De denunciar opositores a buscar desaparecidos: el inesperado giro de una polémica app de Maduro

CARACAS.– Durante los últimos dos años, la aplicación móvil VenApp quedó asociada en Venezuela a las denuncias contra opositores y al fortalecimiento del control estatal después de la crisis política que siguió a las elecciones presidenciales de 2024.

Pero el devastador terremoto que sacudió al país alteró incluso el uso de una de las herramientas más controvertidas del aparato tecnológico oficial.

Desde las primeras horas de la emergencia, el gobierno la convirtió en uno de los principales canales para reportar personas desaparecidas y daños en infraestructura, con el objetivo de acelerar las tareas de rescate.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la habilitación de la plataforma pocas horas después de declarar el estado de emergencia.

Tenemos un objetivo central y esencial: salvar vidas en unión nacional, unidos vamos a superar esta tragedia. pic.twitter.com/OXlmrKZo9m — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 25, 2026

Según informó teleSUR, la aplicación permitirá que las familias informen casos de personas cuyo paradero se desconoce y comuniquen daños provocados por los terremotos en edificios, rutas y otros puntos críticos. La medida forma parte de la activación del Estado Mayor de Contingencia para coordinar la respuesta frente al desastre.

Una máquina realiza remoción de escombros Boris Vergara - EFE

“Hemos decidido activar el Estado Mayor (...) para en su conjunto atender y empezar a canalizar toda esta situación generada de estos dos sismos seguidos que sufrió hoy nuestro país”, afirmó Rodríguez.

Según explicó el canal estatal, VenApp quedó conectada de manera directa con ese comando de emergencia para recibir reportes de los ciudadanos y derivarlos a los organismos encargados de las tareas de rescate.

El nuevo uso de la plataforma contrasta con el papel que desempeñó en los últimos años. VenApp había sido utilizada por el gobierno venezolano como una herramienta para denunciar disidentes después de la represión que siguió a las cuestionadas elecciones presidenciales de 2024.

En ese contexto, la aplicación quedó vinculada a la identificación de opositores y manifestantes, lo que despertó fuertes críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Integrantes de la Protección Civil participan este jueves en las labores de remoción de escombros Boris Vergara - EFE

Ese cambio no ocurrió de un día para otro. Cuando fue lanzada en 2022, VenApp se presentó como una plataforma de gobierno electrónico destinada a mejorar la prestación de servicios públicos. Entre otras funciones, permitía reportar cortes de electricidad, problemas de agua potable y otras fallas a través de un canal específico de atención ciudadana.

La orientación de la aplicación cambió después de las protestas que estallaron tras las elecciones presidenciales de julio de 2024. El gobierno incorporó entonces una función para que los ciudadanos denunciaran a quienes participaban de las manifestaciones.

En octubre del año pasado, el entonces presidente Nicolás Maduro profundizó esa estrategia al ordenar la creación de una nueva herramienta dentro de VenApp para que la población reportara “las 24 horas del día todo lo que ve, todo lo que oye, para seguir ganando la paz”.

La vista aérea de La Guaira, la zona más afectada por los terremotos en Venezuela

Ese giro provocó cuestionamientos dentro y fuera de Venezuela. Diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron que la aplicación se había convertido en un nuevo mecanismo de vigilancia política y persecución digital.

Tras esa transformación, VenApp incluso fue retirada de Google Play y del App Store, donde hasta entonces podía descargarse normalmente.

Ahora, el terremoto volvió a modificar su función. Mientras los equipos de rescate buscan sobrevivientes entre edificios derrumbados y las familias intentan localizar a sus seres queridos, la misma plataforma pasó a utilizarse para concentrar información sobre desaparecidos y daños estructurales.

Residentes caminan entre los escombros de edificios derrumbados por los terremotos Ronald Pena R. - EFE

Al mismo tiempo, según Bloomberg, el acceso a X volvió a estar disponible en Venezuela después de casi dos años de bloqueo, mientras la empresa estatal CanTV anunció que los servicios de internet, telefonía y televisión serían gratuitos durante 48 horas para facilitar las comunicaciones. En paralelo, sectores de la oposición impulsaron un sitio web destinado a ayudar a reunir a familias separadas por la tragedia.

En medio de una emergencia que dejó al menos 188 muertos y más de un millar de heridos, la prioridad pasó a ser otra. La aplicación que durante los últimos años había quedado marcada por la disputa política hoy forma parte de la red de herramientas con las que las autoridades buscan acelerar la localización de desaparecidos y canalizar la ayuda hacia las zonas más castigadas por el terremoto.

Agencias Bloomberg, Reuters y AP