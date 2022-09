Descontrol en Londres: cinco policías resultaron heridos en estado grave, tras enfrentarse con manifestantes frente a la embajada iraní

MADRID.- Al menos cinco agentes de Policía han resultado heridos en estado grave como consecuencia de los enfrentamientos con los manifestantes que protestaban ante la embajada de Irán en Londres, con motivo de la muerte de Mahsa Amini, joven que se encontraba bajo custodia por llevar mal puesto el velo.

Los asistentes a la manifestación habrían trepado las barreras que se encuentran en las inmediaciones de la sede de la diplomacia iraní en Reino Unido en un intento de ingresar al edificio el domingo por la tarde.

La Policía Metropolitana de Londres (MET) ha informado de que los agentes habrían sufrido lesiones tras ser atacados. “Los agentes sufrieron lesiones, incluidos huesos rotos, después de haber sido atacados con mampostería, botellas y otros proyectiles en escenas inaceptables de desorden violento”, comunicaron.

🇬🇧🇮🇷 | La policía de Londres impidió que manifestantes iraníes ingresaran a la embajada de la República Islámica de Irán en esta ciudad. Una gran multitud de iraníes se reunió frente a este edificio para apoyar el levantamiento nacional en Irán pic.twitter.com/KjKittdOvr — Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) September 25, 2022

Según añadieron, se realizaron una docena de arrestos y estaban tratando de identificar al resto de delincuentes en los próximos días.

En este sentido, el comandante Karen Findlay dijo que saben “que hay personas que no han sido capturadas esta noche y que cometieron delitos graves”. Y agregó: “Respetamos el derecho de las personas a protestar pacíficamente y siempre trabajamos con los organizadores para que eso sea posible, pero no toleraremos ataques no provocados contra nuestros oficiales como hemos visto hoy ni protestas que dejen a otras comunidades sintiéndose inseguras”.

No obstante, la MET ha hecho hincapié en que la “mayoría de los que asistieron a la embajada el domingo” actuaron de “manera responsable”, a pesar de que “un grupo significativo buscó activamente confrontar a los oficiales y manifestantes.

Europa Press