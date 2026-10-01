Este domingo 4 de octubre los ciudadanos brasileros habilitados para votar asistirán al acto electoral para elegir al próximo presidente y vice que comandarán los destinos del país por los siguientes cuatro años y, para ello, es necesario conocer la fecha, horarios y las claves de una votación reñida, ya que las preferencias se concentran entre los dos principales candidatos.

Todo lo que hay que saber sobre las elecciones presidenciales en Brasil DPA

En esta ocasión el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el referente del Partido Liberal Flávio Bolsonaro, compiten por el máximo cargo del Poder Ejecutivo y entre ambos, según las últimas mediciones, hay diferencia de cinco puntos porcentuales, lo que implica que ninguno alcanzará el triunfo en primera vuelta.

Cuándo son las elecciones en Brasil 2026: fecha, horarios y las claves de una votación reñida

La votación general en Brasil se lleva a cabo este domingo 4 de octubre y se espera que emitan sus voto alrededor de 158.000.000 de electores en todo el país.

En Brasil, la segunda vuelta o balotaje se celebra cuando ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos. En esta instancia se aplica el mismo método de voto electrónico que en la elecciones generales, con la diferencia de que la votación se circunscribe a solo dos fórmulas.

De mantenerse esta tendencia, se definirá la elección en un balotaje, que se llevará a cabo el domingo 25 de octubre.

Las elecciones presidenciales se celebran este domingo 4 de octubre AFP

Los electores que residen en la Argentina y deseaban participar de los comicios debían anotarse en un registro de empadronamiento y descargar el título de elector, que es el paso más importante para poder votar el domingo. Había tiempo para hacerlo hasta el 7 de mayo. Esto implica que quienes no hayan realizado este trámite, no podrán votar.

Las elecciones generales del próximo domingo 4 de octubre cuentan con el horario de votación de 8 a 17 horas.

Qué se elige en Brasil 2026

Los electores deberán asistir a la jornada de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente, que comandarán los destinos del país por los próximos cuatro años. Además, en 26 estados se elige gobernador y se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Brasil renueva gran parte de los cargos legislativos, además de presidente y vice

Cómo se vota en Brasil 2026

En las elecciones presidenciales se utilizará la urna electrónica, que se compone de dos terminales: la terminal de la autoridad de colegio electoral, en el que se identifica al votante y se le autoriza a votar (en algunos modelos, en los que se verifica la identidad del votante mediante datos biométricos), y la terminal del votante, en el que se registra numéricamente el voto.

Quiénes son los candidatos a presidente de Brasil en las elecciones 2026

Los siguientes son los postulantes que competirán en las elecciones generales de octubre, tal como indica el sitio oficial del gobierno brasilero: