“Luchá con todas tus fuerzas”: por qué más de 10.000 personas caminaron juntas hoy por Belgrano y Palermo

Una multitud de mujeres, hombres y niños madrugaron esta mañana para solidarizarse con la lucha contra el cáncer de mama. Es que “la prevención puede salvar vidas”, resaltaba Martina Castillo, una vez finalizada una nueva edición de la caminata organizada por la Fundación Avon por las calles de los barrios de Belgrano y Palermo. Como en cada año, la actividad busca generar conciencia sobre la importancia de los controles preventivos y hoy congregó a más de 10.000 personas.

Hace 15 años, cuando Castillo disfrutaba de la adolescencia (hoy tiene 31), su madre falleció luego de que el cáncer de mama hiciera mella en su salud. Si bien Miriam había logrado superar en primera instancia la enfermedad, la afección volvió para llevarse su vida. “Fue duro, pero desde los 24 años no dejo de hacerme controles”, contó a LA NACION esta vecina porteña, que se volvió en algo así como una activista del lazo rosa, que desde los años 90 se convirtió en el símbolo mundial de la lucha contra el cáncer de mama.

Acompañando a Castillo en esta jornada especial estaba su amiga Carolina, que dejaba un mensaje en un lugar especialmente preparado para que los participantes del evento escribieran. “Luchá con todas tus fuerzas”, acentuó la joven, con un claro tono esperanzador.

!6a. edición de la caminata Avon "para ganarle al cáncer de mama" Gentileza Avon

Cuando el reloj marcó puntual las 8.30, más de 10.000 personas –según el cálculo de los organizadores– iniciaron una festiva caminata por la avenida Figueroa Alcorta en sentido hacia el sur que luego daría una vuelta rodeando el Lago Regatas y de vuelta hacia Monroe. El color rosa sobresalía en la multitud. Se podía ver en remeras, banderas e incluso en el tono del cabello de algunas mujeres.

Después de realizar el recorrido de 4,5 kilómetros durante poco más de una hora, Lucrecia Pérez estaba feliz: “Tengo una amiga que está transitando la enfermedad y hoy estoy acá por ella”, reveló.

Cuando esta cronista contactó a Pérez, la mujer de 51 años se estaba sacando una foto para enviarle a Graciela, su ser querido. Como símbolo, llevaba atada una vincha rosa en su cabello. La convocatoria al evento estuvo plasmada en el mensaje #YoCaminoPor, con el que los organizadores invitaron a las personas a contar por qué participaban.

El rosa fue protagonista en remeras, banderas, vinchas y accesorios Gentileza Avon

El evento tuvo lugar en el contexto de la 16a. edición de la caminata realizada por Fundación Avon. El objetivo es promover la detección temprana del cáncer de mama, que es la principal causa de muerte oncológica en mujeres, pero que aun así es curable en más de 90% de los casos cuando es detectado a tiempo.

“Volvemos a hacer esta actividad con la convicción de que es necesaria. No bajamos los brazos en todo este tiempo [los últimos dos años no se realizó el evento debido a la pandemia de coronavirus], pero encontrarnos cara a cara también es importante porque nos permite mirarnos, reconocernos y saber que no estamos solas en estas conversaciones urgentes”, dijo Ana Inés Álvarez, directora ejecutiva de la Fundación Avon.

Se entregó un cheque a la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (Lalcec), que representa la donación de más de 30 millones de pesos a la institución para la realización de mamografías gratuitas CLUDIOAFERNANDEZZ

En el evento Avon se realizó la entrega de un cheque a la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (Lalcec) que representa la donación de más de 30 millones de pesos a la institución para la realización de mamografías gratuitas en el mamógrafo que tienen Avon y Lalcec y que recorre todo el país.

El pase del lazo

En cada una de las caminatas hay un momento muy especial para los participantes, en el que se realiza el pase del lazo: una persona que ya atravesó la enfermedad le pasa el lazo a otra que en este momento está luchando contra ella.

Este año, Mónica Kohl fue quien lo entregó a Patricia Katz. Durante la pandemia, a partir de una mamografía de control, le detectaron la enfermedad a Mónica. Este diagnóstico le causó sorpresa, pero gracias a sus controles y mamografías anuales pudo detectar su enfermedad a tiempo e iniciar su tratamiento. Tras vencer al cáncer, la mujer entregó el lazo a Katz, que a partir de un bulto que detectó en una de sus mamas se enteró de que padecía la enfermedad.