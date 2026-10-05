Quién ganó las elecciones presidenciales 2026 en Brasil

Flávio Bolsonaro ganó la primera vuelta en las elecciones presidenciales de Brasil 2026, al alcanzar el 47,06% de los votos. A pesar de su victoria, los resultados no fueron suficientes y deberá ir a balotaje contra Lula da Silva, quien quedó segundo con el 45,13%.

Este domingo 4 de octubre se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Brasil. Además, los brasileños eligieron gobernadores en 26 estados y jefes comunales. Asimismo, se votó la renovación de la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Flávio Bolsonaro ganó las elecciones, pero deberá ir a balotaje contra Lula DOUGLAS SHINEIDR - AFP

Como ninguno de los candidatos superó el 50% más uno de los votos, el 25 de octubre se disputará la segunda vuelta en el balotaje y uno de los dos se convertirá en presidente de Brasil por los próximos cuatro años.

Tras ganar la primera vuelta electoral, Bolsonaro celebró el resultado obtenido este domingo y, en medio de sus seguidores y votantes, animó a su electorado a que lo apoyen en el camino al 25 de octubre para ganar en la segunda vuelta. “Estoy muy contento con el voto de confianza. Son casi 56 millones de brasileros. Me alegra muchísimo ver que Brasil quiere un cambio. Estoy satisfecho con los resultados en todas las regiones”, dijo el abogado de 45 años.

La palabra de Lula da Silva tras el resultado electoral

Desde su búnker en San Pablo y pasadas las 21.30, el mandatario y candidato por la reelección para ocupar por un cuarto periodo el Palacio del Planalto, se comunicó con sus votantes y con todo el pueblo brasilero. “Acabamos de vivir una elección de la democracia en Brasil. Debemos agradecer a los millones de brasileños que acudieron a las urnas para votar por diputados, senadores, gobernadores y presidente. El resultado a veces es inesperado; confieso que estaba convencido de que ganaría en primera vuelta”, dijo el mandatario.

Lula habló tras quedar segundo en las elecciones de Brasil 2026 NELSON ALMEIDA - AFP

Además, se refirió al balotaje: “Mañana empezamos la segunda campaña”. Asimismo, habló de su contrincante y afirmó que Bolsonaro “representa la incertidumbre en el país”. “Nosotros podemos dar un salto en Brasil y el tiempo para hacerlo es de todos nosotros. Podrá ser por medio de la educación, vamos a fortalecer el trabajo y la industria del país para recuperar el polo industrial de Brasil, que debe ser autosuficiente”, marcó.

Lula da Silva tiene 80 años; el 27 de octubre cumplirá 81. Su campaña se basó en advertir a los brasileros acerca de un posible gobierno del hijo mayor de Jair Bolsonaro. Con el lema “Bora, Lula” (Vamos, Lula), artistas reconocidos y figuras públicas lo apoyaron en diferentes plataformas y medios de comunicación. Incluso, la canción de Bad Bunny: “Lo que le pasó a Hawái”, fue adaptada para el spot electoral.

Quién es Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro nació el 30 de abril de 1981 en Resende, en el estado de Río de Janeiro. Es el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro (2019–2023), es abogado y comenzó la carrera política muy joven, a los 21 años. En 2003 fue elegido diputado estatal en Río de Janeiro en la Asamblea Legislativa (Alerj), cargo que mantuvo durante cuatro mandatos consecutivos. En 2018 consiguió un escaño como senador con 4,38 millones de votos (31,36%).

En 2003, Flávio Bolsonaro fue elegido como diputado estatal por Río de Janeiro (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP) MAURO PIMENTEL - AFP

Tras la condena de su padre en 2025 a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado de derecho y liderazgo de una organización criminal armada en el año 2022, Flávio emprendió una carrera electoral para llegar al Palacio de Planalto como presidente y terminar con la idea de reelección de Lula da Silva.

Quién es Lula da Silva

Luis Ignacio Lula da Silva nació el 27 de octubre de 1945. Es el séptimo hijo de un matrimonio analfabeto del nordeste. Fue abandonado por su padre antes de que la familia emigrara a San Pablo. A los 15 años empezó a trabajar como vendedor ambulante y lustrabotas para ayudar a proveer de dinero en su hogar.

Lula da Silva empezó su carrera política en 1968 (Xinhua/Paulo Lopes) (pl) (jg) (ra) (vf) [e]Paulo Lopes - XinHua

En 1968, Lula da Silva inició su etapa de sindicalista en el Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Al principio mantuvo un perfil “despolitizado” y hasta resistió la dictadura de João Goulart, donde ejerció un papel relevante al momento de contar con interlocutores que permitieran fortalecer el proceso democrático.

Da Silva inició su camino desde las bases sindicales y poco a poco construyó una figura política que le valió un asiento en el Senado entre 1987 y 1991, y más tarde alcanzó la presidencia entre 2003 y 2007. Ese año fue reelecto hasta 2011.

Cuando tenía 17 años, Lula da Silva perdió un dedo mientras trabajaba en una fábrica de tornillos; eso lo marcó para siempre (Fuente: Instagram/@lulaoficial)

En julio de 2017, Lula fue condenado a nueve años de prisión por el entonces juez federal Sergio Moro, quien investigó la “Operación Lava Jato”, una amplia indagación criminal que destapó la corrupción entre la empresa estatal de petróleo, Petrobrás, y políticos brasileños para obtener fondos secretos de campaña. En enero del año siguiente, el Tribunal Regional Federal extendió la sentencia a 12 años.

Así votó Lula da Silva

Con apelaciones pendientes de dictamen, Lula empezó a cumplir la pena en abril de 2018. Sin embargo, en 2021, el Tribunal Supremo Federal anuló la condena tras considerar que el exjuez Moro no tenía competencia para investigar y juzgar los casos.

En 2022 Lula volvió a presentarse a elecciones presidenciales y ganó en la segunda vuelta contra el entonces presidente Jair Bolsonaro. De esta forma, ejerce la presidencia desde 2023 hasta el presente.

Cuáles son las propuestas de Lula y cuáles las de Flávio Bolsonaro

El panorama político brasileño presenta dos visiones contrapuestas, encarnadas por Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, con propuestas divergentes en ejes clave como lo social, económico y la seguridad.

Lula da Silva centra su plataforma en la ampliación de políticas sociales, la inversión pública y programas de empleo, educación y salud, con el eje de campaña en reducir las desigualdades. En el ámbito laboral, propone la eliminación de la jornada 6x1 y el establecimiento de una semana laboral de 40 horas sin reducción salarial, además de garantizar aumentos reales para el salario mínimo.

Así votó Flavio Bolsonaro

En seguridad, plantea robustecer la participación del gobierno federal mediante la creación de un Ministerio de Seguridad Pública y una estrategia basada en inteligencia, coordinación entre fuerzas y el combate al financiamiento del crimen organizado. Su compromiso ambiental es alcanzar la deforestación cero para 2030. Para financiar estas iniciativas, Lula aboga por una mayor progresividad tributaria, elevando la carga fiscal sobre los sectores de mayores ingresos y los capitales en el exterior.

Lula y Flavio Bolsonaro votando

Por su parte, Flavio Bolsonaro, influenciado por el modelo de Javier Milei en la Argentina, promueve una drástica reducción del tamaño del Estado y del gasto público. Su plan incluye un “tijeretazo” que contempla la eliminación de al menos 10 ministerios, una disminución de cargos y una agenda de reducción de impuestos. Bajo el lema “más Brasil y menos Brasilia”, busca descentralizar el poder y reformar el sistema tributario para reducir la deuda pública.

La seguridad es el eje central de su programa “Brasil sin miedo”. Bolsonaro propone declarar a organizaciones criminales como el PCC y el Comando Vermelho como grupos narcoterroristas, una medida alineada con la postura de aliados como Donald Trump y la Argentina.

Además, busca bloquear activos criminales y reforzar operaciones para recuperar territorios bajo control delictivo. En materia penal, plantea reducir de 18 a 16 años la edad de responsabilidad para ciertos delitos y construir cinco nuevas cárceles federales de máxima seguridad, inspiradas en el modelo salvadoreño. La candidatura de Flavio también se ve marcada por su defensa del indulto para su padre, Jair Bolsonaro, y otros condenados por los ataques del 8 de enero de 2023, así como por su intención de limitar las atribuciones del Supremo Tribunal Federal (STF).