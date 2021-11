De niño estrella a la quiebra: el actor de Harry Potter que gastó su fortuna en mujeres, autos y excesos

A punto de cumplirse 20 años del estreno de ‘Harry Potter y la piedra filosofal’, algunos de los actores que participaron en la saga se vieron envueltos en diversas polémicas.

Uno de ellos, Devon Murray, tenía todo lo que siempre había querido: participar en una película taquillera, fama mundial, y una fortuna de millones de libras.

Murray, en la izquierda de la fotografía, se hizo grandes amigos en la filmación de la película

Parte del éxito se esfumó debido a que el actor y su familia fue demandada por su propio agente en 2016, bajo una cifra de £ 210.000, prácticamente un 20 por ciento del millón de libras que ahorró gracias a sus papeles en las ocho películas de Harry Potter.

Murray, de 33 años, interpretó a Seamus Finnigan, el Gryffindor irlandés conocido por no producir hechizos correctamente y hacer explotar cosas por accidente. En las películas era tomado como bromista y con un espíritu cariñoso.

Murray, en el medio, en uno de los descansos del rodaje de la película con otros protagonistas

La demanda legal es por un presunto impago de comisiones. Data desde hace seis años y fue llevada a cabo con éxito por Neil Brooks.

A partir de las investigaciones y del proceso judicial, revelaron que el actor dilapidó sus ahorros en “coches, bebidas y chicas” cuando era un simple adolescente, según informó The Daily Mail.

“Lo que está hecho, está hecho. No hay nada que podamos hacer. Estamos todos destrozados ahora. Tenemos que salir adelante como podamos”, expresó el actor cuando se conoció el fallo en contra de sus intereses y que le obliga a pagar a su exrepresentante.

Murray suele mostrar parte de su vida en redes sociales. Recientemente fue padre y lo publicó en su cuenta de Instagram.

Respecto de las acusaciones que hicieron en su contra, Murray explicó que “había un montón de cosas en las que invertí dinero. Compré muchos caballos en ese momento, una propiedad... No era todo solo mujeres, coches y bebida. Hubo más cosas”. La demanda lo puso en serios problemas económicos, considerando que este año también fue padre.

Las pérdidas financieras de Murray son un ejemplo de algo que sucede en Hollywood cuando los artistas no saben manejar sus fortunas. Las estrellas infantiles del mundo de la actuación terminan desarrollando en muchos casos vidas complicadas, condicionadas por los efectos de la fama.

Devon conoció esta realidad porque fue, durante años, uno de los adolescentes más famosos gracias a su participación en la película. Si bien tuvo un papel secundario, otros actores protagonistas también sufrieron la parte negativa de ser conocido mundialmente.

Daniel Radcliffe y su mensaje acerca del precio de la fama

Radcliffe interpretó al popular mago durante una década

Años atrás, el actor que interpretó a Harry Potter otorgó detalles del momento más oscuro de su vida.

Radcliffe tenía 11 años cuando interpretó por primera vez al mago más querido del mundo en la primera entrega de la saga, que duró diez años. Todo el éxito generado a lo largo del tiempo ejerció una presión sobre él, y solo encontraba alivio en el alcohol.

El actor que interpretó a Harry Potter dio detalles del momento más oscuro de su vida

Luego de tratar sus problemas de alcohol y depresión, Daniel está satisfecho por haber salido a tiempo de ese infierno. “Después de algunos años y varios intentos, lo conseguí. Me desperté una mañana después de una larga noche y me dije: ‘no está bien’. Cuando pienso en todo el caos que estaba entrando en mi vida, me digo que ahora estoy mucho más feliz”, agregó tiempo atrás en su declaración.