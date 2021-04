Coronavirus hoy en Argentina: el país superó los 60.000 muertos desde que empezó la pandemia

La Argentina superó en este miércoles el número de los 60.000 muertos a causa del coronavirus. Los registros de hoy señalan que hubo en las últimas 24 horas un total de 25.932 contagiados y unos 291 fallecidos. De este modo, la cifra total de muertes por Covid-19 en el país asciende a 60.083 personas desde el comienzo de la pandemia.

A la cifra estremecedora, que llega en medio de la segunda ola del coronavirus, se suma la disputa entre las autoridades nacionales y porteñas por las clases presenciales que ayer tuvo un nuevo episodio.

De acuerdo al fallo del juez Esteban Furnari, queda sin efecto la medida cautelar planteada por padres y madres de alumnos de la ciudad de Buenos Aires a favor de la presencialidad. Sin embargo, en un comunicado oficial el jefe de Gobierno porteño señaló: “Hasta que la Corte se expida, las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires continúan con el dictado de clases presenciales”.

17:40 | Se registraron 291 muertos y Argentina superó los 60.000 fallecidos

Argentina registró hoy un total de 25.932 infectados de coronavirus. En tanto, que el número de fallecidos a causa del virus fueron 291 en las últimas 24 horas, lo que hace que el país supere los 60.000 fallecidos desde que comenzó la pandemia.

La cifra total de infectados en la Argentina hasta la fecha es de 2.769.552, y el de los fallecidos es de 60.083. Los números denotan que el país está atravesando en estos momentos la segunda ola de la pandemia de coronavirus, en la que ya hay varios días que la cantidad de casos positivos superan los 20.000.

16:42 | Chile hace ajustes en su plan de vacunación

Pese a su exitosa campaña, Chile comenzó a priorizar las segundas dosis de la vacuna contra el coronavirus, en un cambio de estrategia que desacelera las nuevas aplicaciones debido a la ralentización del suministro y a la escasa protección de una sola dosis de la china Sinovac, la más utilizada en el país vecino.

Chile tiene uno de los programas líderes en el mundo, con más de 13 millones de inyecciones aplicadas hasta el momento, pero el lunes quedaban cerca de dos millones en sus depósitos, según cifras oficiales.

16:15 | Fuerte advertencia por la circulación de vacunas falsas en el país

El subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, advirtió sobre la existencia de oferta de vacunas contra el coronavirus falsas en Argentina, hecho que consideró un “problema” para las autoridades que tendrán que “identificar esta actividad delictiva”.

También aseguró que este tipo de negocios ilegales se dieron en México y en Brasil.

Distintas fases de aislamiento en la Provincia de Buenos Aires Fuente: Gobierno de la provincia de Buenos Aires

15:49 | España donará 7,5 millones de vacunas a América Latina

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este miércoles que su país donará al menos 7,5 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus a países latinoamericanos durante 2021, en el marco de la Cumbre Iberoamericana que tiene lugar en Andorra.

15:38 | Colombia reiniciará vuelos domésticos desde y hacia Amazonas

El gobierno colombiano anunció que a partir del mes próximo reiniciará los vuelos domésticos desde y hacia Leticia, la capital del selvático departamento de Amazonas, poniendo fin a meses de aislamiento de la ciudad.

Los vuelos con origen y destino en Leticia se suspendieron a fines de enero por temores sobre la propagación de la variante brasileña del coronavirus P1. El departamento colombiano de Amazonas comparte frontera con el estado brasileño del mismo nombre y la decisión de suspender los vuelos se produjo tras reportarse un caso de la variante P1 en Tabatinga, una ciudad brasileña cercana a Leticia.

14:48 | Coronavirus en el Everest

Un miembro de una expedición en el campamento base dio positivo en Covid-19. Originalmente se pensó que el paciente infectado sufría de edema pulmonar a gran altura (HAPE) y fue evacuado en helicóptero a un hospital en Katmandú, Nepal. A su llegada, la persona dio positivo en coronavirus. El resto de su equipo de expedición permanece aislado en el Campamento Base.

El Monte Everest tiene una altitud de 8.848,86 metros sobre el nivel del mar iStock

Si bien hasta ahora solo se ha identificado un caso de Covid-19 en el Everest, un brote tendría consecuencias desastrosas. Según aclaró el corresponsal de Outside Everest: “Cuando estás sentado en el campamento base del Everest a más de 5300 metros, tu sistema inmunológico se ve comprometido debido a la falta de oxígeno. Incluso un pequeño corte en el dedo no se cura hasta que se regresa a un ambiente rico en oxígeno. Creo que los riesgos son realmente altos y la gente se arriesga si sube”.

14:01 | Alberto Fernández pidió ante los líderes de Iberoamérica “justicia social” en el reparto de vacunas

“A la pandemia del Covid-19 no debemos sumarle la pandemia de la jibarización de ideales y horizontes”, afirmó el presidente Alberto Fernández. Además, llamó a tender “puentes de cultura del encuentro y no muros de la cultura del descarte”.

Alberto Fernández y Felipe Solá durante la Cumbre Iberoamericana Captura

Al participar en forma virtual de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno Andorra 2020, el mandatario habló de la necesidad de que exista una “justicia social de las vacunas” contra el coronavirus, ya que “no se han distribuido de manera equitativa”.

13:50 | Francia impondrá nuevas restricciones

Un funcionario francés anunció que el país europeo impondrá nuevas restricciones de ingreso al país a los viajeros procedentes de India para combatir una variante más contagiosa del virus. Las restricciones se suman a las ya anunciadas para los viajeros de otros cuatro países (la Argentina, Brasil, Chile y Sudáfrica) que serán puestas en vigor a partir del sábado.

13:48 | España vacunará a sus atletas

Todos los deportistas españoles que compitan en los Juegos Olímpicos de Tokio de este año serán vacunados contra el coronavirus antes de acudir al evento deportivo, según declaró el presidente del Consejo Superior de Deportes de España, José Manuel Franco.

”Existe la absoluta seguridad de que nuestros deportistas van a estar vacunados en tiempo y forma, con todas las garantías, y acudirán por supuesto con todas las garantías sanitarias”, afirmó.

13:25 | Santa Fe está al borde de la saturación sanitaria

Ante la posible saturación del sistema sanitario en Santa Fe, el gobierno provincial pondrá en marcha nuevas restricciones, que incluyen la prohibición de la circulación con autos y motos a partir de las 20.30, pero se mantendrá la presencialidad parcial en las escuelas en medio de la segunda ola de contagios de coronavirus.

El gobernador Omar Perotti anunció nuevas medidas para contener el avance del coronavirus en Santa Fe Telam

13:18 | Un alto funcionario Boliviano fue detenido por robar vacunas

El secretario de la red de Salud Germán Busch de Bolivia, Denilson Junior Colombo Sánchez, fue detenido por robar presuntamente dosis de la vacuna de Sinopharm con el fin de inocular a varios familiares.

Su arresto se produjo tras una serie de investigaciones por parte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), que han esclarecido el hurto de una decena de vacunas por parte de Sánchez.

13:12 | Restricciones en Buenos Aires

12:53 | Chile: denuncian que vacunaron contra el coronavirus a 100 personas con dosis de perros

Se conoció una denuncia que encendió las alertas dentro de la comunidad médica chilena: al menos 100 personas se habrían vacunado con dosis para perros. El episodio ocurrió en Calama, en la región de Antofagasta, hace varios meses, cuando un veterinario, identificado con las iniciales C.P.C., redactó el informe “Inmunización cruzada con vacuna coronavirosis canina como tratamiento preventivo, en seres humanos con riesgo de contagio y desarrollar la enfermedad por coronavirus Covid-19”, e indicó sin pruebas que se habían registrado casos exitosos en la Argentina.

En Chile vacunaron a personas contra el Covid con vacunas para perros Shutterstock

12:47 | Miguel Lifschitz fue trasladado a una sala de cuidados intensivos por el cuadro de coronavirus

El exgobernador y actual legislador de Santa Fe Miguel Lifschitz fue trasladado hoy de una sala general a una de cuidados intensivos para un mayor control del cuadro de coronavirus que padece desde hace diez días. Lifschitz “continuará su recuperación en la sala de cuidados intensivos”, indicó el parte médico dado a conocer por los médicos que asisten al dirigente socialista santafesino.

Miguel Lifschitz fue trasladado hoy de una sala general a una de cuidados intensivos tras haber contraído coronavirus

12:11 | Alberto Fernández se reunió con Nicolás Trotta para analizar la “presencialidad administrada” en los colegios

El presidente Alberto Fernández se reunió esta mañana con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, para analizar la situación de la “presencialidad cuidada” en todo el territorio argentino. Según se informó oficialmente, el Presidente y Trotta evaluaron las condiciones en las que se dan las clases presenciales en cada provincia y abordaron la situación metropolitana. Por su parte, Trotta expuso las “alternativas” que propone la cartera educativa “para desplegar una agenda de presencialidad administrada que permita reducir la circulación” en aquellas zonas que presenten mayor riesgo epidemiológico debido al crecimiento exponencial de casos.

12:03 | Alertan por la aparición de un hongo poco frecuente en pacientes graves de Covid-19

Un estudio encabezado por científicas argentinas detectó en algunos pacientes con coronavirus internados en terapia intensiva una infección causada por un hongo poco frecuente pero que cuenta con tratamiento. “Los pacientes con coronavirus que llegan a terapia intensiva son muy críticos y por tanto están muy inmunosuprimidos. Esto hace que, además de la infección por el SARS-CoV-2 se coinfecten con bacterias principalmente, pero a la vez comenzamos a ver que empezaron a tener más hongos que lo habitual”, explicó María Fernanda Benedetti, médica terapista del Servicio de Infectología Posadas y una de las autoras principales del trabajo. El hongo identificado en estos casos es Aspergillus, un agente capaz de aumentar la morbimortalidad de los pacientes. “Por ello, la detección precoz es clave para un tratamiento oportuno”, señaló por su parte Luján Cuestas, otra de las autoras del trabajo.

El estudio, liderado por científicas argentinas del Instituto de Microbiología y el Posadas, detectó un hongo que causa infección en pacientes graves con coronavirus Télam

11:40 | Tierra del Fuego duplicó en una semana la cantidad de internados en terapia intensiva

La provincia de Tierra del Fuego duplicó la cantidad de internados en terapia intensiva a causa del coronavirus en el término de una semana. Según informó el Ministerio de Salud de la provincia, el sistema público y privado de salud pasó de tener 14 a 28 internados en terapia, lo que representa el 70 por ciento de ocupación de las camas disponibles. El incremento de los casos graves de Covid-19 se complementa con un “aumento sostenido” de contagios en las dos ciudades y un municipio que componen los tres grandes aglomerados urbanos fueguinos: solo en la última semana, se registraron 542 nuevos casos, 309 en Ushuaia, 208 en Río Grande y 25 en Tolhuin.

11:10 | México le respondió a Hugo Sigman tras sus dichos por la vacuna de AstraZeneca

Luego de que el empresario argentino Hugo Sigman -encargado de la producción del principio activo de la vacuna de AstraZeneca en la Argentina- señalara que las demoras en la disponibilidad de esa vacuna están dadas por trabas en laboratorios ubicados en México, las empresas señaladas como responsables respondieron sus comentarios. Sigman había afirmado que si aún no hay resultados firmes sobre las dosis es porque la empresa mexicana que debe encargarse de esta etapa, el laboratorio Liomont, tuvo problemas para hacerse de ciertos insumos con alta demanda en medio de la segunda ola de la pandemia. En una nota publicada por el diario El País, la firma mexicana le respondió al argentino y aseveró que “cuenta hoy con el abasto de todos los insumos necesarios, por lo que está en marcha la formulación y envasado”. Si bien aún no hay una fecha exacta definida para que la vacuna entre en circulación, el laboratorio mexicano advirtió que la tarea que deben concretar no es nada sencilla. “La transferencia de tecnología de una vacuna es un proceso riguroso que puede tomar hasta tres años”, indicaron desde la firma y, además, confirmaron que recién en marzo pasado consiguieron la licencia y el permiso de manufactura.

10:40 | Dos grupos de padres dieron una clase a sus hijos frente a la Quinta de Olivos

Pasadas las nueve, dos grupos de padres de colegios privados de la zona norte del conurbano bonaerense mudaron las clases de sus hijos, hasta entonces virtuales, al ingreso principal de la Quinta de Olivos como una forma de protesta. En los días previos, las familias habían organizado clases presenciales en las plazas cercanas a las escuelas de su barrio. “Les estamos enseñando a nuestros hijos que ellos son los protagonistas de su propia educación”, destacó a LA NACIÓN Pilar Pearson, madre de una de las alumnas de quinto grado que hacía la tarea que les dejó su maestra sobre la vereda de la avenida Maipú. “Ellos sienten que esto es importante para ellos. Y nosotros les enseñamos lo primordial que es su educación”, agregó.

Clase abierta en la puerta de la Quinta de Olivos Tomás Cuesta - LA NACION

10:05 | Se anunció un vuelo a Pekín para retirar un millón de dosis de vacunas contra el coronavirus

El viernes próximo saldrá un vuelo a Pekín para retirar un millón de dosis de la vacuna Sinopharm, según lo anunció Aerolíneas Argentinas. La empresa estatal, encargada de transportar las vacunas contra el coronavirus a medida que las va asignando cada laboratorio, partirá a China este viernes a las 12.45.

09:40 | Denunciaron a Horacio Rodríguez Larreta por sedición

Esta mañana denunciaron por sedición al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por haber desconocido el fallo de la justicia federal que suspendía el dictado de clases presenciales en el AMBA.

09:00 | Carla Vizzotti: “La campaña de vacunación está en marcha”

La ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti brindó una conferencia de prensa con los datos más recientes y la situación epidemiológica del país: Con d las clases presenciales, Vizzotti dijo: “No se trata del riesgo individual en el establecimiento escolar, donde se cumple los protocolos, sino un riesgo aumentado por la movilización de personas. Necesitamos disminuir la circulación de personas para disminuir la velocidad con la que se presentan los contagios. Estamos en una situación diferente del año pasado. Disminuyendo la circulación en el AMBA estamos reduciendo el riesgo de la velocidad del virus.

Además, la ministra habló del operativo de vacunación. “La campaña de vacunación está en marcha, se sostiene. Hemos recibido un porcentaje muy importante de dosis en los últimos días” y agregó su preocupación por la creciente ocupación en los centros de salud: “El sistema de salud está en tensión. Aprovecho para agradecer y jerarquizar la tarea de los trabajadores de la salud. Cada persona que pueda cuidarse, va a colaborar en disminuir la tensión en el sistema de salud”.

