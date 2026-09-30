La misteriosa desaparición de un millonario que dejó su casa de imprevisto: “Al principio pensé que se fueron de vacaciones y que volvían, pero nunca lo hicieron”

A finales de 1999, el acaudalado empresario griego Athanasios Tachmintzis adquirió una imponente residencia en las cercanías de Kings Langley, Hertfordshire, Inglaterra. Allí vivió durante más de dos décadas junto a su esposa y tres de sus cinco hijos, bajo una rutina que parecía estable hasta 2004.

Tras el fallecimiento de su esposa a causa de un cáncer, la vida del hombre cambió drásticamente. Se recluyó en el interior de su hogar y desarrolló una obsesión marcada por la seguridad personal y familiar. Contrató guardias privados para patrullar el predio durante las 24 horas y adiestró varios perros de raza Doberman para custodiar el perímetro.

La mansión lleva años abandonada

Sin embargo, el destino de la familia dio un giro inesperado en 2017. Tachmintzis y sus hijos abandonaron el lugar sin previo aviso, en un operativo silencioso que tomó por sorpresa a los vecinos de la zona.

“Al principio pensé que se fueron de vacaciones y que después volvían, pero nunca lo hicieron”, relató un vecino en diálogo con el diario Daily Mail. Según este hombre, la partida careció de explicaciones visibles: “Nadie sabe qué les pasó. Un día agarraron algunas cosas y se fueron, es un misterio”. La ausencia de la familia pasó inadvertida durante meses, dado el hermetismo que rodeaba a la propiedad.

La incertidumbre sobre el paradero de la familia motivó a un explorador urbano, cuya identidad permanece reservada, a investigar la vivienda por su cuenta. Al ingresar, el hombre descubrió una escena insólita.

Nadie ha podido localizar a los dueños

El tiempo parecía detenido en cada rincón de la casona: platos sucios dentro del lavavajillas, ropa de marca colgada en sus perchas, una mesa de billar con una partida inconclusa y varios automóviles estacionados en la entrada, aguardando una puesta en marcha que nunca ocurrió.

Incluso se hallaron utensilios de cocina con restos de la última comida realizada en el inmueble. “Nunca vi una casa abandonada tan bien conservada”, aseguró el explorador, quien destacó que la vivienda se encuentra en condiciones muy superiores a otros sitios que visitó. “Es como si la gente que vivía ahí se levantó en el medio de la noche y se fue corriendo sin llevarse nada. Tuvo que ser una movida rápida, porque incluso dejaron sus cepillos de dientes”, añadió.

Una fuga de agua provocó destrozos en el techo de la cocina

Las investigaciones posteriores en el Registro de la Propiedad británico arrojaron resultados confusos. El nombre de Tachmintzis no aparece vinculado legalmente al inmueble, que figura a nombre de una empresa denominada Ainhurst Enterprises Ltd.

El baño, otro de los ambientes abandonado con todos sus elementos en su lugar Daily Mail

Esta firma tiene domicilio en una oficina de abogados de Bournemouth, aunque todo sugiere que su sede central opera fuera del Reino Unido. Mientras tanto, el enigma persiste. Una vecina consultada por el Daily Mail expresó su pesar: “Es una pena que la casa sea dejada así para que se arruine. Siempre veía mucha gente en el lugar, no sé si eran empleados o familiares”. Hasta hoy, el destino de los Tachmintzis y las razones de su fuga siguen siendo un misterio absoluto.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA