Cinco de los diez países que han reportado la mayor cantidad de nuevos casos de Covid-19 corresponden al continente americano Fuente: Reuters

2 de junio de 2020 • 08:37

El ojo de la tormenta de la pandemia de coronavirus se posó sobre América Latina . En las últimas 24 horas, cinco de los diez países que han reportado la mayor cantidad de nuevos casos de Covid-19 corresponden al continente americano.

"Cuatro de los 10 países con mayor número de infecciones diarias son latinoamericanos: Brasil, Perú, Chile y México" , aseguró ayer el director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Michael Ryan , durante la conferencia habitual sobre el coronavirus. A esos se suma Estados Unidos, el país con mayor cantidad de casos y de muertes por Covid-19 a nivel mundial.

En América Latina, los países con la mayor cantidad de incrementos en casos son Brasil, Colombia, Chile, Perú, México, Haití, Argentina y Bolivia . "Estamos viendo que, aunque los números aún no son exponenciales en algunos de estos países, hay un aumento progresivo diariamente" , agregó el doctor Ryan.

El experto advirtió que los sistemas de salud ya están comenzando a estar bajo presión a través de la región, a medida que muchos países intentan comprender la escala de la epidemia.

"Hace algunas semanas el mundo estaba extremadamente preocupado por lo que potencialmente podría pasar con la pandemia en el sur de Asia o en África, pero hasta cierto punto, aunque la situación sea difícil, es aún estable. Sin embargo, en América Latina la situación está lejos de ser estable, y ha habido un rápido incremento de casos y los sistemas de salud necesitan del apoyo y la solidaridad mundial" , explicó el funcionario de la OMS.

Brasil, Perú, Chile y México

El foco del área latinoamericana está en Brasil que, con 526.447 casos, es el segundo país en número de contagios en todo el mundo, detrás de Estados Unidos.

Brasil, con 210 millones de habitantes, aplicó las medidas de cuarentena o desconfinamiento en forma dispar según los estados y las ciudades. Y el presidente ultraderechista, Jair Bolsonaro , llama a menudo a levantar esas restricciones para proteger la economía y los empleos, a pesar de que la pandemia ha dejado cerca de 30.000 muertos.

Perú , segundo país de América Latina en número de contagios -más de 170.000 confirmados y 4.600 decesos- confronta escasez de oxígeno para el tratamiento de pacientes hospitalizados.

En Chile , que ha aplicado cuarentenas móviles, un grupo de expertos de sociedades médicas afirmó en una carta pública al presidente Sebastián Piñera que éstas fracasaron, y reclamaron que se intensifiquen los testeos para ubicar, diagnosticar y aislar a los contagiados.

Chile marcó dos tristes récords al registrar por primera vez 5.571 contagiados y 59 decesos en un día, uno cada 24 minutos, lo que tiene a su sistema de salud bajo una exigencia máxima, especialmente en la capital. Hasta ahora se han registrado más de 105.100 contagios y más de 1100 decesos.

México , con 120 millones de habitantes, tiene más de 93.000 casos declarados y superó este lunes las 10.000 muertes.

Por qué América Latina se convirtió en el epicentro de la pandemia

"La pandemia del Covid-19 dejó en evidencia que América Latina sigue siendo una de las regiones más desiguales e inequitativas del mundo. Las políticas preventivas de salud pública son muy difíciles de cumplir por parte de aquellos que viven en condiciones de pobreza", destacó a LA NACION José Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch.

Por su parte, Ryan explicó que la cantidad de personas viviendo en entornos urbanos , así como la pobreza , son algunos de los factores que están impulsando la intensidad de la transmisión. Por ejemplo, m ás de 113 millones de personas residen en los barrios marginales en América Latina .

"Sin duda diría que América Central y del Sur en particular se han convertido en las zonas de transmisión más intensa del virus. Creo que no hemos alcanzado el pico de la pandemia y no puedo predecir cuándo lo haremos. Pero tenemos que mostrar solidaridad con estas naciones, apoyarlas y ayudarlas a superar el virus como hemos hecho con países de otras regiones. Es el momento de unirnos y no dejar a nadie atrás", sostuvo.

Y es que para el director de emergencias hay una "necesidad absoluta" de proteger América Latina y el Caribe: "nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo", dijo.

" Nos preocupan particularmente países como Haití, por la debilidad de sus sistemas de salud, pero no es el único. Hay muchas respuestas diferentes en la región, vemos países que están abordando la pandemia desde un enfoque de toda la sociedad, el Gobierno y con información científica, mientras que en otros vemos una ausencia de esto, o hay debilidades en aplicarlo", explicó Ryan.

Con información de AFP y AP