Disturbios en Barcelona: 128 detenidos por saqueos, vandalismo y daños en la vía pública

MADRID (AFP).- Una serie de protestas en el centro de Barcelona, en España, dejaron un total de 128 personas detenidas, entre ellas 73 menores de edad, el sábado por la noche por distintos “actos de vandalismo”, “daños en la vía pública” o “saqueos”, tal como anunció este domingo la policía catalana.

En videos que fueron compartidos por usuarios en redes sociales se podía ver a grupos de jóvenes, muchos de ellos vestidos de negro, correr por las calles de Barcelona y atacar comercios después de haberse congregado en una gran plaza del centro de la ciudad, como parte de una manifestación no declarada contra las autoridades que había sido convocada en redes sociales.

Las protestas empezaron sobre las cinco de la tarde de este sábado con la participación de decenas de jóvenes encapuchados. Los manifestantes, que tiraron piedras, formaron una barrera con sillas, mesas y demás mobiliario urbano frente a un shopping centro comercial en la Plaza de Cataluña y, posteriormente, lo prendieron fuego.

Protestas en Cataluña el sábado 24 de octubre

Los disturbios se extendieron de Plaza de Cataluña a los alrededores e incluyeron destrozos en calles, paradas de colectivos e incluso bicicletas en el tradicional paseo de Gràcia.

Ya entrada la noche, la empresa pública de transporte ferroviario Renfe tuvo que cerrar la estación de Plaza de Cataluña, en donde no paraban los trenes de Cercanías, y los Ferrocarriles de la Generalitat tampoco paraban en Plaza de Cataluña.

Los saqueos se extendieron incluso hasta la Rambla de Cataluña, en donde algunos comercios de telefonía y electrónica y locales de moda y joyas reportaron robos. También se vandalizaron establecimientos de restauración.

Los manifestantes incendiaron las inmediaciones a Plaza de Cataluña Europa Press News - Europa Press

Con la llegada de la policía, varios de los grupos se dispersaron y continuaron los enfrentamientos con las autoridades en las inmediaciones de la Plaza de Cataluña, que quedó blindada por los Mossos d’Esquadra (quienes ofician como la policía autónoma local).

“Estamos elaborando los informes para remitirlos, por un lado, a la Fiscalía de Menores y, por otro lado, al tribunal correspondiente”, explicó Sílvia Catà, la jefa de los Mossos d’Esquadra, al medio local 3CatInfo. Catà precisó que solo dos personas detenidas tenían antecedentes penales.

Los saqueos en un local comercial en Barcelona

Asimismo, 14 agentes de los Mossos y otro de la Guardia Urbana resultaron heridos durante los disturbios. La funcionaria policial calificó los hechos de “violencia gratuita”.

Según Catá, la policía se encuentra analizando los perfiles de los detenidos, a quienes definió como “personas totalmente desorganizadas” y convocadas en las redes sociales, concretamente por la plataforma de TikTok.

Además de los detenidos, hay otras 450 personas identificadas y se abrieron 68 actas administrativas por decomiso de armas blancas, sprays lacrimógenos, pasamontañas, pirotecnia y piedras, entre otras herramientas utilizadas durante la protesta. Según información oficial difundida por el medio local, se vandalizaron 23 comercios y los Bomberos intervinieron en 33 incendios.

El alcalde de Barcelona, ​​Jaume Collboni, advirtió que irán detrás de los “culpables y causantes de estos hechos”, tanto de los adultos como de los “responsables legales de los menores” que participaron. El Ayuntamiento, afirmó, “se personará por defender los bienes públicos que han sido vandalizados”.

Los disturbios, desde arriba

Caos en Europa

Estos disturbios se produjeron en medio de otro sábado de protestas en Francia y con réplicas en Italia, Albania y Portugal.

En París, cientos de miles de franceses volvieron a salir a las calles para protestar contra el alto costo de vida, una semana después de los disturbios del 17 de octubre. Bajo la vigilancia de un amplio operativo de seguridad, la jornada transcurrió con mucha más calma, a pesar de algunos enfrentamientos puntuales.

Para esta nueva jornada se movilizaron 70.000 policías y gendarmes, apoyados por los cuerpos de élite del GIGN, la BRI y el RAID, mientras que militares de la operación Sentinelle protegían ciertos edificios públicos.

En Milán, en tanto, al menos diez mil manifestantes se congregaron en la Piazza Leonardo da Vinci, frente al Politécnico de Milán. Durante la protesta se corearon consignas contra el gobierno de Giorgia Meloni, y un cartel del partido derechista Liga fue arrancado y prendido fuego. Las fuerzas del orden realizaron controles a varios jóvenes en la céntrica plaza Largo Cairoli y en las estaciones de tren Centrale y Cadorna, muchos de los cuales fueron interrogados en vehículos policiales.

Manifestantes congregados en el centro de Milán en una protesta por el alza del costo de vida Ipa - IPA via ZUMA Press DPA

Siguiendo el ejemplo de sus vecinos españoles, una manifestación tuvo lugar en Lisboa, donde los congregados marcharon en reclamo de viviendas asequibles.

Los manifestantes también criticaron recientes medidas anunciadas por el gobierno del primer ministro Luis Montenegro, que incluyen flexibilizar el tope del incremento anual del alquiler y facilitar el desalojo de inquilinos que no paguen la renta.

Por su parte, la capital de Albania, Tirana, fue escenario de una importante protesta contra la corrupción y las condiciones de estudio, en la que manifestantes arrojaron morteros pirotécnicos a la policía, que respondió con gases lacrimógenos, balas de goma y cañones de agua.

Una nube de gas encapotó la Plaza Skanderbeg de Tirana al anochecer, mientras cientos de casquillos de munición policial y adoquines cubrían la principal avenida que conduce a la sede del gobierno.