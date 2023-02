La inteligencia norteamericana vuelve a plantear dudas sobre el origen del Covid-19

escuchar

WASHINGTON.- Nueva información de inteligencia llevó al Departamento de Energía de los Estados Unidos a concluir que una fuga accidental en un laboratorio en China probablemente causó la pandemia de coronavirus, aunque las agencias de espionaje de EE. UU. siguen divididas sobre los orígenes del virus, según anunciaron funcionarios estadounidenses.

La conclusión fue un giro radical con respecto a la posición anterior del departamento, que no estaba decidido sobre cómo surgió el virus. Algunos funcionarios informados sobre la inteligencia dijeron que era relativamente débil y que la conclusión del Departamento de Energía se hizo con “baja confianza”, lo que sugiere que su nivel de certeza no era alto.

En esta foto de archivo tomada el 17 de abril de 2020, la supervisora ​​del crematorio, Ginger Rowley, verifica los nombres en los ataúdes de cartón que contienen cuerpos para ser cremados en los servicios de cremación de Maryland en Millersville, Maryland. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

Si bien el departamento compartió la información con otras agencias, ninguna de ellas cambió sus conclusiones. Los funcionarios no revelaron de dónde venía la información de inteligencia. Pero muchos de los conocimientos del Departamento de Energía provienen de la red de laboratorios nacionales que supervisa, en lugar de formas más tradicionales de inteligencia como redes de espionaje o intercepciones en las comunicaciones.

Los funcionarios de inteligencia creen que el escrutinio de los orígenes de la pandemia podría ser importante para mejorar la respuesta global a futuras crisis de salud, aunque advierten que encontrar una respuesta sobre el origen del virus puede ser difícil o incluso imposible, dada la oposición de China de realizar más investigaciones. Los científicos dicen que existe la responsabilidad de explicar cómo comenzó una pandemia que mató a casi siete millones de personas, y saber más sobre su origen podría ayudar a los investigadores a comprender cuáles son las mayores amenazas de futuros brotes.

La información la publicó The Wall Street Journal por primera vez el domingo.

Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional, se negó a confirmar la inteligencia. Pero dijo que el presidente Biden había ordenado que los laboratorios nacionales participaran en el esfuerzo por determinar el origen del brote para que el gobierno estuviera usando “todas las herramientas” que tenía.

En esta imagen de archivo, miembros de un equipo de la OMS equipados con trajes de protección, vistos a través de una ventana durante una visita al Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Animales, en Wuhan, en la provincia de Hubei, en el centro de China, durante una visita para tratar de descubrir los orígenes del coronavirus, el 2 de febrero de 2021. (AP Foto/Ng Han Guan, archivo)

Además del Departamento de Energía, el F.B.I. también concluyó, con confianza moderada, que el virus surgió por primera vez accidentalmente del Instituto de Virología de Wuhan, un laboratorio chino que trabajaba con coronavirus. Otras cuatro agencias de inteligencia y el Consejo Nacional de Inteligencia han concluido, con poca confianza, que lo más probable es que el virus haya surgido a través de la transmisión natural, anunció el director de la oficina de inteligencia nacional en octubre de 2021.

Sullivan dijo que esas divisiones todavía permanecen. “Hay una variedad de puntos de vista en la comunidad de inteligencia”, dijo el domingo en “State of the Union” de CNN. “Algunos elementos de la comunidad de inteligencia han llegado a conclusiones por un lado, y otros por el otro; varios de ellos dijeron que simplemente no tienen suficiente información para estar seguros”.

Además, agregó que si se obtiene más información, la administración la informará al Congreso y al público. “Pero en este momento, no ha surgido una respuesta definitiva de la comunidad de inteligencia sobre esta pregunta”, dijo.

Algunos científicos creen que la evidencia actual, incluidos los genes del virus, apunta a un gran mercado de alimentos y animales vivos en Wuhan como el lugar más probable donde surgió el coronavirus.

Los líderes de la comunidad de inteligencia están listos para informar al Congreso el 8 y 9 de marzo como parte de las audiencias anuales sobre amenazas globales. Lo más probable es que se pregunte a Avril D. Haines, directora de inteligencia nacional, y a otros altos funcionarios sobre la investigación continua sobre los orígenes del virus.

(ARCHIVOS) Esta foto de archivo tomada el 25 de enero de 2020 muestra a miembros del personal médico con ropa protectora en el Hospital de la Cruz Roja de Wuhan en Wuhan, mientras la ciudad luchaba contra el brote del otrora misterioso virus que finalmente mató a millones de personas en todo el mundo. HECTOR RETAMAL - AFP

La forma en que comenzó la pandemia se ha convertido en una línea divisoria de informes de inteligencia, y los informes recientes del Congreso no han sido bipartidistas.

Muchos demócratas no fueron persuadidos por la hipótesis de la fuga de laboratorio, algunos dicen que creen en la explicación de las causas naturales y otros dicen que no están seguros de que surja suficiente inteligencia para sacar una conclusión. Pero muchos republicanos en el Capitolio han dicho que creen que el virus podría provenir de uno de los laboratorios de investigación de China en Wuhan.

Un subcomité del Congreso, creado cuando los republicanos se hicieron cargo de la Cámara en enero, hizo de la teoría de la fuga de laboratorio un enfoque central de su trabajo, y se espera que convoque la primera de una serie de audiencias en marzo. “La evidencia se ha acumulado durante más de un año a favor de la hipótesis de la fuga de laboratorio”, dijo el representante Mike Gallagher, un republicano de Wisconsin que forma parte del Comité de Inteligencia de la Cámara y dirige un nuevo comité de la Cámara sobre China. “Me alegra que algunas de nuestras agencias estén comenzando a escuchar el sentido común y cambien su evaluación”.

El martes, Gallagher llevará a cabo la primera audiencia del nuevo comité y analizará la amenaza que representa el Partido Comunista Chino para Estados Unidos. Las audiencias futuras, dijo Gallagher, analizarán la bioseguridad y los esfuerzos de China para influir en organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud.

“Donde nuestro comité puede tener un papel es desentrañar lo que esto comunica sobre el ADN del Partido Comunista Chino, una organización que estaba dispuesta a encubrir los orígenes de la pandemia y, por lo tanto, nos costó días, meses y semanas críticos y millones de vidas. en el proceso”, dijo Gallagher en una entrevista el domingo.

Los funcionarios chinos han calificado repetidamente la hipótesis de la fuga de laboratorio como una mentira que no tiene base científica y tiene motivaciones políticas.

El presidente Joe Biden habla sobre la respuesta del gobierno estadounidense a la pandemia de COVID-19 en la Casa Blanca, Washington, el jueves 13 de enero de 2022. (AP Foto/Andrew Harnik)

A principios de la administración de Biden, el presidente ordenó a las agencias de inteligencia que investigaran los orígenes de la pandemia, luego de las críticas a un informe de la OMS. Si bien hubo material que no había sido examinado a fondo por los funcionarios de inteligencia, la revisión finalmente no arrojó ningún nuevo consenso dentro de las agencias.

El informe de marzo de 2021 de la OMS dijo que era “extremadamente improbable” que el virus surgiera accidentalmente de un laboratorio. Pero China nombró a la mitad de los científicos que escribieron el informe y ejercieron un control importante sobre él. Los funcionarios estadounidenses han sido en gran medida desdeñosos con ese trabajo.

Las agencias de inteligencia han dicho que no creen que haya evidencia de que el coronavirus que causa el covid-19 haya sido creado deliberadamente como un arma biológica. Pero sí aceptaron que surgió de forma natural, si se escapó de un mercado en Wuhan, o accidentalmente de un laboratorio es un tema de debate legítimo.

Anthony Ruggiero, académico de la Fundación para la Defensa de las Democracias y exmiembro del personal del Consejo de Seguridad Nacional que se centró en temas de biodefensa durante la administración Trump, dijo que creía que China todavía está “ocultando información crucial” sobre cómo surgió el virus. Dijo que la teoría de la fuga de laboratorio no debe descartarse.

“El origen de la fuga de laboratorio para la pandemia de covid-19 no es, ni fue, una teoría de la conspiración”, dijo.

Julian E. Barnes

The New York Times

The New York Times