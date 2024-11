En su última declaración en el juicio contra su marido, Gisele Pelicot denunció la “cobardía” de los hombres que la violaron

AVIÑÓN.- Gisele Pelicot, víctima de decenas de violaciones organizadas por su marido durante 10 años, condenó el martes la cobardía de los hombres acusados de abusar de ella que afirman no haberse dado cuenta de que era un abuso sexual, y agregó que la sociedad patriarcal francesa debe “cambiar su actitud sobre la violación”.

“Para mí este es el juicio de la cobardía, no hay otra forma de describirlo”, declaró Gisele Pelicot en su última comparecencia en el juicio que se celebra en Francia por los abusos que sufrió durante décadas a manos de su marido, Dominique, que la drogaba para que fuese violada por desconocidos.

“Desde que comenzó este juicio escuché muchas cosas. Vi desfilar ante el tribunal a personas que, en su mayoría, niegan la violación y me resulta muy difícil enfrentar esta banalidad”, subrayó la mujer en la sala del tribunal, donde asistieron más de cien personas y el silencio era absoluto, según reportó una corresponsal del BBC.

Gisele Pelicot llega al juzgado para el juicio de su ex pareja Dominique Pelicot, acusado de drogarla durante casi diez años e invitar a desconocidos a violarla en su casa de Mazan, una pequeña ciudad del sur de Francia, en Avignon, el 19 de noviembre de 2024 CHRISTOPHE SIMON - AFP

“Cuando entras en un dormitorio y ves un cuerpo inmóvil, ¿en qué momento [decides] no reaccionar?”, dijo, dirigiéndose a los acusados, muchos de los cuales se encontraban en la sala. “¿Por qué no se fueron inmediatamente a denunciarlo a la policía?”.

Gisele Pelicot no supo de los abusos hasta hace cuatro años, cuando la policía encontró miles de videos e imágenes que su marido grabó de los abusos que planificaba.

“Escuché cosas del tipo ‘me manipulaban’, ‘bebí un vaso de agua, estaba drogado’. ¿Pero en qué momento no lo entendieron?”, exclamó indignada la septuagenaria, convertida en un ícono feminista desde el inicio de este largo juicio, el 2 de septiembre, ante la corte criminal de Vaucluse.

Gisele Pelicot, víctima de abusos sexuales, llega acompañada de su abogado Stéphane Babonneau al juicio contra su expareja Dominique Pelicot Christophe Simon - AFP

“Son pocos los que asumen sus actos. Escucho al señor que dice ‘un dedo no es una violación’. ¡Que se lo cuestione!”, exclamó con contundencia.

“Una violación es violación”

Pelicot declaró ante el tribunal que estaba enojada con los acusados, entre otras cosas porque cualquiera de ellos podría, en cualquier momento, haber puesto fin a su calvario si hubieran denunciado a su marido.

“Deben asumir la responsabilidad de sus actos. Violaron. Una violación es una violación”, añadió.

El abogado defensor Guillaume De Palma le preguntó a Gisele: “¿Crees que su marido podría haber sido un depredador sexual?” y ella respondió: “Por supuesto, por supuesto”.

“Pero, por cierto, quiero dejar claro que no lo perdono. Sus actos fueron imperdonables. Me traicionaron y me engañaron. Ni por un segundo podría haber imaginado que él fuera capaz de una sumisión química... mis amigos, mi familia no vieron nada. Vivía con una buena persona”, agregó.

La hija de Gisele Pelicot, Caroline, y su hijo David hablan juntos en el juzgado antes de una audiencia en el juicio de su padre, Dominique Pelicot, acusado de drogar a su madre durante casi diez años e invitar a desconocidos a violarla en su casa de Mazan, una pequeña ciudad del sur de Francia, en Avignon, el 19 de noviembre de 2024 CHRISTOPHE SIMON - AFP

Los abogados de la defensa le preguntaron a Pelicot si, al mirar en retrospectiva, puede “ver las señales” de que algo no iba bien, por ejemplo, cómo se sintió a la mañana siguiente de ser drogada.

Gisele Pelicot dijo que no y respondió: “Me despertaba con mi pijama habitual puesto, así que no”. Además, afirmó tener una “vida normal” junto a su marido. “Desayunábamos, salimos a pasear”, describió.

Es la tercera vez que Gisele Pelicot se dirige al tribunal de Aviñón en el sur de Francia, mientras el juicio se encamina a emitir sus veredictos y sentencias hacia el 20 de diciembre.

Según la legislación francesa, Gisele Pelicot podría haber pedido que el juicio se celebrara a puerta cerrada. En lugar de ello, pidió que se celebrara en público, con la esperanza de que sirviera para que otras mujeres hablaran y demostraran que las víctimas no tienen nada de qué avergonzarse.

“Es hora de que la sociedad analice esta sociedad machista y patriarcal y cambie su forma de ver la violación”, declaró ante el tribunal. Dijo que nunca perdonaría a su marido.

El lunes, los dos hijos de Pelicot pidieron al tribunal que lo castigaran severamente y también dijeron que nunca lo perdonarían y que estaba muerto para ellos. Su hermana cree que Dominique Pelicot también la drogó y abusó de ella.

Gisele Pelicot (d), flanqueada por sus abogados Stéphane Babonneau (c) y Antoine Camus (i), camina junto a su hija Caroline Darian (2 i) a las puertas del tribunal de Aviñón mientras asiste al juicio de su ex pareja Dominique Pelicot acusado de drogarla durante casi diez años e invitar a extraños a violarla en su casa de Mazan, una pequeña ciudad del sur de Francia, en Aviñón, el 17 de septiembre de 2024. CHRISTOPHE SIMON - AFP

Está previsto que Dominique Pelicot comparezca ante el tribunal el martes. Su abogada, Beatrice Navarro, declaró a la prensa que estaba “muy abatido”.

“Le dije que no debíamos abandonar esta audiencia sin que hubiera dado exactamente las razones por las que actuó así contra su mujer”, dijo Navarro. “Así que, de todo corazón, espero que salgamos de esta noche con una explicación”.

Pelicot está en la cárcel desde noviembre de 2020 y será sentenciado el próximo mes, el 20 de diciembre, junto con todos los demás acusados declarados culpables en el caso.

Interrogada por varios abogados defensores, Gisele Pelicot volvió a defenderse de haber estado “bajo el control” o “manipulada” por su esposo durante sus 50 años de vida en común. “¡Absolutamente nada me hizo sospechar!”, repitió.

“Él tenía muchas fantasías que yo no podía satisfacer (...) y como yo no quería ir a un club de swingers, ¡se le ocurrió la idea de dormirme! Perdí 10 años de mi vida que nunca recuperaré. ¡Jamás sanará esta cicatriz!”, exclamó conteniendo con dificultad su ira.

Este boceto judicial creado el 17 de septiembre de 2024 muestra al acusado Dominique Pelicot (2R) durante su juicio en el que se le acusa de drogar a su esposa, Gisele Pelicot (L), para que él y decenas de desconocidos pudieran violarla en su casa de Mazan, una pequeña ciudad del sur de Francia, en el tribunal de Avignon en Avignon. BENOIT PEYRUCQ - AFP

“Un demonio”

El último de los 51 acusados en declarar el martes, Philippe L. -de 62 años-, adoptó la misma línea de defensa que otros sospechosos y dijo que estaba “bajo las órdenes” de Dominique Pelicot, un “demonio”, y que en ese momento creía que participaba en el escenario de una pareja liberal en la que la mujer fingía dormir.

“No sabía que hacía algo insano”, explicó este hombre soltero que hace trabajos de jardinería. “No sabía que estaba lidiando con un demonio, un ser maligno. Solo lo entendí después”, se justificó señalando a Dominique Pelicot.

Acusado de “violaciones agravadas”, enfrenta, como la mayoría de los 51 acusados, una pena de 20 años de prisión.

Dominique Pélicot, el hombre acusado de drogar a su mujer para que decenas de hombres la violaran

Con el interrogatorio de Philippe L., el juicio conocido como las “violaciones de Mazan” terminó de examinar a los 51 acusados de entre 26 y 74 años. Diez de ellos regresaron en varias ocasiones a la casa de las violaciones, invitados por Dominique Pelicot, hasta en seis ocasiones en algunos casos.

Pocos presentaron disculpas sinceras a Gisele Pelicot, incluso después de haber sido confrontados con videos de sus actos, proyectados ante la corte, con imágenes impactantes en las que su víctima aparece totalmente inerte.

Unánimemente descrito como el “director de orquesta”, Dominique Pelicot, de 71 años, fue el primero en testificar, a principios de septiembre, sin explicar realmente las razones de esta deriva, que se aceleró con los años con alrededor de 200 violaciones en total, la mitad cometidas por él mismo.

Un manifestante (C) sostiene una pancarta en la que se lee «“Hay violación y violación” y ahí tienes mi mano en tu cara» durante una manifestación en apoyo a Gisele Pelicot en Rennes, oeste de Francia, el 14 de septiembre de 2024. DAMIEN MEYER - AFP

El juicio entrará en su fase final a partir del miércoles, con el inicio de los alegatos de las partes civiles, antes de ser probablemente suspendido hasta el lunes para permitir a la fiscalía preparar sus requisitorias, que se extenderán durante tres días. Luego comenzarán los alegatos de la defensa, durante tres semanas.

Quedará entonces una semana para que los cinco magistrados profesionales de la corte deliberen, con un veredicto esperado a más tardar el 20 de diciembre.

Agencias AFP, Reuters y AP

