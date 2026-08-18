De la Espriella da los primeros pasos en falso de su mandato en medio de la crisis por el terremoto en Colombia

BOGOTÁ.– El flamante presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se enfrenta a su primera tormenta política tras una serie de polémicos incidentes en torno a la gestión de su gobierno del devastador terremoto que sacudió el país la semana pasada.

Mientras miles de personas duermen en carpas o refugios improvisados después de perder sus hogares en el sismo de magnitud 7,4 que golpeó sobre todo el oeste del país y dejó un saldo de más de 300 muertos, el nuevo ministro de Vivienda fue grabado y fotografiado durante el fin de semana y el lunes feriado en una playa del Caribe junto a su familia, a una semana de asumir su cargo.

Una de las imágenes que circularon en redes sociales del ministro de Vivienda colombiano junto a su familia. Fuente: X

En un episodio aparte, el presidente colombiano fue criticado el domingo en su visita al Puerto de Buenaventura –cercano al departamento de Chocó, el más pobre del país y donde se ubicó el epicentro del terremoto– por repartir pelotas de fútbol desde su camioneta blindada con el slogan de su campaña presidencial impreso: “Firmes por la patria”.

“Se cayeron 26 colegios, el hospital está colapsado y cómo es posible que la gente reciba un balón”, gritaba una persona desesperada, según videos virales en redes sociales.

De vacaciones tras la tragedia

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, fue objeto de críticas luego de que circularan imágenes y videos suyos en redes sociales junto a su familia en Santa Marta, un popular destino turístico del norte de Colombia.

Beltrán justificó el lunes su presencia en el balneario diciendo que estaba en un encuentro familiar y que es tan importante construir casas como construir familias.

“Los servidores públicos han puesto por encima su labor y han dejado de lado la familia, cuando está en igualdad de importancia. Somos servidores públicos, pero somos padres, somos hijos, somos esposos”, afirmó el jefe de la cartera en un video publicado en su cuenta de X.

Construir viviendas es tan importante como sostener hogares, desde el amor, el ejemplo y el respeto.



Soy ministro de Vivienda, pero también soy un padre de familia presente, comprometido y sensible ante lo que está pasando en nuestro país.



Comparto y entiendo la preocupación… pic.twitter.com/8AAl9V8KlP — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) August 17, 2026

Las reacciones contra Beltrán, tanto de sectores oficialistas como de la oposición, no se hicieron esperar.

Desde la izquierda, anunciaron que promoverán una moción de censura contra Beltrán por tomar vacaciones en la actual coyuntura y descuidar la atención a miles de familias que pasan las noches a la intemperie luego de que cerca de 27.000 viviendas quedaran destruidas.

“Qué nivel de desconexión tan doloroso cuando la zozobra de miles de familias es tener sus hogares destruidos y no saber dónde van a dormir”, disparó la senadora Carol Borda, desde el propio partido que avaló la candidatura de Abelardo, Salvación Nacional.

Una menor lleva en brazos a una niña mientras varias personas acampan frente a sus viviendas derrumbadas o dañadas en el barrio Chiminangos, en Cali, Colombia JOAQUIN SARMIENTO - AFP

El senador Andrés Forero del Centro Democrático –el partido de Álvaro Uribe que reúne a la mayor cantidad de legisladores de derecha– también criticó a Beltrán.

“Al quedarse en el cargo mete al presidente Abelardo en la resolución de un problema en el que nada tiene que ver y somete al gobierno a un prematuro e innecesario desgaste”, afirmó Forero.

No obstante, el ministro evitó disculparse y afirmó que seguirá “siendo ministro”.

Un chico permanece dentro de una carpa después de ser evacuado de su vivienda en el barrio Chiminangos, en Cali, Colombia JOAQUIN SARMIENTO - AFP

“El mensaje del presidente es que así como construimos casas, lo más importante es construir hogares”, afirmó Beltrán, al justificar que por su rol de ministro vive en Bogotá y su familia en Bucaramanga –en el noroeste del país–, así que “nos proponemos cada cierto tiempo encontrarnos”.

“Quiero ser enfático en que no estaba de vacaciones, quise compartir unas horas con mi esposa y mis hijos, a los que hace varios días no veía, para inmediatamente continuar con mi trabajo de consolidar las fases de reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto”, aseguró en X el ministro.

La accidentada visita del presidente

Además de la polémica en torno a las pelotas de fútbol con propaganda partidaria, la visita del presidente colombiano a Buenaventura –dónde prometió el envío de ayuda médica y la reapertura del buque–hospital Benkos Biohó– se vio opacada por las críticas recibidas tras un anuncio de su gobierno de planes para impulsar clases virtuales con la entrega de tablets y planes de datos en la región.

“Las clases virtuales no funcionan porque el Pacífico no tiene conectividad, y los niños del Pacífico no tienen como pagar los celulares. Entonces las clases virtuales, eso no nos sirve”, disparó la exministra Paula Moreno, experta en la región que dirige la fundación Manos Visibles.

Abelardo de la Espriella reparte pelotas de fútbol tras el terremoto

En alocución pública el lunes por la noche, De la Espriella reiteró que en los próximos días se decretará el Estado de Emergencia Económica, una medida excepcional avalada por la Constitución que le permite al gobierno de turno tener una ventana limitada de tiempo para expedir normas sin pasar por el Congreso, para superar una catástrofe inadvertida.

El jefe de Estado estimó que, ahora que el país está a las puertas de iniciar el proceso de reconstrucción en los cinco departamentos más afectados, el cálculo de lo que podría costar levantar lo que el sismo derrumbó sería de unos 9,5 mil millones de dólares, de esa cifra, 7,8 mil millones de dólares corresponderían a edificaciones y 1,7 mil millones de dólares a infraestructura, de acuerdo a cifras elaboradas por una firma privada.

Equipos de rescate de Colombia e Israel buscan entre los escombros del edificio Vanessa, que se derrumbó en Cali, Colombia JOAQUIN SARMIENTO - AFP

Frente a los destrozos, el presidente señaló que la cifra de viviendas destruidas se elevó a 26.945, mientras que se reportaron 127.557 viviendas averiadas, así como daños en 285 centros de salud y en más de 2838 establecimientos educativos.

De la Espriella aseguró que, ante la gran cantidad de personas dadas como desaparecidas, ordenó que “mientras exista una posibilidad de encontrar con vida un solo compatriota, los equipos de búsqueda y rescate seguirán en el terreno”.

Agradeció al Banco Mundial por el desembolso de la primera parte de un crédito del Banco Mundial a Colombia por 200 millones de dólares, que serán usados para “atender las necesidades más apremiantes de las víctimas de este desastre natural”, al tiempo que agradeció a los 21 países que ofrecieron cooperación a su nación, así como las ayudas humanitarias enviadas desde el exterior.

Equipos de rescate del Ejército y la Policía de Colombia, del Ejército de Israel y bomberos buscan entre los escombros del edificio Vanessa, que se derrumbó en Cali, Colombia JOAQUIN SARMIENTO - AFP

El presidente colombiano volvió a mencionar su idea de llevar a cabo en el departamento del Chocó un “Plan Marshall”, en alusión al proyecto impulsado por Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial para recuperar a Europa occidental.

Además, propuso establecer una gerencia que se encargue de administrar la recuperación de las zonas devastadas, similar a la que hubo en 1999 cuando se registró el terremoto de Armenia -en el eje cafetero-, en el que murieron más de mil personas.

“Créanme, esta prueba no nos va a quedar grande; los colombianos estamos acostumbrados a crecernos en la adversidad. Seguiré al frente de esta emergencia las 24 horas del día”, agregó De la Espriella.

Agencias AFP, ANSA y Reuters y diario El País