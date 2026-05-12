Qué día son las elecciones presidenciales en Colombia 2026

Los colombianos deben elegir a su próximo presidente y vice en mayo. La elección general es de gran importancia para el país por lo que resulta relevante saber qué día son las elecciones presidenciales en Colombia.

Los colombianos eligen presidente y vice Fernando Vergara - AP

Los ciudadanos habilitados para votar ya pueden consultar el padrón definitivo de electores y conocer en detalle el lugar de votación para sufragar en el último domingo del mes.

Qué día son las elecciones presidenciales en Colombia

Las elecciones que definen al presidente y vicepresidente de Colombia, por los próximos cuatro años, se celebrarán el domingo 31 de mayo

En esta instancia compiten 14 fórmulas para ocupar el máximo cargo del Poder Ejecutivo.

Si uno de los candidatos consigue más del 50% de los votos en la primera vuelta, se convertiría en el presidente electo. De lo contrario se llevará a cabo una segunda vuelta, el domingo 21 de junio.

Quiénes son los candidatos a presidente en Colombia 2026

A continuación figuran todos los postulantes para las elecciones generales de 2026 en Colombia. El listado contempla el nombre de cada fuerza política en competencia, su candidato a presidente y su vice:

Agrupación Política Candidato a Presidente Candidato a Vicepresidente PARTIDO ESPERANZA DEMOCRÁTICA CLARA EUGENIA LÓPEZ OBREGÓN MARÍA CONSUELO DEL RÍO MANTILLA COALICIÓN F.A.M.I.L.I.A OSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO PEDRO LUIS DE LA TORRE MARQUEZ ROMPER EL SISTEMA RAUL SANTIAGO BOTERO JARAMILLO CARLOS FERNANDO CUEVAS ROMERO PARTIDO DEMÓCRATA COLOMBIANO MIGUEL URIBE LONDOÑO LUISA FERNANDA VILLEGAS ARAQUE SONDRA MACOLLINS, LA ABOGADA DE HIERRO SONDRA MACOLLINS GARVIN PINTO LEONARDO KARAM HELO MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO IVÁN CEPEDA CASTRO AIDA MARINA QUILCUE VIVAS DEFENSORES DE LA PATRIA ABELARDO GABRIEL DE LA ESPRIELLA OTERO JOSÉ MANUEL RESTREPO ABONDANO CON CLAUDIA IMPARABLES CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ LEONARDO HUMBERTO HUERTA GUTIÉRREZ PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO PALOMA SUSANA VALENCIA LASERNA JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD & COMPROMISO SERGIO FAJARDO VALDERRAMA EDNA CRISTINA DEL SOCORRO BONILLA SEBA PARTIDO POLÍTICO LA FUERZA ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA PARTIDO ECOLOGISTA COLOMBIANO GUSTAVO MATAMOROS CAMACHO MILA MARÍA PAZ CAMPAZ LA OPORTUNIDAD ES COLOMBIA LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA LUZ MARÍA ZAPATA ZAPATA CAICEDO CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR NELSON JAVIER ALARCÓN SUÁREZ

Cuándo es el balotaje en Colombia

Si uno de los candidatos consigue más del 50% de los votos en la primera vuelta, se convertiría en el presidente electo. De lo contrario se llevará a cabo una segunda vuelta, el domingo 21 de junio, segpun consta en la información oficial que publica en sus redes sociales la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Cómo consultar el lugar de votación para las elecciones presidenciales en Colombia

Los ciudadanos habilitados para votar figuran en el padrón definitivo de electores o censo, y quienes deseen conocer los detalles de su lugar de votación, pueden hacerlo ingresando al sitio oficial y colocando el número de su cédula de ciudadanía.

De esa manera, el sistema proporcionará la información pormenorizada para sufragar el día de los comicios, según indica la información oficial provista por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La boleta única que se usará en las elecciones presidenciales de Colombia

Cómo votar para las elecciones presidenciales en Colombia desde la Argentina

Los ciudadanos colombianos residentes en el exterior podrán emitir su voto en las elecciones presidenciales, con la salvedad de que podrán hacerlo desde una semana antes, a partir del 25 de mayo, y hasta la fecha de la elección general.

En la Argentina, luego de realizar la consulta previa al padrón, los colombianos obtendrán su lugar de votación en algunas de las ciudades habilitadas en el país, que son Buenos Aires, Mendoza y Córdoba.

De acuerdo al información oficial, en las elecciones presidenciales de Colombia habrá puestos de votación en el exterior para facilitar la participación de los colombianos, dispersos en más de 90 países.