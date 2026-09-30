Qué se sabe del incidente con un avión de Flydubai que generó alerta internacional.

TEL AVIV.- Este miércoles, el incidente con un avión comercial de Flydubai, que obligó a las autoridades aerocomerciales a desviar el vuelo que iba a Tel Aviv a Arabia Saudita, generó alarma en el sector. “Un terrorista quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo”, aseguró en un comunicado el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, transcurridas un par de horas desde el hecho. Al momento, es la única fuente que reforzó esta hipótesis.

Lo que se sabe hasta ahora, tras un comunicado oficial de la línea aérea, es que hubo “un incidente” entre el piloto y el copiloto y que, incluso, algunos pasajeros intervinieron en esa pelea. Desde Israel, un funcionario dejó entrever que “se evitó una catástrofe mayor”, dando a entender que podría haberse tratado de una posibilidad de atentado. También circula la hipótesis de un intento de suicidio de parte de uno de los encargados de la aeronave.

El comunicado de Flydubai tras el incidente con un avión este miércoles. https://news.flydubai.com/

El vuelo FZ 1073, programado de Dubái al aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, “sufrió un incidente. El aparato aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Tabuk (TUU) y todos los pasajeros están sanos y salvos”, dijo el portavoz en un comunicado. “Nuestros equipos están trabajando estrechamente con las autoridades competentes”, añadió la compañía aérea.

Qué se sabe del incidente con un avión de Flydubai que generó alerta entre los pasajeros de la aeronave. Malak Harb - AP

“El incidente está bajo control, y se están tomando todo tipo de medidas en este momento para garantizar el regreso seguro a Israel de los pasajeros israelíes”, indicó en un comunicado la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

A violent altercation and stabbing in the cockpit of a FlyDubai flight over Saudi Arabia this morning caused the 737-8 to plummet 18,400 feet in just under two minutes, exceeding its maximum operating speed by nearly 100 kts.



The aircraft landed safely in Tabuk. pic.twitter.com/POg0WCN1WS — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 30, 2026

Medios israelíes informaron de una pelea entre el piloto y el copiloto del avión, durante la cual se activó la señal de emergencia de la aeronave. Dichos medios, que citan fuentes anónimas, informaron de que algunos pasajeros habrían intervenido para separar a los pilotos durante su altercado. También difundieron una fotografía en la que uno de ellos aparecía con la camiseta cubierta de sangre.

Qué se sabe del incidente con un avión de Flydubai que generó alerta internacional. AP

Qué se sabe del incidente con un avión de Flydubai que generó alerta internacional. JACK GUEZ - AFP

El Canal 12 de Israel afirmó, en tanto, que las autoridades investigan una posible tentativa de suicidio de uno de los pilotos, que habría intentado estrellar el avión, algo que su colega habría logrado impedir.

Un pasajero israelí grabó un video y dijo que se neutralizó a "terroristas"

Qué pasó con la aeronave de Flydubai

El avión transmitió una alerta de emergencia aproximadamente dos horas y media después de despegar de Dubái, según información de seguimiento de vuelos disponible públicamente. La aeronave descendió abruptamente desde 33.000 pies a 17.000 en un minuto, antes de hacer un círculo errático cerca de la frontera jordana y finalmente aterrizar en Tabuk aproximadamente una hora después, según FlightRadar24.

De acuerdo con un funcionario regional informado sobre el incidente, se produjo una pelea en la cabina que aparentemente involucró a los pilotos. La causa de la pelea aún no estaba clara, agregó. “El personal fue interrogado como parte de la investigación”, añadió el funcionario regional, que no aclaró si se produjeron detenciones.

Qué se sabe del incidente con un avión de Flydubai que generó alerta internacional. JACK GUEZ - AFP

Otro funcionario confirmó que, a raíz de este hecho, Israel movilizó aviones de combate por temor al secuestro de un avión que transportaba a decenas de sus ciudadanos. En los últimos días, el primer ministro del país, Netanyahu, advirtió sobre amenazas de seguridad cada vez mayores no especificadas.

Un pasajero del avión de Flydubai

A medida que transcurrían los minutos de esta mañana, en las redes sociales comenzaron a viralizarse fotos donde se ve a una persona malherida, como apuñalada (algunos decían que sería uno de los pilotos, en tanto otras versiones hablaban de que se trataba de un pasajero), e imágenes de la cola del avión dañada.

Flydubai opera vuelos diarios entre Dubái y Tel Aviv, una ruta muy popular entre los ciudadanos israelíes. No es la primera vez que una aeronave aterriza en Arabia Saudita. ​

El pánico de los pasajeros del vuelo de Flydubai

El testimonio de algunos pasajeros

Un pasajero israelí declaró a The Jerusalem Post que uno de los pilotos apuñaló a otro e intentó sacarlo de la cabina mientras el avión comenzaba a precipitarse. Agregó que sus coterráneos sentados cerca de la parte delantera corrieron hacia la cabina y se enfrentaron al atacante mientras la aeronave caía en picada.

“Les grité que corrieran y tomaran el control del avión”, sostuvo, en referencia a otros dos pilotos que estaban sentados en la parte trasera de la aeronave. El pasajero describió al piloto apuñalado como en estado crítico y dijo que un dentista a bordo lo atendió.

Yasmin Abú Kasis, cuya hija Miriam viajaba en el vuelo, dijo que su hija le había ‌contado que había oído gritos y que un hombre había tomado un cuchillo, había tirado al ⁠piloto al suelo y que vio sangre por todas partes.

Con información de las agencias AFP, AP y Reuters.