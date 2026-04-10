Cuáles son las demandas de Estados Unidos e Irán para acordar la paz en Medio Oriente

A horas del inicio de las primeras negociaciones directas entre Washington y Teherán, tras la frágil tregua anunciada por Estados Unidos, crece la incertidumbre sobre el curso de las demandas de ambos países para arribar a un acuerdo de paz en Medio Oriente.

Si bien se desconoce la letra chica del acuerdo, basado en una propuesta iraní de “15 puntos”, el escenario todavía se presenta incierto en lo que respecta al Líbano y el estrecho de Ormuz.

Con la llegada este viernes a Islamabad de la delegación norteamericana encabezada por el vicepresidente JD Vance, Washington buscará garantías sobre la plena reanudación del tráfico por el estrecho de Ormuz —por donde circula el 20% del crudo mundial—, mientras Irán insistirá en un cese al fuego que también incluya al Líbano, pese a la resistencia de Israel.

Es que el alto al fuego, que ya lleva dos días, ha detenido la campaña de ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero no ha servido para poner fin aún al bloqueo del estrecho, que ha provocado la mayor interrupción jamás vista en el suministro energético mundial, ni para calmar la guerra de Israel contra Hezbolá en Líbano.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla con los periodistas antes de abordar el Air Force, el 10 de abril de 2026, rumbo a Pakistán para mantener conversaciones sobre Irán (Jacquelyn Martin /AFP) JACQUELYN MARTIN - POOL

De hecho, las fuerzas israelíes lanzaron el mayor ataque de la guerra horas después de que se anunció el alto el fuego, matando a más de 300 libaneses en bombardeos sorpresa contra zonas densamente pobladas.

No obstante, en un giro el jueves, Israel anunció que iniciará conversaciones directas con el Gobierno libanés con el objetivo de poner fin a la guerra en ese país y desarmar a Hezbolá, previstas para la semana que viene.

Otra de las principales demandas explicitadas por Estados Unidos durante la semana giran en torno al enriquecimiento de uranio.

Este miercoles, luego de que Trump anunciara la tregua con Irán, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, instó al régimen a entregar su reserva de 44 kilos de uranio altamente enriquecido, y advirtió que el presidente republicano aún podría enviar tropas de operaciones especiales para incautar el material, una misión que conllevaría altísimo riesgo para Estados Unidos.

“Si fuera necesario, podemos hacerlo por cualquier medio”, advirtió Hegseth. En el cierre de su presentación en el Pentágono, cuando fue consultado cómo planea Estados Unidos obtener el uranio altamente enriquecido de Irán, respondió: “Eso es algo que el presidente va a resolver”.

Estrecho de Ormuz

Pero el cierre del estrecho de Ormuz es uno de los puntos de mayor fricción entre Estados Unidos e Irán. Tanto es así, que la administración de Trump puso como condicionamiento su apertura para extender la tregua dos semanas más.

Horas después, Irán reabrió de forma temporal el estrecho y este jueves el primer petrolero no iraní atravesó ese paso estratégico, según datos de MarineTraffic. El buque, el MSG, de bandera gabonesa, transporta unas 7000 toneladas de fueloil desde Emiratos Árabes Unidos y se dirige al puerto de Aegis Pipavav, en la India, de acuerdo con el servicio de monitoreo marítimo.

Solo otros dos petroleros, ambos con bandera iraní, y seis graneleros atravesaron el estrecho desde el miércoles, según Kpler, propietaria de MarineTraffic.

Sin embargo, el régimen iraní volvió a bloquear el paso en represalía por los ataques lanzados sobre el Líbano, lo que desató una respuesta inmediata por parte de Donald Trump.

“Irán está haciendo un trabajo muy pobre, deshonroso dirían algunos, sobre permitir que el petróleo pase por el Estrecho de Ormuz. ¡Ese no es el acuerdo que tenemos!”, lanzó Trump, y acusó a Teherán de cobrar tarifas.

“Hay informes de que Irán está cobrando tarifas a los petroleros que atraviesan el Estrecho de Ormuz. ¡Más vale que no lo hagan y, si lo hacen, será mejor que se detengan ahora!”, arremetió el mandatario.

Embarcaciones de carga navegan por el golfo Pérsico hacia el estrecho de Ormuz en Emiratos Árabes Unidos, el jueves 19 de marzo de 2026. (AP Foto) AP

El cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán provocó un aumento pronunciado en los precios del petróleo, una caída en los mercados bursátiles y ha estremecido a la economía mundial. Aunque también ha demostrado ser su mayor ventaja estratégica en la guerra.

El precio al contado del crudo Brent, de estándar internacional, rondaba los 97 dólares por barril el viernes, un alza de más del 30% desde que comenzó la guerra.

Antes del conflicto, más de 100 barcos cruzaban el estrecho cada día -muchos transportando petróleo hacia Asia. Tras la entrada en vigor del alto el fuego, únicamente se registraron el paso de 12 embarcaciones.

El bombardeo israelí de Beirut el 8 de abril del 2026. (AP foto/Hassan Ammar) Hassan Ammar - AP

Disputa por el Líbano

El acuerdo, en tanto, también tambalea del otro lado. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, que se espera que encabece la delegación iraní frente al vicepresidente estadounidense JD Vance, tuiteó que el Líbano y el resto del “eje” de aliados regionales de Irán son parte inseparable de cualquier alto al fuego, añadiendo una nueva complicación dada la ofensiva israelí.

Si bien, no se dieron a conocer oficialmente los puntos abordados por ambos países, que derivaron en el cese al fuego temporal, y que este finde semana será abordados en Islamabad, medios iraníes difundieron los principales ejes de la propuesta de Teherán, que incluyen condiciones de alto impacto:

El tránsito controlado por el estrecho de Ormuz , coordinado con las fuerzas armadas iraníes.

, coordinado con las fuerzas armadas iraníes. El fin de la guerra contra Irán y sus aliados.

y sus aliados. La retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de todas las bases regionales.

estadounidenses de todas las bases regionales. El levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias.

primarias y secundarias. El pago de una indemnización completa a Irán.

completa a Irán. La liberación de los activos iraníes congelados.

iraníes congelados. La aceptación del enriquecimiento de uranio .

. La derogación de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Programa de misiles y armas nucleares

Bajo este contexto, todavía persisten las dudas sobre el futuro de los programas de misiles y armas nucleares de Irán -dos objetivos de guerra de Estados Unidos e Israel.

Washington insiste en que Irán nunca deberá ser capaz de elaborar armas nucleares y quiere retirar la reserva de uranio altamente enriquecido de Teherán, el cual podría ser utilizado para su fabricación. Irán insiste en que su programa es pacífico.

Trump ha dicho que Estados Unidos colaborará con Irán en el retiro de uranio, cosa que Teherán no ha confirmado.

El director de la agencia nuclear de Irán, Mohammad Eslami, dijo el jueves que proteger el derecho de Teherán a enriquecer uranio es “necesario” para cualquier conversación sobre el alto el fuego.

Agencias AFP, AP y Ansa