Las protestas en Europa más allá de Francia: fuego en Cataluña, gases lacrimógenos en Albania y encapuchados en el Coliseo

MILÁN. – Las protestas de este sábado con epicentro en Francia tuvieron sus réplicas en otras partes de Europa, con marchas en Italia, España, Albania y Portugal.

Italia desplegó soldados en Milán, la capital de la moda y las finanzas del país, en previsión de las protestas convocadas una semana después de las movilizaciones que terminaron en saqueos y choques con la policía.

Con ese marco, al menos diez mil manifestantes se congregaron en la Piazza Leonardo da Vinci, frente al Politécnico de Milán, tras haber arrancado de dos puntos distintos y confluir en una única marcha.

Manifestantes congregados en el centro de Milán en una protesta por el alza del costo de vida Ipa - IPA via ZUMA Press DPA

Durante la manifestación se corearon consignas contra el gobierno de Giorgia Meloni, y un cartel del partido derechista Liga -que celebraba su congreso federal en la ciudad- fue arrancado y prendido fuego. Las fuerzas del orden realizaron controles a varios jóvenes en la céntrica plaza Largo Cairoli y en las estaciones de tren Centrale y Cadorna, muchos de los cuales fueron interrogados en vehículos policiales.

El gobierno de Meloni había enviado 500 soldados que se sumaron a los cientos que estaban destinados allí en respaldo de 5000 policías y otros agentes del orden. La policía también realizó tareas de vigilancia con drones, controles en estaciones ferroviarias y monitoreo en línea.

Muchos comercios, en especial boutiques de lujo dentro del distrito de la moda de la ciudad, como Omega, Tiffany y Gucci, tapiaron sus vidrieras con tablones de madera.

Hace una semana, algunos manifestantes irrumpieron a la fuerza en comercios con el objetivo de robar zapatillas, ropa deportiva y otros artículos en las calles que salen de la céntrica Plaza del Duomo, entre otros desmanes.

Policías antidisturbios italianos custodian el acceso al Coliseo Gregorio Borgia - AP

La policía de Milán aseguró que la violencia y los saqueos de la semana pasada involucraron a unos 2000 manifestantes muy jóvenes, muchos de los cuales eran según su descripción “italianos naturalizados de segunda generación”, además de extranjeros. La policía arrestó a 45 personas.

La seguridad también se reforzó en Roma, donde las autoridades blindaron las calles con establecimientos de lujo y reforzaron los controles alrededor del Coliseo y la Piazza del Popolo antes de las protestas.

En medio de las manifestaciones, un grupo de jóvenes -que se había separado de una marcha contra la guerra que recorrió el centro- se dirigió hacia el Arco de Constantino, una zona muy concurrida por turistas. La policía antidisturbios intervino en el lugar y se vivieron momentos de tensión, mientras algunos manifestantes encapuchados lograban abrirse paso al interior del Coliseo.

Chaos in Rome. Masked rioters storm the Colosseum, forcing the entrance barriers. "Peaceful protest" they say. Unbelievable. pic.twitter.com/9KROPmUWTe — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 24, 2026

Además de Roma y Milán, se realizaron protestas en al menos otras siete ciudades italianas. El recién formado “Movimiento 17 de octubre” fue el principal impulsor de las movilizaciones, junto con federaciones estudiantiles, sindicatos de base y coaliciones contra la guerra.

España al rojo vivo

En España, una concentración de jóvenes convocada en el centro de Barcelona derivó en saqueos de comercios, quema de contenedores, daños al mobiliario urbano y enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra, a los que les lanzaron piedras y objetos contundentes.

La protesta catalana, que circuló por las redes bajo el lema “Institut Indignat” -traducción del movimiento “Lyceés Indignés” que está detrás de las movilizaciones estudiantiles en Francia-, reunió en la Plaza de Cataluña a decenas de jóvenes, la mayoría vestidos de negro.

Protestas en Cataluña el sábado 24 de octubre

Todo ello, entre una gran afluencia de ciudadanos y turistas que se encontraban en el centro de la ciudad y a metros de la acampada por el derecho a la vivienda que desde hace semanas está instalada en la Plaza Cataluña.

En Madrid, miles de jubilados y otras personas marcharon para exigir que no se toquen las pensiones públicas. Como María José Benito, de 68 años, quien afirmó que a los pensionados los amenazan con privatizar las pensiones y que eso es solo otra cosa de la que quieren sacar provecho.

Protesta en Madrid contra la privatización del sistema jubilatorio Bernat Armangue - AP

Las protestas se produjeron antes de las elecciones anticipadas del 29 de noviembre, mientras que el Partido Socialista del presidente Pedro Sánchez criticó al opositor Partido Popular, de tendencia conservadora, por hacer guiños a la privatización de las pensiones públicas.

España se ha visto sacudida este otoño boreal por protestas en torno al acceso a la vivienda, debido a que los costos de alquiler y compra aumentaron en los últimos años más allá de lo que muchos españoles pueden permitirse.

Portugal

Siguiendo el ejemplo de sus vecinos españoles, una manifestación tuvo lugar en Lisboa, donde los congregados marcharon en reclamo de viviendas asequibles.

Los manifestantes también criticaron recientes medidas anunciadas por el gobierno del primer ministro Luis Montenegro, que incluyen flexibilizar el tope del incremento anual del alquiler y facilitar el desalojo de inquilinos que no paguen la renta.

Montenegro defiende las medidas y sostiene que buscan reforzar la confianza entre inquilinos y propietarios e impulsar el mercado de alquiler. Los críticos afirman que las medidas no están equilibradas y colocan a los inquilinos en una posición más vulnerable.

Albania

Por su parte, la capital de Albania, Tirana, fue escenario de una importante protesta contra la corrupción y las condiciones de estudio, en la que manifestantes arrojaron morteros pirotécnicos a la policía, que respondió con gases lacrimógenos, balas de goma y cañones de agua.

Una nube de gas encapotó la Plaza Skanderbeg de Tirana al anochecer, mientras cientos de casquillos de munición policial y adoquines cubrían la principal avenida que conduce a la sede del gobierno.

Manifestantes chocan con la policía, en medio de una nube de gases lacrimógenos en Tirana, Albania ARMEND NIMANI - AFP

Durante más de cuatro horas, la policía intentó dispersar con cañones de agua a los manifestantes, algunos de los cuales, armados con artefactos incendiarios, pretendían atacar edificios del gobierno y la sede del Partido Socialista, al que pertenece el premier Edi Rama.

A mediados de octubre, con el regreso a clases, estudiantes de secundaria y universitarios se unieron a las protestas contra un proyecto para construir un complejo turístico vinculado a la familia de Donald Trump, lo que dio a este movimiento de protesta una nueva dimensión.

Las marchas mayoritariamente pacíficas dieron paso a manifestaciones marcadas por enfrentamientos que, según las autoridades, dejaron más de 300 heridos.

Agencias AP, AFP, ANSA y Reuters