Cuba: la revolución justifica límites a la libertad de expresión, dice Díaz-Canel

LA HABANA.- La libertad de expresión en Cuba, exigida por jóvenes artistas en los últimos meses, está limitada por la existencia misma de la revolución, afirmó el presidente Miguel Díaz-Canel, blanqueando como un mérito la política represiva a las voces disidentes en la isla.

“La libertad de expresión en la revolución sigue teniendo como límite el derecho de la revolución a existir”, dijo Díaz-Canel la noche del lunes en un discurso publicado este martes ante un grupo de intelectuales y artistas.

“No vamos a regalar la revolución ni sus espacios. Debemos y podemos gestionarlos mejor, aprendiendo más de todo y de todos”, subrayó en un acto conmemorativo del 60 aniversario del discurso “Palabras a los Intelectuales”, donde Fidel Castro definió en 1961 la política cultural de su naciente régimen.

El régimen dejó claro que la libertad de expresión debe ser contenida en nombre de la revolución

En esa ocasión Castro afirmó: “dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada”, palabras que tuvieron múltiples interpretaciones en estas seis décadas, y que el gobierno de Díaz-Canel reconoce como válidas.

“‘Dentro de la revolución todo’ significa que lo único que no está en discusión es la revolución. No es ella un hecho en disputa. Es el hecho mismo, la razón de ser de aquel encuentro”, señaló Díaz-Canel.

No obstante “creemos firmemente que la obra de arte tiene no solo el derecho sino la misión de ser provocadora, arriesgada, desafiante, cuestionadora, también enaltecedora y emancipadora”, añadió. “Someterla a la censura subjetiva y cobarde es un acto de lesa cultura”. Pero “en la Cuba de 2021 no hay cabida para los anexionistas de siempre ni para los mercenarios del momento” afirmó.

El 27 de noviembre pasado, 300 jóvenes intelectuales y artistas protagonizaron una inédita protesta frente al Ministerio de Cultura exigiendo libertad de expresión, un reclamo que cayó en el vacío en el marco de una postura represiva a las expresiones de disenso tanto hacia los artistas como hacia los periodistas independientes.

La cumbre del Partido Comunista Cubano de este año, que marcó la salida oficial del poder de Raúl Castro, se propuso entre sus temas de debate interno cómo contener las expresiones de descontento en las redes sociales, calificadas de subversivas.

Las Damas de Blanco, uno de los grupos históricamente más afectados por la represión NYT - Archivo

“Siempre hay represión en Cuba. Es complicado decir si crece, disminuye o se mantiene igual. Pero hay un hecho real y es que más cubanos se han aventurado a expresarse, sobre todo gracias a las redes sociales. Eso ha hecho también, al haber más cubanos expresándose, que pueda haber más represión, o que se pueda constatar más”, dijo en diciembre pasado el periodista Henry Constantin, cuando arreciaba una nueva racha de detenciones.

El discurso de Díaz-Canel se da en el marco de otra crisis en curso, la crisis sanitaria, que registró este martes un récord de 17 muertes en 24 horas, con 3080 nuevos casos.

Agencias AFP y ANSA

LA NACION