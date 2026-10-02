Dio a su hija en adopción y recibió un mensaje que la paralizó: “Me tomó horas procesar y ver que se parecía a mí”

En abril de 2010, una carta del Departamento de Servicios Sociales de Virginia alteró de forma definitiva la vida de Cathy Terkanian. La mujer, una enfermera jubilada residente en Florida, mantuvo durante 36 años la esperanza de noticias sobre Alexis, la hija que dio en adopción al nacer. “Me quedé atónita”, recordó Terkanian sobre aquel momento. En el documento, las autoridades solicitaron su presencia urgente debido a un asunto de extrema gravedad vinculado a una desaparición y al hallazgo de un cuerpo en Racine, Wisconsin. Cathy acudió al llamado con la expectativa de reencontrarse con su hija, pero la realidad resultó devastadora. La mujer relató que un detective buscó su ADN para confirmar si los restos hallados pertenecían a Alexis, quien desapareció de su hogar adoptivo en Michigan a los 14 años.

La historia de Cathy y su determinación de obtener justicia para su hija Alexis fue retratada en un documental de Netflix llamado Into the fire Netflix

La búsqueda comenzó de inmediato. Al indagar en registros de personas desaparecidas, Terkanian localizó a una joven del pueblo de Holland cuyas características físicas y fecha de nacimiento coincidían con las de su hija. “Su nombre adoptivo era Aundria Michelle Bowman”, precisó. Al observar la fotografía de la adolescente, Cathy sintió un fuerte impacto emocional. “La última vez que la vi era una bebé de 9 meses. Me tomó horas procesar y ver que se parecía a mí. Parecía mía. Era como un torbellino de recuerdos”, expresó la madre. Aquellos recuerdos evocaron su propia adolescencia, etapa en la que también huyó de su hogar a los 14 años tras crecer en un entorno familiar marcado por la inestabilidad y las dificultades económicas.

Alexis cuando eran niña, y llevaba unos años viviendo con los Bowman Cortesía de Cathy Terkanian

Durante los años 70, en Nueva Orleans, Terkanian formó parte de un grupo de jóvenes que sobrevivían mediante trabajos en espectáculos itinerantes. Allí trabajó como la llamada “chica gorila”, una ilusión óptica montada sobre un escenario. Tras casarse con Randy Badger y dar a luz a Alexis en junio de 1974, la relación se fracturó y Cathy regresó a Virginia. Al buscar apoyo en su madre, encontró rechazo. “Cuando le entregué a mi bebé, ella la levantó como si fuera ropa sucia y la inspeccionó en lugar de abrazarla”, describió. Cathy confesó que, bajo presión familiar y sin conocer el diagnóstico de cáncer de su madre ni la compleja situación del hogar, accedió a la adopción. “Escuché a los adultos. No debería haberlo hecho”, reconoció con pesar sobre aquella decisión que marcó su destino.

Tras el envío de su muestra genética en 2010, Terkanian no esperó pasivamente los resultados. Conectó con Carl Koppelman, un detective aficionado y contador que colabora con autoridades en casos sin resolución. Juntos analizaron la figura de Dennis Bowman, el padre adoptivo de Aundria. La investigación reveló un historial delictivo preocupante. Bowman cumplió una condena en 1980 por atacar a una adolescente con un arma de fuego tras obligarla a ingresar en un bosque. Al salir de prisión, el hombre continuó su vida bajo una fachada de normalidad. En 1989, el año de la desaparición de Alexis, Bowman presentó una denuncia policial alegando que la joven escapó de casa con 150 dólares. Ese informe, según Cathy, fue utilizado por Bowman para presentarse como víctima y evadir sospechas, a pesar de que existían reportes previos por presunto abuso en el domicilio familiar.

La madre nunca desistió. Ante la falta de avances oficiales, contrató a un detective privado y financió una valla publicitaria cerca de la propiedad de los Bowman con una recompensa de 11.000 dólares. “En Estados Unidos puedo acusarte de matar a alguien y tenés que demostrar que no lo hiciste”, señaló sobre su táctica de presión pública. Además, tras años de estudio minucioso de mapas satelitales y cambios en el terreno de la residencia de Bowman, Cathy desarrolló una intuición sobre el lugar donde descansaban los restos de su hija. Aunque la primera prueba de ADN descartó que el cuerpo hallado en Wisconsin fuera el de Alexis, lo cual le brindó un alivio momentáneo, su convicción sobre la culpabilidad de Bowman permaneció intacta.

El desenlace ocurrió en 2019, cuando las autoridades detuvieron a Dennis Bowman por el asesinato de Kathleen Doyle, un crimen cometido en 1980. La noticia cerró un capítulo pero abrió la puerta al esclarecimiento del caso de Alexis. Cathy aprovechó su conocimiento como enfermera y su comprensión de la dinámica de los Bowman para colaborar con los investigadores. “Hablé con la Policía, y le dijeron a Bowman que si revelaba qué le hizo a Alexis, podía quedarse en Michigan”, relató. La presión resultó efectiva. El hombre confesó que golpeó a la joven en un acto de violencia que terminó con su vida. Detalló que desmembró el cuerpo y lo trasladó en un contenedor cuando cambió de vivienda, para finalmente enterrarlo en el patio trasero de su nueva propiedad.

Bowman tenía un pasado judicial inquietante Cortesía de Cathy Tarkenian

En 2020, tras una excavación en el lugar indicado por el confeso asesino, los equipos forenses recuperaron restos humanos. La prueba de ADN confirmó en apenas una semana que correspondían a Aundria Michelle Bowman. Dennis Bowman recibió una condena de dos cadenas perpetuas por el homicidio de Kathleen Doyle y una sentencia adicional de 35 a 50 años por la muerte de su hija adoptiva. Para Cathy Terkanian, el fallo judicial representó el final de una búsqueda de diez años marcada por la incertidumbre y la persistencia.

Aunque el veredicto no devolvió la vida a su hija, la enfermera logró romper el silencio que el asesino intentó imponer sobre el destino de la joven. Esta historia de dolor y tenacidad inspiró el documental “Entre las llamas: la hija perdida”, disponible en la plataforma Netflix, donde se expone la lucha de una madre que, pese a los obstáculos institucionales y la frialdad de su entorno, no abandonó la búsqueda de la verdad. Cathy sostiene que nunca dejó de ser la madre de Alexis, pues más allá de la separación física, el vínculo psicológico se mantuvo inquebrantable a lo largo de décadas. El caso de Aundria Bowman permanece como un recordatorio sobre la importancia de la perseverancia en la justicia penal, especialmente cuando las voces de las víctimas necesitan ser rescatadas del olvido absoluto. La sentencia final cierra el expediente legal, pero el recuerdo de la niña dulce y curiosa que sus amigas describieron perdura en la memoria de quien siempre confió en que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz bajo la tierra que ocultó durante años aquel fatídico suceso.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA, en base a un artículo de la BBC.