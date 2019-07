Ocasio-Cortez citó en Twitter a Evita para responderle a Trump Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de julio de 2019 • 11:44

WASHINGTON (ANSA).- Luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara en una entrevista que la diputada demócrata Alexandria Ocasio-Cortez le hacía acordar a la histórica dirigente argentina Eva Perón, conocida en el mundo como la abanderada de los humildes, la joven de 29 años reaccionó a sus dichos a través de las redes sociales.

En Twitter, Ocasio-Cortez, la latina que se convirtió en la mujer más joven en el Congreso de EE.UU., citó a la esposa de Juan Domingo Perón y escribió en dos post frases emblemáticas de Evita.

"Observé por muchos años cómo algunas familias ricas tenían en sus manos gran parte de la riqueza y el poder de la Argentina. Por eso Perón y el gobierno trajeron una jornada laboral de ocho horas, pago por enfermedad y salarios justos para dar a los trabajadores pobres una oportunidad", citó la congresista.

Asimismo, agregó una frase feminista de Eva, quien luchó para que las argentinas comenzaran a votar: "Sé que, como todas las mujeres, tengo más fuerza de la que parezco tener".

Las alusiones de Ocasio-Cotez a los discursos de la dirigente argentina se publicaron horas después de que Trump incluso reconociera el "talento" de la estrella del Partido Demócrata, a pesar de que se trata de una de sus enemigas.

"Tiene cierto talento", dijo en un comentario contenido del libro American Carnage: On the Front Lines of the Republican Civil War, escrito por el periodista político Tim Alberta, que se publicará el 16 de julio.

Allí el presidente estadounidense contó que vio a Ocasio-Cortez por primera vez durante las primarias ganadas en Queens contra Joe Crowley, mientras miraba la televisión con sus consejeros. "Vi a una joven mujer delirante como una loca en una esquina y dije: 'Interesante, vuelve atrás'", relató.

Después admitió que la chica "tenía un cierto talento". "La llamé Eva Perón. Esta es Eva Perón, esta es Evita", dijo Trump, al subrayar que "la buena noticia es que tiene talento, la mala es que no sabe nada, pero con el tiempo tiene un verdadero potencial".

No es la primera vez que la diputada es comparada con Evita. Sin embargo sí es la primera vez que sale de la boca de Trump. En 2004, el mandatario escribió que su musical de Broadway preferido era "Evita", del director Andrew Lloyd Webber, protagonizado por Patti LuPone. Un show que vio seis veces.

La demócrata se hizo eco de los dichos del presidente republicano Fuente: Reuters