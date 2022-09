Roberto García Moritán reveló quién es su candidato para 2023: “Es el último estadista vivo”

A un año de las elecciones presidenciales, los motores de la política ya carburan a toda marcha. Los nombres y listas se comienzan a delinear mientras el oficialismo ahora empuja para eliminar las primarias que podrían definición a las figuras en el bloque opositor de Juntos por el Cambio. En un clima tensionado, el legislador porteño Roberto García Moritán se involucró en el debate público y definió quién le gustaría que sea su candidato al Ejecutivo nacional. “Es el último estadista vivo”, aseguró.

“Mi candidato a presidente es Ricardo López Murphy”, determinó García Moritán en diálogo con Canal Metro, y justificó: “Creo que es por lejos el mejor de todos, básicamente porque es el más concreto, el que mejor entiende las problemáticas y el que mejor expresa cómo resolverlo”.

En este sentido, el empresario gastronómico consideró que en la Argentina, la ciudadanía está “acostumbrada a malos ejemplos”. “Ricardo [López Murphy] es una persona que ha mantenido una conducta a lo largo de toda su vida”, señaló, al tiempo que destacó su rol también como “persona, padre y abuelo”.

Y siguió: “Es una familia de trabajo, es una familia de clase media, es una familia honesta y me entusiasma mucho el proyecto con un país gobernado por una persona que me de orgullo”.

En sus halagos al exministro de Economía durante el gobierno de Fernando de la Rua, el legislador porteño criticó a Alberto Fernández. “Me hace mal tener un presidente que me da vergüenza”, dijo, y continuó: “Yo quiero sentir orgullo por quien representa a la Argentina, y quiero que Ricardo sea el presidente porque es el último estadista vivo”.

En particular, sobre su rol en las próximas elecciones, García Moritán señaló que como miembro de Republicanos Unidos responderá a las exigencias de López Murphy. “Voy a hacer lo que Ricardo me pida”, dijo, y anticipó: “Si él me pide que yo juegue en un lugar, lo voy a hacer. Si me pide que siga donde estoy y trabajar en su campaña, lo voy a hacer. Yo soy parte de un equipo que sueña con recuperar la Argentina”.