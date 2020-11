Kim Kardashian organizó un evento secreto con Anthony Fauci, el epidemiólogo jefe de la Casa Blanca Crédito: Instagram @kimkardashian

NUEVA YORK.- Que Kim Kardashian utilice su popularidad para movimientos sociales no debería sorprender después de que la estrella de reality se haya posicionado abiertamente a favor de un mayor control de armas en Estados Unidos y también que, de unos años para acá, se haya vuelto imparable con su activismo en favor de las causas que considera injustas.

También ha luchando a favor de los presos con penas leves y ha logrado la excarcelación de algunos de ellos, igual que ha conseguido la revisión de condenas a cadena perpetua. En este empeño de compromiso de la empresaria se ha conocido ahora que la esposa de Kanye Westmovilizó en abril a un numeroso grupo de celebridades para reunirse en una conferencia con el doctor Anthony Fauci, que en aquel momento era el epidemiólogo jefe de la Casa Blanca y se convirtió en uno de los primeros en llevar la contra a Donald Trump por negar las consecuencias del coronavirus.

Según ha contado ahora el científico y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, fue la empresaria estadounidense quien se puso en contacto con él y organizó una videollamada masiva con sus amigos más famosos e influyentes. Mediante la aplicación Zoom, Kardashian reunió a 36 celebridades, entre los que destacaron actores de Hollywood como Gwyneth Paltrow y su marido Brad Falchuk, Ashton Kutcher y Mila Kunis o Katy Perry y Orlando Bloom. También se juntaron nombres reconocidos del mundo del deporte y del universo empresarial así como poderosos influencers. El objetivo no era otro que hablar sobre la Covid-19 y el papel que los famosos deberían ejercer sobre todo lo relacionado con la pandemia.

El experto no solo se sorprendió al ver el alto grado de convocatoria que había logrado Kardashian, sino también por el nivel de conocimiento que demostraron los famosos con sus preguntas: "Había un montón de estrellas de cine y algunas figuras del deporte y querían saber qué podían hacer para mantenerse a salvo, sobre el uso de las mascarillas y de evitar multitudes. Me impresionaron las preguntas que me hicieron, su nivel de sofisticación", detalló el epidemiólogo en una entrevista en la CNN.

Según Fauci, la reunión fue muy importante debido al impacto y a la repercusión que cada uno de los asistentes tienen con sus seguidores: "Cada uno de ellos tiene una enorme cantidad de seguidores en sus cuentas de redes sociales. Podría decirles, por ejemplo, que es importante usar mascarilla, y ellos se meten en sus cuentas y dicen 'poneos la mascarilla' y ese mensaje llega a un par de millones de personas más".

Al parecer, Kardashian ideó la multitudinaria videoconferencia después de ver a otro médico, el doctor Jerome Adams, en el programa Good Morning America reclamando a los influencers y famosos con muchos seguidores en sus redes sociales que ayudaran con la expansión del mensaje de que la pandemia era preocupante. "Necesitamos que Kylie Jenner y los influencers de las redes sociales salgan a la luz para ayudar a la gente a entender lo que está ocurriendo, esto es serio, esto es absolutamente serio. La gente está muriendo", dijo el experto en el show televisivo. Entonces, Kim Kardashian comenzó a llamar a diferentes organizaciones hasta que dio con el veterano director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y entonces epidemiólogo jefe de la Casa Blanca.

Entre tanta seriedad y preocupación en la charla también hubo espacio para las risas. Fue durante una de las preguntas de la actriz Mila Kunis sobre si había que tener algún tipo de precaución para pedir comida a domicilio, si era aconsejable pedir o no y en caso de hacerlo, si comer en los mismos recipientes u otros. "Mila, escucha, no seas paranoica", respondió el experto restándole importancia. En ese momento, el marido de la intérprete, Ashton Kutcher, cogió el teléfono y simuló que llamaba a un restaurante de comida a domicilio. "Eso es, voy a pedir una pizza, ¡por fin!", espetó en alto el actor provocando las carcajadas de los asistentes.

