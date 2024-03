Escuchar

Luego de que se conoció la separación de Shakira de Gerard Piqué, la cantante colombiana centró toda su atención y energía en su carrera musical, lo que se tradujo en éxitos y premios. El próximo viernes 22 de marzo, la colombiana lanzará su nuevo disco, Las mujeres ya no lloran, cuyo título podría dar pistas sobre el contenido que los fanáticos pueden esperar. Asimismo, parece estar preparada para cerrar un capítulo de su vida que trajo consigo mucho dolor.

En una reciente entrevista que Shakira concedió a The Times, la artista habló de este proyecto musical, así como de su nueva vida en Miami, desde que se separó del futbolista catalán y abandonó España. “Puse en pausa mi carrera por Gerard Piqué”, admitió, al mismo tiempo que comparó al deportista con el villano de la saga de películas de Harry Potter.

Shakira lanzará el nuevo disco Las mujeres ya no lloran Instagram/@shakira

De esa manera, cuando el periodista Ed Potton le mencionó la canción titulada “Última”, una balada que habla de arrepentimientos tras una ruptura, no dudó en preguntarle si se trataba de Piqué.

“¿Sobre Voldemort? ¿Aquel que no puede ser nombrado? Espero que sea la última canción que escribo sobre esto, y sobre él”. El tema es el último del nuevo álbum. “Sentí que todavía había algo ahí, atrapado en mi garganta, y necesitaba sacarlo. Se lo puse al jefe de marketing de Sony y empezó a llorar. Nunca antes había visto llorar a un hombre en mi estudio”, expresó la cantante colombiana.

Las canciones de Las mujeres ya no lloran, el nuevo álbum de Shakira

La noticia del lanzamiento del nuevo disco no es nueva. Shakira lo anunció en febrero pasado a través de sus redes sociales con una publicación en la que escribió: “Las mujeres ya no lloran (Women no longer cry). Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo. No lo he creado sola, sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso”. Asimismo, sostuvo que la creación de la obra se trató de “un proceso alquímico”. “Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”, cerró.

“Hubo tantas piezas en mi vida que se desmoronaron frente a mis ojos que tuve que reconstruirme de alguna manera, recogiendo los huesos del suelo y juntándolos todos. Y el pegamento que lo mantuvo todo unido fue la música”, dijo durante la entrevista con el medio británico.

En colaboración con el argentino Bizarrap, “Bzrp Music Sessions, Vol. 53″ es hasta el momento, uno de los temas más exitosos de Shakira en los últimos tiempos @Shakira/Instagram

Hace siete años que la colombiana no publica un álbum. El último fue en 2017 con El Dorado. No obstante, tras su separación de Piqué, la artista lanzó temas en colaboración con otros grandes músicos, donde todas las canciones trataron algún tema de la expareja, que comenzó su relación luego de Mundial de Fútbol de Sudáfrica, en 2010.

Entre los temas destacan: “Te felicito”, con Rauw Alejandro, “Monotonía”, con Ozuna, “TQR”, con Karol G., ”Acróstico”, con sus dos hijos, “Copa vacía”, con Manuel Turizo, “El Jefe”, con Fuerza Regida” y “Bzrp Music Sessions, Vol. 53″, el que comparte con Bizarrap, el más exitoso de todos.