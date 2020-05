Roma continúa con la actividad restringida para combatir al coronavirus Fuente: AFP

Elisabetta Piqué 1 de mayo de 2020

ROMA.- "¿Fiesta del trabajador? Esto es un funeral". Paride, peluquero dueño de un local en el centro histórico de esta capital, no esconde su desesperación. "Los daños por la parálisis de casi dos meses por el coronavirus son incalculables: los gastos de alquiler, impuestos y demás siguen estando, pero sin ingresos. El gobierno no tuvo coraje y no le dio voz a los pequeños comerciantes que en verdad estamos totalmente organizados para volver a reabrir ya, dandole seguridad a los clientes, al personal y a nuestras familias ... Si no, nos veremos obligados a cerrar para siempre", señala a LA NACION este romano, sin disimular que está en pie de guerra.

Paride es sólo uno de los miles de pequeños comerciantes de Italia que, de norte a sur, se han rebelado al último decreto del gobierno, que para ellos prevé una reapertura de sus actividades el 1º de junio , es decir, otro mes de parálisis. Debido al gran temor de un rebrote violento de la epidemia de Covid-19 y en medio de una situación ahora bajo control -el contagio se ha frenado, pero no ha terminado-, el gobierno del premier Giuseppe Conte , asesorado por un comité de expertos, optó por la línea de la prudencia.

La denominada "fase 2" , de convivencia con el virus, que comenzará el próximo lunes, en efecto prevé una reapertura gradual y escalonada, con muchas restricciones. Más allá de que impulsa en todos los casos a continuar con el teletrabajo, prevé la reapertura primero los grandes productores y empresas , el 18 de mayo , de los negocios de artículos al por menor y al final, el 1º de junio, restaurantes, bares, peluquerías, centros estéticos y de masajes , actividades consideradas más riesgosas debido a la cercanía con el cliente.

Como era de esperar en un país castigado como ninguno por el parate -se prevé una caída del 15% del PBI en el primer semestre- y por los más de 28.000 muertos, un golpe psicológico tremendo, el plan de reapertura provocó la reacción enfurecida de quienes deberán hacerlo por últimos . Calculadora en mano, muchos han hecho las cuentas, escalofriantes porque no cierran. En Roma se calcula que el 30% de los más de 12.000 dueños de restaurantes podría no volver a levantar persianas , así como bares y el 40% de las pastelerías y pequeños negocios.

"Hemos analizado 174.00 empresas que emplean a más de 407.00 trabajadores y es muy alto el riesgo de una hemorragia de empleos. Pedimos con fuerza liquidez a fondo perdido y poder reabrir lo antes posible, porque en caso contrario muchas actividades se verán condenadas a cerrar", alertó Stefano Di Niola, secretario nacional de la CNA, asociación que representa a pequeños comerciantes.

De norte a sur

La rebelión se extiende de norte a sur. En los últimos días en Roma, Florencia, Milán, Nápoles, Palermo y demás ciudades de la península centenares de comerciantes, peluqueros, estetistas, masajistas, tatuadores, dueños de restaurantes y bares, les entregaron a sus alcaldes simbólicamente las llaves de sus locales , verdaderas o de cartón. El mensaje fue: "así, no podemos seguir adelante", "seguir esperando es una condena a muerte", "necesitamos ayuda".

Un estudio de Unioncamere -ente que representa las cámaras de comercio, industria, artesanías y agricultura- habla de una "crisis sin precedente" y reportó que en el primer trimestre del año cerraron 30.000 empresas. No por nada los pedidos de ayuda, de amortizadores sociales y de subsidios de desocupación se multiplican con el pasar de los días. Se calcula que hasta ahora el sector del comercio tuvo pérdidas del orden de los 30.000 millones de euros.

La urgencia es volver a empezar, en un país que podría perder en 2020 medio millón de empleos y en el cual uno de cada tres trabajadores perdió su trabajo debido al coronavirus .

Las ganas de volver a arrancar se palpa en el ambiente. Y se nota en esta capital donde, pese a la cuarentena aún en vigor, ya se ven decenas de negocios cerrados, pero con personas dentro que limpian, desinfectan, acomodan y se preparan para la "fase-2". Ésta prevé que a partir del lunes restaurantes y bares sí puedan vender comida para llevar, algo mínimo, pero mejor que nada.

Presionado por todos los flancos, el gobierno del primer ministro, Giuseppe Conte, aunque sigue defendiendo su decisión de reactivación escalonada, admitió que, de haber números favorables, podrán adelantarse al 18 de mayo algunas reaperturas. Lo afirmó en un post en Facebook dedicado al día del Trabajo, en el que también pidió disculpas, en nombre de su gobierno,por los retrasos que hubo en la erogación de subsidios y demás ayudas en un momento Italia enfrenta una amenza sanitaria y económica nunca antes vista.

Todo dependerá de lo que pase en las primeras dos semanas de mayo y del impacto del fin de la cuarentena en la curva. Uno de los grandes temores es que a partir del 4 de mayo haya un nuevo éxodo desde el norte hacia el sur, de estudiantes y trabajadores que quedaron bloqueados por el " lockdown " y que tendrán autorizado regresar a su domicilio de residencia. El miedo es que junto a ellos también se traslade el virus.

En este clima, se multiplican los "flash-mobs" de pequeños comerciantes que quieren volver a abrir sus actividades ya, antes de que sea demasiado tarde. Más allá de la entrega simbólica de llaves, hubo restaurantes que acordaron prender sus luces de noche, peluqueros que se encadenaron a sus locales o que se pusieron a cortar el pelo en plena calle. Mientras algunos ya advirtieron que aprovecharán que a partir del lunes estará pemitido ir a visitar a familiares y "allegados", para en cambio ir a cortar el pelo, hacer tintura, reflejos y demás, a clientes, en su domicilio, otros se preparan para más protestas.

"El lunes, a las diez de la mañana, todos los peluqueros de Italia vamos a encender nuestros secadores para decir basta, queremos trabajar", adelantó a LA NACION Paride, que fue más allá y, con ironía e ingenio, unió a todos los trabajadores del sector bajo una nueva agrupación: el "Partido del Cabello Italiano".