De las dudas por Batakis al “superministro” Massa, cómo reflejan los medios internacionales la crisis en el Gobierno

En la Argentina, el mes de julio está llegando a su fin tan agitado como empezó. Y los abruptos cambios en el gabinete, la inflación descontrolada, la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las fricciones en el seno del oficialismo y la existencia de múltiples dólares paralelos no pasaron inadvertidos en el resto del mundo. Tan solo este viernes, The Wall Street Journal, El País de España, Bloomberg, The Financial Times, BBC Mundo y O Globo, entre otros, cubrieron el desembarco de Sergio Massa en el nuevo súperministerio de Economía. Una decisión que el miércoles, en una jornada en la que circularon todo tipo de versiones, Reuters había anunciado precipitadamente, citando a medios locales.

Los medios internacionales vieron esta última jugada del oficialismo con mejores ojos que la designación de Silvina Batakis a principio de mes. El País se refirió al flamante ministro como “el peronista que supo esperar”, mientras que The Financial Times lo señaló como “la última carta del presidente” y como “una figura que puede dar cierta tranquilidad a los inversores”. En este sentido, Bloomberg apuntó que su nombramiento podría significar un respiro para los mercados. “[La designación] ha aumentado las expectativas de que el Gobierno pueda aplicar al menos algunas de las dolorosas medidas que, según los inversores, son necesarias para corregir los desequilibrios económicos: tipos de interés más altos, recortes del gasto y una devaluación de la moneda”, escribió el medio estadounidense especializado en negocios.

No obstante, todos los medios cuestionaron que la esperanza depositada en Massa sea suficiente dada la magnitud del cometido. “El presidente de la Argentina, Alberto Fernández, presentó un ministro de Economía con la misión de arreglar los enormes problemas políticos y económicos, incluida la inflación estimada en un 90% este año, que amenazan el futuro de su administración”, en palabras de Bloomberg.

Los diarios económicos y Batakis

Pero las perspectivas sobre Batakis eran mucho peores. En una columna de opinión publicada el 10 de julio de The Wall Street Journal, la periodista Mary Anastasia O’Grady escribió: “El currículum de la Sra. Batakis no es tranquilizador. Es una exministra de Economía de la provincia de Buenos Aires (2011-15) que dejó a su sucesor con las arcas vacías y le obligó a recurrir al gobierno federal en busca de ayuda de emergencia para pagar los salarios de los empleados públicos”. En ese mismo artículo, la autora describió con escepticismo la promesa de Batakis de continuar con el programa de estabilización y crecimiento que Martín Guzmán había elaborado con el Fondo.

Pero como si no fuera suficiente, O’Grady redobló la apuesta en otro artículo la semana siguiente y sugirió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que evalúe los vínculos que unen a la Casa Rosada con Irán, Venezuela y Rusia —en medio del escándalo por el avión de Conviasa—, antes de dar curso a la solicitud de desembolso por 500 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

The Financial Times

En esta misma línea, el Financial Times publicó un editorial titulado Es hora de que el FMI muestre a la Argentina un poco de amor duro en la que señaló que dicho organismo “no estableció condiciones suficientemente estrictas cuando renegoció el último rescate en marzo”. “El FMI, el eterno villano de la política argentina, se ha esforzado por presentarse esta vez como un socio útil para el eterno moroso, en lugar de un sumo sacerdote de la austeridad. El resultado, sin embargo, es que el 22º programa del Fondo con la Argentina, descrito en marzo como “pragmático y realista”, ya está en problemas”, se leía.

El medio también destacó en ese artículo una de las paradojas que ni los propios argentinos logran explicar. “La Argentina debería estar en auge. La nación sudamericana se encuentra sobre algunas de las mayores reservas de petróleo y gas del mundo. Tiene un vibrante sector tecnológico y ha creado el gigante de e-commerce más exitoso de la región. Es uno de los principales exportadores internacionales de grano y posee abundantes reservas de litio en un momento en que la demanda de ambos se ha disparado debido a la guerra de Ucrania y al impulso mundial de electrificación”, señala. “Sin embargo, la Argentina se tambalea hacia uno de sus colapsos periódicos…”, continúa.

En este contexto, “moroso” parece haber sido la palabra preferida de los principales diarios internacionales para referirse a la Argentina en el mes de julio. El Financial Times llamó al país “el eterno moroso”, mientras que The Wall Street Journal eligió la frase “el moroso más conocido del mundo”.

Dólar e inflación

La multiplicación de distintos tipos de dólares en el país tampoco escapó de la perplejidad y el escrutinio ajenos. BBC Mundo tuvo que actualizar un explainer titulado Por qué en Argentina hay 6 tipos de dólares (y cómo reflejan la creciente crisis económica que vive el país), mientras que El País publicó un artículo en el que describió el eterno fracaso de los sucesivos gobiernos por intentar domar el dólar. “Los tiempos de bonanza son solo incubadoras del próximo desastre. Y el dólar está ahí, como termómetro de la enfermedad que avanza”, aseveraba el medio español.

BBC Mundo

El mismo medio, que en julio publicó, entre editoriales y noticias, al menos una decena de artículos sobre la inflación y la crisis económica en la Argentina, entrevistó a comerciantes locales y para describir en detalle un fenómeno peculiar: un aumento del consumo, sobre todo de bienes durables, como una forma de “microahorro”.

Bloomberg, por su parte, publicó al menos ocho artículos sobre el país en el mes de julio, en uno de los cuales destacó que la inflación argentina alcanzó en junio de 2022 su máximo en 30 años.

La inflación, impulsada actualmente en el mundo por el aumento de los costos de los alimentos y la energía tras la pandemia de Covid-19 y la guerra en Ucrania, es un tema de preocupación a nivel global. Sin embargo, pocos países siquiera pueden compararse con la Argentina, que ocupa uno de los primeros puestos de los rankings internacionales como, por ejemplo, el del 9 de julio de la revista Fortune, por mencionar alguno.

El periódico colombiano El Tiempo, incluso levantó un tuit de una comensal argentina que publicó indignada el desproporcionado fajo de billetes de 100 que tuvo que desembolsar para pagar una comida.

La agencia de noticias francesa AFP levantó la noticia sobre los 75.000 dólares encontrados en un basural en Santa Fe para contar al mundo que en la Argentina “es común que las personas ahorren en dólares y los guarden en billetes en efectivo en sus propias casas, ante la desconfianza que les genera la banca”.

BBC Mundo también tocó el tema de la búsqueda de cosas de valor entre la basura, pero no hablaba de billetes sino de comida. En una de las barriadas más pobres de Argentina, las familias dependen de un enorme vertedero para alimentarse, tituló un video de una historia acompañado del siguiente epígrafe: “Argentina solía estar entre los países más prósperos de América Latina. Pero ahora, tras años de dificultades económicas, la ONU calcula que alrededor de un tercio de la población sufre inseguridad alimentaria”.

En el mes del aniversario de los 70 años de la muerte de Evita, las divisiones dentro del peronismo también alcanzaron los titulares internacionales. De hecho, El País publicó un artículo titulado El 70 aniversario de la muerte de Eva Perón no alcanza para unir al peronismo. “Esas dos Eva, la que está “combatiendo al capital” —como dice la marcha peronista— y la que sonríe al pueblo está en la esencia de las disputas que desangran actualmente al partido. Kirchner, y el kirchnerismo, se han apropiado de la Eva combatiente, un icono que choca contra las urgencias de un país endeudado, con inflación récord y cuatro de cada diez habitantes sumidos en la pobreza. El peronismo tradicional, el de los sindicatos y gobernadores, y también el del presidente Fernández, debe hacer como nunca antes equilibrio entre esos dos mundos”, se leía en un párrafo.

Buenas noticias

Pero no todo son malas noticias. El 20 de julio, Bloomberg publicó un artículo sobre la expansión económica por segundo mes consecutivo en mayo. “Inesperadamente” la actividad económica aumentó un 0,3% con respecto a abril, frente a la estimación media de un descenso del 0,5% de los economistas encuestados anteriormente por el mismo medio, reza el texto.

Además, Buenos Aires fue elegida por la revista Time Out como la ciudad más atractiva de América del Sur.