El ministro de Transporte español volvió a la carga con un mensaje contra Adorni

Pese a que el vocero presidencial, Manuel Adorni, quiso dar por terminada el lunes la polémica que se armó con España por los dichos del ministro de Transporte, Óscar Puente, el funcionario del gobierno de Pedro Sánchez volvió a la carga. No solo apuntó contra el portavoz argentino, sino que también tensionó la interna de su país con eje en el conflicto que se gestó cuando deslizó que el mandatario local, Javier Milei, “ingería sustancias”.

En su tradicional conferencia de prensa, Adorni evitó responder sobre un pasaje que la Casa Rosada había incorporado al mensaje oficial en el que expresaron las quejas por los dichos de Puente, que vertió durante un coloquio sobre comunicación y redes sociales celebrado el viernes pasado en Salamanca. “Pedro Sánchez ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física”, decía parte del escrito que emitió la Oficina del Presidente.

Consultado ayer sobre las bases de esa afirmación por una periodista española, el vocero argentino no dio precisiones. “No sé, efectivamente. No quiero contestarte algo que escape, que te pueda contestar algo equivocado. No sé bien exactamente de dónde y de quién surge la base de esa definición, pero por qué no le dejás los datos tuyos a nuestro subsecretario de Prensa [Javier Lanari] y ahora en un ratito gustosamente te lo contestamos, no hay ningún problema”, se limitó a decir Adorni, quien además aseguró que este problema internacional, para ellos, estaba “saldado”.

El extracto fue tomado por la cuenta de X Editor 76, que publica contenido antimileísta. “Javier Milei había dicho que el presidente de España, Pedro Sánchez, ‘pone en riesgo a las mujeres por permitir la inmigración ilegal’. Hoy una periodista española le preguntó a Adorni por esa brutalidad. El vocero se hizo el desentendido y salió corriendo ”, afirma el mensaje que luego fue compartido por Puente en su cuenta de la red social X.

SALIÓ CORRIENDO

Javier Milei había dicho que el presidente de España, Pedro Sánchez, "pone en riesgo a las mujeres por permitir la inmigración ilegal". Hoy una periodista española le preguntó a Adorni por esa brutalidad. El vocero se hizo el desentendido y salió corriendo... pic.twitter.com/aCLXpOgLus — Editor✍ (@Editor_76) May 6, 2024

Más tarde, el mismo Puente volvió sobre el tema y encendió la disputa partidista española. “La derecha patria no desaprovechó la ocasión para hacer, una vez más, el ridículo durante cuatro días con sus altavoces mediáticos jaleando la existencia de una ‘crisis diplomática sin precedentes’. Tienen el criterio político de un zapato. Y gastan patriotismo de garrafón”, sentenció.

Pero la derecha patria no desaprovechó la ocasión para hacer, una vez más, el ridículo durante 4 días con sus altavoces mediáticos jaleando la existencia de una “crisis diplomática sin precedentes”. Tienen el criterio político de un zapato. Y gastan patriotismo de garrafón. https://t.co/sha2VL3i2p — Oscar Puente (@oscar_puente_) May 6, 2024

Fue después de que el portavoz de Vox, José Antonio Fuster, dijera -citado por Clarín- que Sánchez estaba “dispuesto a crear una crisis diplomática con un país hermano con tal de cubrir la corrupción de su mujer o la presunta corrupción de su mujer”. También luego de que el partido ultraderechista promocionara la visita de Milei el domingo 19 de mayo para el Viva 24, evento que tendrá al argentino como plato fuerte. “Ven a verles sacudir a los zurdos en directo”, arengaron desde Vox, junto a una imagen del presidente argentino abrazado al líder español Santiago Abascal.

🇦🇷 Javier Milei estará en España con 🇪🇸 Santiago Abascal en #VIVA24.



¡Ven a verles sacudir a los zurdos en directo! ¡No te lo puedes perder!



🎟 Saca tu entrada aquí: https://t.co/9UXAUdK1hx pic.twitter.com/jfd36F1K5t — VOX 🇪🇸 (@vox_es) May 6, 2024

Asimismo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular (PP), había salido en defensa del libertario. “Lo que no esperábamos es que, en lugar de tener que dar ánimos a los argentinos, les tuviéramos que pedir disculpas por tener un gobierno capaz de insultar y no respetar al presidente que los argentinos han elegido en las urnas. Ahora son ellos los que empiezan a abandonar al peronismo y ven la luz. España tiene un gobierno que se jacta de ser social-comunista. Así estamos. Más de lo mismo. El mismo manual de siempre”, sostuvo la dirigente durante su intervención inicial en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum.

