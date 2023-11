escuchar

DOHA.– Miles de personas han muerto en la Franja de Gaza y familias enteras han sido aniquiladas. Los ataques aéreos israelíes redujeron los barrios palestinos a enormes escombros, mientras los médicos tratan a chicos que gritan en hospitales a oscuras y sin anestesia. En todo Medio Oriente se ha extendido el temor al estallido de una guerra regional más amplia.

Pero en la sangrienta aritmética de los líderes de Hamas, la carnicería no es el resultado lamentable de un gran error de cálculo. Todo lo contrario, dicen. Es el costo necesario de un gran logro: la destrucción del statu quo y la apertura de un capítulo nuevo y más volátil en su lucha contra Israel.

Era necesario “cambiar toda la ecuación y no simplemente tener un choque”, dijo Khalil al-Hayya, miembro del máximo órgano de dirección de Hamas, a The New York Times en Doha. “Logramos volver a poner la cuestión palestina sobre la mesa y ahora nadie en la región está en calma”.

Desde el impactante ataque de Hamas el 7 de octubre, en el que Israel dice que murieron unas 1400 personas (la mayoría de ellas civiles) y más de 240 fueron arrastradas a Gaza como cautivas, los líderes del grupo elogiaron la operación, y algunos esperan que desencadene un conflicto que ponga fin a cualquier pretensión de coexistencia entre Israel, Gaza y los países que los rodean.

“Espero que el estado de guerra con Israel se vuelva permanente en todas las fronteras y que el mundo árabe nos apoye”, dijo al Times Taher Nounou, asesor de medios de Hamas.

En múltiples entrevistas, los líderes de Hamas, junto con funcionarios árabes, israelíes y occidentales que siguen al grupo, dijeron que el ataque había sido planeado y ejecutado por un estrecho círculo de comandantes en Gaza que no compartieron los detalles con sus propios representantes políticos en el extranjero o con sus aliados regionales como Hezbollah, lo que dejó a la gente fuera del enclave sorprendida por la ferocidad, escala y alcance del asalto.

El ataque terminó siendo más amplio y más mortífero de lo que incluso sus planificadores habían anticipado, dijeron, en gran parte porque los agresores lograron atravesar las tan elogiadas defensas de Israel con facilidad, lo que les permitió invadir bases militares y áreas residenciales con poca resistencia. Durante su irrupción en el sur de Israel, Hamas mató y capturó a más soldados y civiles de los que esperaba, dijeron funcionarios.

El ataque fue tan devastador que sirvió a uno de los principales objetivos de los conspiradores: romper una tensión de larga data dentro de Hamas sobre la identidad y el propósito del grupo. ¿Era principalmente un órgano de gobierno responsable de gestionar la vida cotidiana en la bloqueada Franja de Gaza o seguía siendo fundamentalmente una fuerza armada, implacablemente comprometida con la destrucción de Israel y su reemplazo por un Estado palestino islamista?

Con el ataque, los líderes del grupo en Gaza –incluido Yehia Sinwar, que había pasado más de 20 años en prisiones israelíes, y Mohammed Deif, un oscuro comandante militar a quien Israel había intentado asesinar repetidamente– respondieron esa pregunta. Redoblaron su apuesta por la confrontación militar.

Yehia Sinwar, jefe del bureau político de Hamas el 14 de abril pasado SAMAR ABU ELOUF - NYTNS

En las semanas posteriores se ha visto una furiosa respuesta israelí que ha matado a más de 10.000 personas en Gaza, según funcionarios de salud del grupo terrorista. Pero para Hamas, el ataque surgió de una creciente sensación de que la causa palestina estaba siendo dejada de lado y que sólo una acción drástica podría reavivarla.

A primera vista, los meses previos al brutal ataque parecieron relativamente tranquilos en Gaza. Hamas se había mantenido al margen de los recientes enfrentamientos entre Israel y otros militantes, y los líderes políticos del grupo estaban a 1000 kilómetros de distancia, en Qatar, negociando para conseguir más ayuda y empleos para los residentes del empobrecido territorio.

Pero la frustración iba en aumento. Los líderes de Hamas en Gaza se vieron inundados con imágenes de colonos israelíes atacando a palestinos en Cisjordania, judíos rezando abiertamente en un lugar en disputa habitualmente reservado para musulmanes y la policía israelí asaltando la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, una piedra de toque para los reclamos palestinos sobre la ciudad santa. La perspectiva de una normalización de los vínculos de Israel con Arabia Saudita, durante mucho tiempo un patrocinador de la causa palestina con mucho dinero, parecía más cercana que nunca.

Luego, una tranquila mañana de sábado, Hamas atacó. Estaba claro de antemano que Israel respondería bombardeando Gaza y matando a civiles palestinos. “Lo que pudo cambiar la ecuación fue un gran acto y, sin duda, se sabía que la reacción a este gran acto sería grande”, dijo al-Hayya. Pero añadió: “Teníamos que decirle a la gente que la causa palestina no moriría”.

Un nuevo líder en Gaza

Sinwar tomó el mando de Hamas en Gaza en 2017. Un hombre duro y serio, con el pelo blanco muy corto y una barba recortada, provenía de la primera generación de Hamas, un grupo armado fundado durante la primera intifada o levantamiento palestino en el finales de la década de 1980 y finalmente clasificada como organización terrorista por Estados Unidos y muchas otras naciones.

Yehia Sinwar, en 2021 MAHMUD HAMS - AFP

Sinwar ayudó a crear las Brigadas Qassam, el brazo armado de Hamas, que se hizo famoso por enviar terroristas suicidas a ciudades israelíes y disparar cohetes desde Gaza contra ciudades israelíes. También vigiló a Hamas en busca de presuntos espías reclutados por Israel, y se ganó una reputación de tal brutalidad hacia ellos que se ganó el apodo de “el carnicero de Khan Younis”, por su ciudad natal en Gaza.

En 1988, fue detenido y posteriormente procesado por el asesinato de cuatro palestinos sospechosos de colaborar con Israel, según registros judiciales israelíes. Terminó encarcelado en Israel durante más de dos décadas, una experiencia que calificó de educativa. En 2011, Sinwar fue liberado en un intercambio de prisioneros que Hamas tomó como una lección clave: Israel estaba dispuesto a pagar un alto precio por sus cautivos.

Hamas intercambió a un solo soldado israelí, Gilad Shalit, por más de 1000 palestinos, incluido Sinwar, que había estado involucrado en las negociaciones. Liberarlo fue un gran premio para Hamas, y cuando salió prometió liberar a más presos. “Para mí es una obligación moral”, dijo en una entrevista de 2018. “Haré todo lo posible para liberar a los que todavía están dentro”.

Palestinos celebran a un grupo de prisioneros liberados durante el intercambio de 2011 LYNSEY ADDARIO - NYTNS

Cuando Sinwar regresó a Gaza en 2011, el movimiento palestino estaba profundamente dividido. Algunas facciones habían firmado acuerdos con Israel, destinados a allanar el camino para una solución de dos Estados. La Autoridad Palestina, concebida como un gobierno palestino en espera, tenía autoridad limitada sobre partes de Cisjordania y seguía oficialmente comprometida a negociar el fin del conflicto.

Mientras tanto, Hamas buscó efectivamente deshacer la historia, comenzando por lo ocurrido en 1948, cuando más de 700.000 palestinos huyeron o fueron expulsados de sus hogares en lo que se convertiría en Israel durante la guerra que rodeó la fundación del Estado judío. Para Hamas, ese desplazamiento, junto con la ocupación israelí de Cisjordania y Gaza durante la guerra de Medio Oriente de 1967, fueron grandes errores históricos que debían corregirse por la fuerza de las armas. Hamas desestimó las conversaciones de paz con Israel como una traición, considerándolas una capitulación al control de Israel sobre lo que el grupo consideraba tierra palestina ocupada.

La brecha política palestina quedó grabada en la geografía en 2007, cuando Hamas ganó un combate entre facciones en Gaza y se hizo cargo del territorio. De repente, no sólo se trataba de luchar contra Israel, sino también de gobernar Gaza. Israel, junto con Egipto, impuso un bloqueo a la franja con el objetivo de debilitar a Hamas, hundiendo a los palestinos en Gaza en un aislamiento y una pobreza cada vez más profundos.

En 2012, Sinwar se convirtió en el representante del ala armada ante el liderazgo político de Hamas, vinculándolo más estrechamente con los líderes del ala militar, incluido Deif, el misterioso jefe de las Brigadas Qassam. Los dos hombres fueron los arquitectos clave del ataque del 7 de octubre, según funcionarios árabes e israelíes.

Mohammed Deif, comandante de Hamas archivo

La violencia continuó estallando. En 2021, Hamas lanzó una guerra para protestar contra los esfuerzos israelíes por desalojar a los palestinos de sus hogares en Jerusalén Oriental y las redadas de la policía israelí en la mezquita de Al-Aqsa en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

Ese fue un punto de inflexión, dijo al Times Osama Hamdan, un líder de Hamas con sede en Beirut. En lugar de disparar cohetes por cuestiones en Gaza, Hamas estaba luchando por preocupaciones centrales para todos los palestinos, incluidos aquellos fuera del enclave. Los acontecimientos también convencieron a muchos en Hamas de que Israel buscaba llevar el conflicto más allá de un punto de no retorno que garantizaría la imposibilidad de un Estado palestino.

En esta imagen de archivo, tomada el 18 de junio de 2021, fuerzas de seguridad israelíes toman posiciones durante enfrentamientos con palestinos en el complejo de la mezquita de Al-Aqsa, en la Ciudad Vieja de Jerusalén

“A los israelíes sólo les preocupaba una cosa: ¿cómo deshacerse de la causa palestina?” Dijo Hamdan. “Iban en esa dirección y ni siquiera pensaban en los palestinos. Y si los palestinos no hubieran resistido, todo eso podría haber ocurrido”.

Capacidades de construcción

Para el 7 de octubre, se estimaba que Hamas tenía entre 20.000 y 40.000 combatientes, con unos 15.000 cohetes, principalmente fabricados en Gaza y con componentes muy probablemente introducidos de contrabando a través de Egipto, según analistas estadounidenses y occidentales. El grupo también tenía morteros, misiles antitanques y sistemas portátiles de defensa aérea, dijeron.

Sinwar también había restablecido los vínculos del grupo con su antiguo patrocinador, Irán, que se habían desgastado en 2012, cuando Hamas cerró su oficina en Siria, un aliado cercano de Irán, en medio de la guerra civil siria.

Esa restauración profundizó la relación entre el ala militar de Hamas en Gaza y el llamado “eje de resistencia”, la red de milicias regionales de Irán, según diplomáticos y funcionarios de seguridad regionales. En los últimos años, una corriente de agentes de Hamas viajó desde Gaza a Irán y el Líbano para recibir entrenamiento de los iraníes o de Hezbollah, añadiendo una capa de sofisticación a las capacidades de Hamas, dijeron los funcionarios.

Sin embargo, ese entrenamiento no significaba que Irán o los otros aliados regionales de Hamas supieran cómo o cuándo se podrían utilizar esas capacidades, dijeron los funcionarios.

El 7 de octubre, Hamas utilizó parapentes para sobrevolar la valla fronteriza y explotó drones para desactivar la arquitectura de seguridad fronteriza de Israel. Los atacantes que luego atacaron bases y comunidades israelíes llevaban mapas, muy probablemente elaborados en parte por trabajadores palestinos que Hamas había reclutado como espías, dijo un funcionario de seguridad regional.

Así quedó el lugar del festival de música tras el ataque de Hamas del 7 de octubre AFP

Uno de los grandes errores que cometió Israel, dicen funcionarios árabes e israelíes, fue no comprender la forma en que Hamas combinaría herramientas relativamente simples en un ataque sofisticado y multifacético que superó a un ejército mucho más grande y poderoso.

Motivación para golpear

Si bien desarrollar las capacidades para el ataque tomó años, la decisión de lanzarlo el 7 de octubre fue un secreto celosamente guardado por un pequeño número de líderes de Hamas en Gaza que ni siquiera informaron a quienes participaron hasta el último minuto para evitar la interceptación por parte de servicios de inteligencia, según Hamas y funcionarios regionales.

Un objetivo clave era tomar cautivos a tantos soldados israelíes como fuera posible para utilizarlos en un intercambio de prisioneros, según dos funcionarios árabes cuyos gobiernos hablan con Hamas.

Un funcionario de seguridad regional dijo que Hamas había esperado que, una vez que comenzara el ataque, los palestinos en otros lugares se levantarían contra Israel, otras poblaciones árabes explotarían contra sus gobiernos y los aliados regionales del grupo, incluido Hezbollah, se unirían a la lucha. Pero al menos cuatro servicios de inteligencia (dos árabes y dos europeos) evaluaron que Hezbollah no tenía conocimiento previo del ataque, según funcionarios con acceso a informes de inteligencia.

Los propios líderes políticos de Hamas fuera de Gaza también quedaron sorprendidos por el ataque, según varios funcionarios árabes y occidentales que siguen sus movimientos. Sin embargo, lo han elogiado por revitalizar la lucha armada contra Israel.

“El objetivo de Hamas no es gobernar Gaza y llevarle agua, electricidad y cosas así”, dijo al-Hayya, miembro del politburó. “Hamas, el Qassam y la resistencia despertaron al mundo de su profundo sueño y demostraron que esta cuestión debe permanecer sobre la mesa”.

“Esta batalla no se debió a que quisiéramos combustible o trabajadores”, añadió. “No buscaba mejorar la situación en Gaza. Esta batalla es para derrocar completamente la situación”.

Por Ben Hubbard y Maria Abi-Habib