Covid-19: El científico chino que publicó la primera secuencia del coronavirus protesta tras ser expulsado de su laboratorio

SHANGHÁI (AP) - El primer científico que publicó una secuencia del virus Covid-19 en China sin aprobación del régimen, participaba en una sentada de protesta luego de que las autoridades le impidieron acceder a su laboratorio.

El virólogo Zhang Yongzhen escribió en una publicación en Internet el lunes que él y su equipo fueron notificados repentinamente de que iban a ser desalojados de su laboratorio, el último de una serie de contratiempos, degradaciones y expulsiones desde que publicó por primera vez la secuencia a principios de enero de 2020.

La medida muestra cómo el gobierno chino sigue presionando y controlando a los científicos, en un intento de evitar el escrutinio de su gestión del brote de coronavirus.

Zhang escribió su mensaje en la plataforma china de redes sociales Weibo, pero más tarde fue eliminado. “¡No me iré, no me rendiré, estoy buscando la ciencia y la verdad!” dijo en la publicación eliminada. “El Centro de Salud Pública se niega a permitir que mis alumnos y yo entremos a la oficina del laboratorio para refugiarnos”.

El virólogo publicó sus hallazgos científicos sobre el Covid-19 sin la aprobación del gobierno en enero de 2020. Desde entonces, él y su equipo han sido objeto de una serie de reveses, descensos de categoría y despidos, de los cuales el desalojo parece ser el último.

El virólogo y profesor Zhang Yongzhen China CDC

El Centro de Salud Pública de Shanghai dijo en un comunicado que el laboratorio de Zhang estaba siendo renovado y cerrado por “razones de seguridad”. Dijo que al equipo de Zhang se le dio un espacio de laboratorio alternativo.

Pero Zhang dijo que a su equipo no se le ofreció otro laboratorio hasta después de que fueron desalojados y que el laboratorio no cumplía con los estándares de seguridad para realizar su investigación. En protesta, había estado sentado afuera de su laboratorio desde el domingo a pesar de la lluvia torrencial.

En una conversación telefónica el martes, Zhang dijo que para él “no era conveniente” hablar, pero un colaborador confirmó a The Associated Press el lunes que la protesta seguía en marcha.

El profesor Li, que dirige una cuenta de intercambio de información y seguimiento del activismo en X, dijo que los estudiantes habían protestado contra el cierre y se habían enfrentado con los guardias de seguridad.

La persecución a Zhang comenzó cuando él y su equipo decodificaron el virus el 5 de enero de 2020 y escribieron un aviso interno advirtiendo a las autoridades chinas sobre su potencial de propagación, pero no hicieron pública la secuencia. Al día siguiente, el principal funcionario de salud de China ordenó el cierre temporal del laboratorio de Zhang, y las autoridades chinas empezaron a presionarlo.

En esa época, China había informado que varias docenas de personas estaban siendo tratadas por una enfermedad respiratoria en la ciudad central de Wuhan. Se habían reportado posibles casos de la misma enfermedad en Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán que involucraban a viajeros recientes a la ciudad.

El inicio de la pandemia: personal médico revisa a un hombre que se desplomó en la calle en Wuhan, en enero de 2020 HECTOR RETAMAL - AFP

Los científicos extranjeros pronto se enteraron de que Zhang y otros científicos chinos habían descifrado el virus y le pidieron que lo publicara. Zhang publicó su secuencia del coronavirus el 11 de enero de 2020, a pesar de la falta de permiso del gobierno.

La secuenciación de un virus es clave para el desarrollo de kits de prueba, medidas de control de enfermedades y vacunas. El virus acabó propagándose a todos los rincones del mundo, desencadenando una pandemia que trastornó vidas y el comercio, provocó confinamientos generalizados y mató a millones de personas.

Posteriormente, Zhang recibió premios en reconocimiento a su trabajo.

Persecución

Pero la publicación de la secuencia por parte de Zhang también provocó un escrutinio adicional de su laboratorio, según Edwiard Holmes, colaborador de Zhang y virólogo de la Universidad de Sídney. Zhang fue destituido de un puesto en el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades y se le prohibió colaborar con algunos de sus antiguos socios, lo que paralizó su investigación.

“Desde que desafió a las autoridades al publicar la secuencia del genoma del virus que causa el Covid-19 ha habido una campaña en su contra”, dijo Holmes. “Este proceso lo ha destrozado y me sorprende que haya podido trabajar”.

Durante la pandemia, el gobierno también arrestó a periodistas ciudadanos que intentaban informar sobre el impacto del brote en las personas y los hospitales.

En 2021, Zhang le dijo a The New York Times que no se arrepentía de sus acciones. “Confié en mí mismo. Tengo tanta experiencia, mi equipo ha hecho tantos descubrimientos a lo largo de los años que pudimos emitir juicios precisos”, afirmó.

La noticia de la protesta se difundió ampliamente en las redes sociales chinas, atrayendo la atención del público.

El equipo de Zhang pareció recibir mucho apoyo público en Weibo, donde decenas de millones de chinos vieron hashtags relacionados. “¿Cómo puede desarrollarse el país si tratamos así a los investigadores científicos?” uno dijo.

Algunos enlaces de artículos parecían haber sido eliminados desde que fueron publicados, pero el martes por la tarde permaneció en línea una extensa discusión sobre la disputa de Zhang con la autoridad sanitaria de Shanghai.

