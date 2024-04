Crisis regional: las claves de cómo escaló la tensión diplomática de México y Ecuador hasta la irrupción en la embajada en Quito

Escuchar

QUITO.- México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador luego de que la policía irrumpiera anoche en la embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas que había solicitado asilo político allí tras ser acusado de corrupción, en un momento de creciente tensión entre los dos países de la región.

Luego de que los agentes entraran por la fuerza a la legación diplomática para arrestar a Glas, que residía allí desde diciembre, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su cuenta en la red social X que, ante la “violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía” de su país, ordenó a la Cancillería “que de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador”. Además, calificó la detención de “hecho autoritario”.

Me acaba de informar Alicia Bárcena, nuestra secretaria de Relaciones Exteriores que policías de Ecuador entraron por la fuerza a nuestra embajada y se llevaron detenido al exvicepresidente de ese país quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 6, 2024

Estas son las claves de cómo se originó y escaló la crisis diplomática.

Críticas y sospechas por la elección

El conflicto entre ambos países se desató luego de que el miércoles López Obrador sostuviera que el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio días antes de la primera vuelta electoral de agosto de 2023 influyó en las tendencias de voto en los comicios de octubre que ganó el actual presidente Daniel Noboa.

“Hubo elecciones en Ecuador; iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba” y “entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, es asesinado y la candidata que iba arriba se cae y el candidato que iba en segundo sube”, aseveró el mandatario mexicano, en referencia a Luisa González, del partido Revolución Ciudadana del expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017).

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia diaria matutina en el Palacio Nacional en Ciudad de México, el viernes 1 de marzo de 2024. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo) Marco Ugarte - AP

“Queda después de este asesinato como sospechosa, sigue haciendo campaña en circunstancias, considero, muy difíciles”, dijo el presidente mexicano.

González fue la candidata de la Revolución Ciudadana, después de que el exvicepresidente Glas declinara ser la carta presidencial de esa organización política.

Noboa, que no estaba inicialmente entre los que tenían más opciones en las encuestas, fue el ganador de la segunda vuelta de octubre.

Ecuador consideró “muy desafortunadas” las declaraciones de López Obrador sobre las elecciones que ganó Noboa.

Como reacción a esas declaraciones, el gobierno ecuatoriano declaró persona non grata a la embajadora de México, Raquel Serur.

Condena y refugio en la embajada

Uno de los últimos episodios de tensión entre ambos países se había producido por la presencia en la embajada de México del exvicepresidente Glas, que cuenta con dos condenas -una por sobornos y otra por el caso Odebrecht-, así como una orden de detención vigente para ser procesado en una investigación sobre corrupción en la contratación de obras de recuperación del terremoto de abril de 2016.

El gobierno de Noboa, en el poder desde el 23 de noviembre del año pasado, había solicitado a la misión diplomática la autorización para que la policía ingresara a detener a Glas, una intervención que fue rechazada por la canciller mexicana, Alicia Bárcena.

El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas. TWITTER - TWITTER

Glas, que posiblemente era la personas más buscada en Ecuador, fue condenado en 2017 en dos procesos -un por sobornos y otro relacionado con la trama Odebrecht-, pero salió de prisión en noviembre de 2022 tras recursos judiciales. Las autoridades ecuatorianas siguen investigando presuntas irregularidades durante su gestión en las labores de reconstrucción del terremoto de 2016.

Asilo político

Luego de que Ecuador expulsara a la embajadora mexicana a raíz de las polémicas declaraciones del López Obrador sobre las últimas elecciones presidenciales ecuatorianas, ayer el gobierno de México le concedió asilo político al exvicepresidente Glas.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de México dijo que su decisión de conceder el asilo a Glas -quien se encontraba refugiado en esa sede diplomática desde mediados de diciembre- “debe ser respetada por el Estado territorial” de Ecuador, que a su vez está “obligado a dar inmediatamente el correspondiente salvoconducto”.

Soldados ante la embajada de México en Quito. (Rodrigo BUENDIA / AFP) RODRIGO BUENDIA - AFP

Al justificar la expulsión de la embajadora mexicana, la canciller ecuatoriana consideró que los dichos de López Obrador “ofenden al Estado ecuatoriano, a los ecuatorianos”.

La expulsión de la embajadora mexicana “deteriora la relación diplomática, porque estamos demostrando una insatisfacción ante una intromisión en política interna”, dijo Daniel Crespo, docente y analista internacional de la Universidad San Francisco y advirtió que es muy probable que México haga lo mismo “por reciprocidad diplomática”.

Irrupción en la sede diplomática en Quito

Los policías, que llegaron a la sede diplomática mexicana en vehículos negros, rompieron las puertas exteriores del recinto ubicado en el norte de la capital ecuatoriana y accedieron a los patios para apresar a Glas.

“Estoy atónito por la situación que se ha dado (...) Es la peor acción que he podido presenciar de un gobierno extranjero. Es totalmente inaceptable que hayan violado el estatus diplomático de la embajada”, dijo Roberto Canseco, jefe de la sección consular mexicana en Quito, a The Associated Press tras la irrupción de las autoridades ecuatorianas.

“Simplemente, temo por su vida”, añadió Canseco, quien forcejeó con los agentes en una calle aledaña a la embajada y terminó en el piso, y aseguró que fue encañonado.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa. (AP Foto/Dolores Ochoa) Dolores Ochoa - AP

El gobierno ecuatoriano defendió su actuación en un comunicado en el que confirmó la detención de Glas y su puesta a disposición de las autoridades judiciales.

El texto, titulado “Defendemos la soberanía nacional, cero impunidad”, indicó que “ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político” y añadió que “al haberse abusado de las inmunidades y privilegios a la misión diplomática que albergaba a Glas y conceder un asilo diplomático contrario al marco convencional, se ha procedido con su captura”.

Ruptura de relaciones y medidas

La canciller mexicana, Alicia Bárcena, confirmó en otro mensaje en X la ruptura inmediata de los lazos diplomáticos alegando “la flagrante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador”.

🔴 Ecuador ha tensado al máximo la tensión diplomática con México. El viernes por la noche, la polícia ha ingresado por la fuerza a la Embajada mexicana en Quito y ha capturado al exvicepresidente Jorge Glas, condenado en su país por corrupción https://t.co/FvumoAHgSr pic.twitter.com/9UyOi8nxBF — EL PAÍS América (@elpais_america) April 6, 2024

“En este sentido, el personal diplomático de México en Ecuador abandonará ese país de inmediato”, destacó apuntando que su país “espera que Ecuador ofrezca las garantías necesarias” para la salida. Además, México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al Derecho Internacional, añadió.

La Cancillería, la fiscalía y el Ministerio del Interior de Ecuador no respondieron de inmediato a una petición de comentarios de la agencia AP.

La Policía NAcional de Ecuador, en la embajada de México en Quito. (Rodrigo BUENDIA / AFP) RODRIGO BUENDIA - AFP

La embajada de México en Quito contaba con una fuerte custodia policial el viernes en la noche. Uniformados cerraron la principal avenida de acceso. Horas antes, en las inmediaciones de la legación diplomática había grupos militares.

Tras lo dicho por el Presidente @lopezobrador, para🇲🇽el derecho de asilo es sagrado y estamos actuando en congruencia plena con las convenciones internacionales, otorgando asilo a #JorgeGlas Confio en que el gobierno de Ecuador disponga del salvoconducto cuanto antes. — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) April 6, 2024

Poco antes de la entrada de los uniformados, Bárcena había pedido a Ecuador, en un mensaje en X, la concesión de un salvoconducto a Glas para abandonar el país. “El derecho de asilo es sagrado y estamos actuando en congruencia plena con las convenciones internacionales, otorgando asilo a Jorge Glas. Confío en que el gobierno de Ecuador disponga del salvoconducto cuanto antes”.

Agencias AP y AFP

LA NACION