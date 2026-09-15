Cuál es la diferencia entre Gran Bretaña y Reino Unido: esto es lo que hay que saber

Los reclamos nacionalistas dentro del Reino Unido volvieron a cobrar relevancia luego de que el presidente Donald Trump afirmara que “le encantaría” ver la reunificación de la República de Irlanda con Irlanda del Norte (perteneciente a Reino Unido) y que los líderes nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunieran para promover sus proyectos de separación.

Y es que los términos de Reino Unido, Gran Bretaña e incluso Inglaterra suelen utilizarse como sinónimos pese a que cada uno hace alusión a algo distinto. El primero es un país soberano y político, que incluye a las cuatro naciones: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

Reino Unido —cuyo nombre oficial es Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte— también incluye las islas periféricas que administra, como la Isla de Wight, según consigna National Geographic. Su capital es la ciudad de Londres, en Inglaterra, y su sistema político es la monarquía parlamentaria británica.

Un hombre con la bandera de la Union Jack mientras avanza en la fila para despedirse de la reina CARL DE SOUZA - AFP

Gran Bretaña, en tanto, es un término geográfico que se refiere a la isla más grande de la región (integrada por Inglaterra, Gales y Escocia), situada al este de la isla de Irlanda del Norte y frente a la costa noroeste de Europa, separada de Francia por el canal de la Mancha. La isla no incluye a Irlanda del Norte, que está ubicada en otro archipiélago, por lo que la isla queda fuera del Reino Unido.

Lo mismo ocurre con otras pequeñas islas adyacentes que pertenecen administrativamente al Reino Unido pero geográficamente están separadas, como las Islas Sorlingas, la Isla de Man, las islas Jersey y Guernsey y los territorios británicos de ultramar como Gibraltar, las islas Malvinas o las Bermudas, que dependen de la Corona pero no integran el Reino Unido ni Gran Bretaña.

Reclamo separatista

Trump y Martin se reunieron en Irlanda BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Trump declaró el sábado que una Irlanda unificada sería “fantástica” durante una reunión con el primer ministro irlandés Micheál Martin en Dublín. “No quiero causar ningún problema, pero me encantaría verla unificada”, señaló Trump cuando un reportero le preguntó su opinión sobre el tema. “Al final va a suceder. Más valdría que sucediera ahora”, afirmó.

“Creo que sería algo fantástico”, apuntó, y añadió que “el Reino Unido tendrá algo que decir al respecto, obviamente”.

Las visiones contrapuestas sobre Irlanda del Norte —si es irlandesa o inglesa— impulsaron décadas de violencia que dejaron alrededor de 3600 muertos. Los predecesores de Trump evitaban comentar sobre el tema, incluso aquellos, como Joe Biden, con fuertes lazos con Irlanda.

Tras las declaraciones del primer mandatario estadounidense, los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, se reunieron el lunes en Cardiff, reivindicaron el “derecho a la autodeterminación” de sus naciones y aseguraron en una declaración conjunta que su futuro está “en la Unión Europea”. Tanto Escocia como Gales e Irlanda del Norte están gobernados actualmente por líderes independentistas.

Escocia, Gales e Irlanda del Norte reivindicaron su “derecho a la autodeterminación” en una declaración conjunta ADRIAN DENNIS - AFP

“Nuestras naciones tienen derecho a la autodeterminación”, afirmaron en el comunicado. “Para quienes observan desde estas islas —y para quienes observan desde todo el mundo— no podría haber una señal más clara de que la era de Westminster está llegando a su fin. Ningún gobierno de Westminster tiene derecho a bloquear la democracia ni a socavar el principio de que nuestros pueblos decidirán su propio futuro”, dijo el memorándum de entendimiento de los tres partidos.

“Instamos al gobierno británico a preparar, planificar y facilitar los cambios constitucionales”, agregaron. En ese sentido, remarcaron que el futuro de sus naciones “está en la Unión Europea”, al considerar que el Brexit —la salida del Reino Unido de la UE— había “perjudicado” a sus territorios.

Los tres partidos de los mandatarios que firmaron el texto quieren separarse del Reino Unido, pero tienen posiciones diferentes sobre cómo y cuándo podría producirse esto. Mientras los líderes de Escocia e Irlanda del Norte pidieron la celebración de referéndums en sus países, el primer ministro galés se negó a establecer un calendario para una consulta en su país.