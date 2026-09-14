Caen las acciones de empresas de inteligencia artificial tras el llamado de sus líderes a frenar el desarrollo

SINGAPUR.– Las acciones vinculadas a la inteligencia artificial se desplomaban el lunes en todo el mundo, después de que los líderes de las principales empresas del sector advirtieran sobre los riesgos derivados del rápido desarrollo de esta tecnología.

Se trata de la amenaza más contundente hasta ahora para los miles de millones de dólares que se están volcando en una industria que ha llevado a los mercados mundiales a niveles récord.

En un extenso ensayo publicado el sábado en X, el CEO de Anthropic, Dario Amodei, instó a las empresas de inteligencia artificial a reducir el ritmo al que desarrollan las capacidades de sus modelos, en medio de crecientes temores por el uso indebido de esta tecnología. Tanto Elon Musk, al frente de xAI, como Sam Altman, CEO de OpenAI, dijeron estar de acuerdo con Amodei.

We Must Pace the Frontier: I’ve written a new essay on why the AI industry should slow down, with a three-part plan for doing so.



Anthropic is unilaterally committing to the first of these steps. We’ll provide third-party evaluators with permanent, employee-level access to our… — Dario Amodei (@DarioAmodei) September 12, 2026

El lunes, Altman volvió a encender las alarmas cuando anunció que OpenAI no saldrá a bolsa este año debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad. El CEO advirtió sobre dos escenarios en los que el avance de la inteligencia artificial podría “salir muy mal” y aseguró que uno de los principales riesgos es que la humanidad termine perdiendo el control sobre su propio futuro.

Los comentarios de los CEO profundizaron el escrutinio sobre los sectores vinculados a esta tecnología, en un momento en que las empresas recurren cada vez más al endeudamiento y a mecanismos de financiamiento circular para solventar sus ambiciones en materia de IA. Al mismo tiempo, elevan sus previsiones de gasto cuando los rendimientos de los bonos a nivel global –un indicador de los costos de endeudamiento– se encuentran en máximos de varios años.

“Si la carrera por la IA se desacelera significativamente, la pregunta clave pasa a ser: ¿quién paga por toda esa infraestructura? Los contratos de leasing, las deudas y los compromisos de suministro eléctrico seguirán vigentes aunque disminuyan la demanda prevista de capacidad de cómputo y el crecimiento de los ingresos. Y eso podría hacer que el riesgo crediticio gane cada vez más peso en la historia de la IA”, dijo a Reuters Ipek Ozkardeskaya, analista senior de Swissquote.

El especialista Michael Pistillo trabaja en su puesto en el recinto de la Bolsa de Nueva York Richard Drew - AP

Los futuros que siguen al Nasdaq de Wall Street caían 1,9%, mientras que las acciones de empresas de semiconductores, que encabezaron el auge de la inteligencia artificial, eran las más golpeadas.

Nvidia perdía 3%, Advanced Micro Devices (AMD) retrocedía 5,7% y SpaceX, la compañía de Musk, caía 2,6%. Los gigantes tecnológicos conocidos como hyperscalers, como Meta y Amazon.com, bajaban más de 1,4% cada uno.

Las acciones tecnológicas europeas se desplomaban 2,5%, arrastradas por la caída de 5,8% de ASML, el gigante de equipos para la fabricación de chips. El fabricante de semiconductores Infineon retrocedía 8,4%, mientras que Siemens Energy, dedicada a la fabricación de equipos para inteligencia artificial, perdía 7,4%.

En Asia, SoftBank, inversor de OpenAI, la compañía creadora de ChatGPT, llegó a hundirse 13,2%. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), con sede en Taipei, retrocedía 1,2%, mientras que la surcoreana SK Hynix caía 6,3%.

Riesgos “inaceptables”

Amodei escribió que, en un plazo de seis a 12 meses, los agentes de inteligencia artificial “podrían ser capaces de tomar el control de toda internet y causar potencialmente cientos de miles de millones de dólares en daños”.

Según escribió en su ensayo, los modelos más avanzados de Anthropic ya empezaron a desarrollar la siguiente generación de inteligencia artificial, en un proceso conocido como “automejora recursiva”. Esto aumenta el riesgo de que la tecnología se convierta en una amenaza cibernética autónoma e incluso provoque “graves alteraciones económicas”.

“Una carrera hacia el abismo, impulsada por incentivos comerciales, puede agudizar estos riesgos”, dijo Amodei. Como una posible solución, propuso contratar “evaluadores” externos que “verifiquen el cumplimiento de las prácticas y los compromisos de seguridad”.

I agree with Dario that we need to pace the frontier. This has been a primary topic of discussions we've had at OpenAI in recent weeks.



Committing to having independent evaluators with employee-like access is a great idea, and we will do the same. We'll have more to share soon. https://t.co/1YhhIybZX7 — Sam Altman (@sama) September 12, 2026

La empresa Anthropic, con sede en San Francisco, publicó el jueves un informe de inteligencia sobre amenazas en el que detalló cómo distintos actores habían utilizado sus modelos de IA Claude para actividades que van desde el desarrollo de armas y operaciones cibernéticas hasta tareas de vigilancia y fraude.

La preocupación por los posibles daños derivados de la inteligencia artificial aumentó cuando Jacob Coxon, investigador de Anthropic, renunció y afirmó que “las personas que están construyendo inteligencia artificial creen seriamente que podría acabar con todos nosotros antes de que termine la década”.

Sam Altman, CEO de OpenAI, dijo en una entrevista que los riesgos de extinción de la humanidad que plantea la inteligencia artificial eran “inaceptables”.

Aunque varios legisladores norteamericanos expresaron su preocupación por el rápido avance de la IA y pidieron nuevas regulaciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el domingo a los críticos de la tecnología como “fuerzas muy negativas” que plantean escenarios que nunca ocurrirán, y dijo que quería asegurarse de que Washington mantenga su liderazgo en la industria.

Las plataformas de IA ChatGPT y Claude Shutterstock - Shutterstock

Las operaciones vinculadas con la inteligencia artificial impulsaron buena parte de las ganancias de los mercados bursátiles globales desde que OpenAI lanzó ChatGPT en 2022, pero más recientemente los ciberataques perpetrados por agentes de IA fuera de control y el descontento de la población con la construcción de centros de datos han generado una creciente oposición al desarrollo de la industria.

Según dos personas informadas sobre los planes, los gobiernos de Estados Unidos y China tienen previsto mantener conversaciones sobre seguridad de la inteligencia artificial como parte de las discusiones bilaterales que se llevarán a cabo este mes.

Pero el diario estatal chino Global Times criticó duramente el ensayo de Anthropic en un editorial y lo calificó de “manual de la Guerra Fría” destinado a frenar el desarrollo tecnológico del país.

El lunes, Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo en una conferencia de prensa que “exagerar distintos relatos sobre amenazas, recurrir a la confrontación y emprender una competencia maliciosa solo perturbará el proceso de gobernanza mundial de la IA y no beneficiará a nadie”.

Crece el escepticismo

Algunos inversores desestimaron las advertencias de Anthropic y OpenAI. Michael Burry, cuyas acertadas apuestas contra el mercado inmobiliario estadounidense antes de la crisis financiera de 2008 fueron retratadas en la película The Big Short, dijo en un mensaje publicado en X que las advertencias eran “exageraciones y palabrería” y una “coartada para una desaceleración real e incontrolable del crecimiento”.

Otros sostuvieron que los compromisos de gasto de capital récord sugieren que el desarrollo de la IA difícilmente se desacelere. Entre ellos, Brian Nowak, de Morgan Stanley, quien pronosticó que la inversión en inteligencia artificial superará los 1,2 billones de dólares para 2027.

Anthropic Shutterstock

“La pregunta clave es si esta es la primera señal de que el extraordinario ciclo de inversión en IA podría eventualmente moderarse. Por ahora, eso parece poco probable. La competencia entre empresas y países sigue siendo intensa, y es difícil imaginar que las compañías den voluntariamente un paso atrás mientras sus rivales continúan avanzando”, dijo Deutsche Bank en una nota.

Casi como una muestra de esa fuerte competencia, Anthropic, la empresa de Amodei, siguió adelante con sus planes de salir a bolsa, algo que se espera que ocurra el mes próximo, mientras fuentes dijeron a Reuters que la compañía negocia la incorporación de Nvidia como inversor principal.

Agencias AP y Reuters y diario The New York Times