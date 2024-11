Dominique Pelicot y su hija se volvieron a cruzar en el juicio por violación en Francia: “Terminarás solo, como un perro”

AVIÑÓN.- Dominique Pelicot a subió al estrado por segunda vez esta semana para responder preguntas de los abogados en el juicio que se lleva a cabo en la corte penal de Vaucluse, en Mazan, donde se lo acusa de drogar a su exesposa y facilitar que decenas de desconocidos la violaran.

En medio de los interrogatorios de los abogados defensores, Dominique Pelicot enfrentó un momento tenso cuando su hija lo increpó en la sala, y le gritó: “Nunca iré a verte a prisión. Terminarás solo, como un perro”. A lo que Pelicot contestó: “Aunque ella ya no me quiera, yo siempre la querré. Sé lo que hice y sé lo que no hice. Ya no puedo decir nada más, nunca me creería”.

“Moriré como un perro, pero sigo esperando que algún día ella pueda tener la prueba de que nunca hice nada. Esa es la esperanza que guardo”, agregó el acusado, de 71 años, quien esta semana se enfrentó en el tribunal a las sospechas de su hija de que también había abusado de ella.

La exesposa del acusado, Gisele Pelicot, intentó calmar a su hija, pero también recibió el enojo de ella: “Vos no tenés nada que decir”, le dijo.

La hija de Gisele Pelicot, Caroline, sale del juzgado tras una vista en el juicio contra su padre y ex pareja de Gisele, Dominique Pelicot, acusado de drogar a Gisele Pelicot durante casi diez años e invitar a extraños a violarla en su casa de Mazan, una pequeña ciudad del sur de Francia, en un juzgado de Aviñón, el 19 de noviembre de 2024. CHRISTOPHE SIMON - AFP

Esta es la segunda vez que Pelicot y su hija, Caroline Darian -el apellido que adoptó tras el drama familiar-, se enfrentan ya que ella también cree que fue abusada sexualmente por su padre. Es que la policía encontró decenas de fotos de ella desnuda guardadas en su computadora. El martes, Caroline interceptó a Dominique en pleno juicio y le dijo que morirá “en la mentira”. “Estás solo en la mentira. Es una pena, no tienes valor”, le gritó.

Según informó el medio francés Le Dauphiné, durante su declaración este miércoles, Dominique Pelicot reconoció nuevamente haber drogado a su exesposa durante casi una década y calificó la sumisión química como “una porquería”. Además, admitió ser “adicto” al sexo y confesó haber sentido “frecuentemente” asco por sus actos.

Antes de concluir su intervención, Pelicot se dirigió a su familia y mostró arrepentimiento por el impacto de sus delitos. “He recibido el testimonio de lo que vivieron después de descubrir este desastre. Me duele mucho por ellos. Mi hijo preferiría llevar otro apellido, es mi culpa”.

Gisele Pelicot sale del juzgado tras una vista en el juicio contra su ex pareja Dominique Pelicot, acusado de drogarla durante casi diez años e invitar a extraños a violarla en su casa de Mazan, una pequeña ciudad del sur de Francia, en Aviñón, el 19 de noviembre de 2024. CHRISTOPHE SIMON - AFP

Jean-Pierre Maréchal es uno de los coacusados en el juicio que según testificó, fue influenciado por Pelicot, drogó a su propia esposa para que este y otros hombres la violaran. Durante el juicio, Maréchal reconoció su responsabilidad y se calificó a sí mismo como un “violador criminal”.

Finalmente, Pelicot miró a su hija y a su exesposa y expresó: “lo vuelvo a decir, nunca toqué a mis hijos ni a mis nietos. En cuanto a mi esposa, ella forma parte de lo más profundo que guardo en mi interior”.

Dominique Pelicot, de 71 años, está en la cárcel desde noviembre de 2020 y será sentenciado el próximo mes, el 20 de diciembre, junto con todos los demás acusados declarados culpables en el caso.

El interrogatorio, previsto para concluir el martes, se extendió hasta el miércoles a la mañana, antes de los alegatos finales de la parte civil. El juicio se retomará el próximo lunes con la presentación de las solicitudes de penas por parte de la Fiscalía, proceso que se extenderá hasta el miércoles. Posteriormente, será el turno de las intervenciones de los abogados defensores, antes de que el tribunal emita su veredicto en diciembre.

Su abogada defiende su postura

Por su parte, la abogada de Dominique Pelicot, Maitre Beatrice Zavarro, defendió la postura de su cliente frente a los medios franceses. “Creo que Dominique Pelicot entregó todo lo que debía entregar”, afirmó Zavarro este miércoles tras su salida de la sala de audiencias.

La letrada enfatizó que su cliente “siempre tuvo la lucidez de reconocer los hechos que se le imputaron” y aclaró que las fotos tomadas de su hija no cambian el curso del caso.

Gisele Pelicot (i), víctima de abusos sexuales, llega con su abogado Stephane Babonneau al juicio contra su ex pareja Dominique Pelicot. Christophe Simon - AFP

“Intenté, con todos mis medios, llevarlo a admitir que, objetivamente, esas fotos las había tomado”, explicó Zavarro.

Además, destacó que, pese a lo polémico de sus palabras, Pelicot se mostró plenamente sincero: “Hoy han visto a un hombre que fue completamente honesto con sus palabras y que dio todas las explicaciones que se podían esperar”.

