoy en condiciones de hablar”, expresó con la voz quebrada.

La nota escrita a mano en hindi del juez retirado Ramesh Chandra, solicitando ayuda después de que las autoridades no pudieran sacar el cuerpo de su esposa de su casa, fue compartida por cientos de personas en las redes sociales. ”Mi esposa y yo dimos positivo para el coronavirus. Desde ayer por la mañana, llamé a las líneas telefónicas de ayuda del gobierno al menos 50 veces, pero nadie vino a entregar ningún medicamento ni a llevarnos al hospital”.

“Debido al descuido del gobierno”, escribió, “mi esposa murió esta mañana”.

“Hace años que perdí la esperanza, por las malas instalaciones médicas que hay en este estado. Aquí es donde se encuentra mi aldea ancestral y conozco las dificultades de encontrar un médico o una ambulancia, incluso en tiempos normales. Con una pandemia arrasadora, las dificultades seexacervado”, señaló.

En la ciudad santa de Varanasi, que también es parte del distrito electoral del primer ministro Modi, reside Vimal Kapoor desde hace mucho tiempo. Su madre de 70 años, Nirmala Kapoor, murió de covid en un hospital el jueves pasado. Describe la situación como “bhayavah”: aterradora.

“Vi demasiadas personas morir en ambulancias. Los hospitales están rechazando a los pacientes porque no hay camas, las farmacias se quedaron sin medicamentos esenciales de covid y el oxígeno es escaso”. Kapoor señaló que cuando llevó el cuerpo de su madre al campo de cremación, se encontró con un “lashon ka dher”, una pila de cuerpos. El costo de la leña para la pira se multiplicó por tres y la espera para tener un lugar en la cremación ha aumentado de 15 a 20 minutos a entre cinco y seis horas.

“Nunca había visto algo así antes. Dondequiera que mires, ves ambulancias y cadáveres”, dijo. Las historias de muertes y familias devastadas por la covid-19 abundan a medida que las infecciones continúan incrementándose. El domingo el estado registró 30.596 nuevos casos, el recuento más alto en un solo día.

Los hospitales no pueden atender a todos los pacientes

Incluso esto, dicen activistas y políticos de la oposición, no da una imagen real de la propagación de la infección. Acusan al estado de mantener bajo el recuento de casos y muertes al no llevar a cabo suficientes pruebas y al no incluir datos de laboratorios privados.

Y la afirmación parece estar sustentada. Muchas personas con las que habló la periodista dijeron que no se habían hecho la prueba o que sus resultados positivos no se habían incluido en el sitio del gobierno estatal. Desde Lucknow, Ajay Singh, de 62 años, envió el análisis positivo de la prueba de su esposa, la cual no se menciona en los registros estatales. Y ni Singh, que murió en Kanpur, ni la madre de Kapoor, que murió en Varanasi, fueron incluidos en el recuento estatal de víctimas.

Sus certificados de defunción no mencionaron el coronavirus como la causa de la muerte. Los medios indios también han cuestionado los datos del gobierno, con informes de un desajuste entre el número oficial de muertes y los cuerpos en los crematorios de Lucknow y Varanasi.

Anshuman Rai, director de Heritage Hospitals, un grupo privado que dirige colegios médicos y hospitales en el estado, describe la situación como extraordinaria. ”La razón por la que los servicios no funcionan es porque demasiados trabajadores de la salud, incluidos médicos, enfermeras, mensajeros y técnicos de laboratorio, se están enfermando”, indicó.

“En un momento en que deberíamos estar trabajando al 200%, ni siquiera podemos hacerlo al 100% porque el sector de la salud depende totalmente de la mano de obra”. Los críticos culpan al gobierno estatal y federal por no anticipar la segunda ola.

Dicen que hubo una pausa entre septiembre y febrero cuando los servicios de salud y la infraestructura podrían haberse reforzado, el estado podría haber creado bancos de oxígeno y abastecerse de medicamentos, pero desaprovecharon la oportunidad.

Y con el virus propagándose rápidamente, es poco probable que las cosas mejoren pronto.

BBC Mundo