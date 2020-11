El rapero anunció su candidatura para 2024 con un tuit, en medio del conteo de votos Crédito: Instagram

Kanye West no será parte del programa Jimmy Kimmel Live!, como estaba planeado. El rapero había sido invitado para hablar de su experiencia como candidato a presidente de los Estados Unidos pero, tras su escueta elección, el marido de Kim Kardashian parece haber decidido limitar sus palabras para, de alguna manera, hacer menos dolorosa su derrota. Pese a los 60 mil votos que consiguió, no baja los brazos y, sin ir más lejos, el martes a la noche anunció que piensa competir en 2024.

"WELP KANYE 2024", escribió en su cuenta de Twitter. Sin embargo, al otro día, borró el mensaje y lo volvió a publicar omitiendo la palabra "WELP" (que equivale a una expresión en inglés que se traduce como "Oh, bien").

West, quien hizo un acto de campaña que casi le cuesta el matrimonio tras revelar secretos de su familia, logró presentar su boleta en una docena de estados y lo hizo sin cumplir con los plazos de presentación ni acumular suficientes firmas válidas. Los resultados no lo acompañaron: no obtuvo ni un 0,5 por ciento de los votos en ninguno de los estados donde era elegible.

La mayor cantidad de simpatizantes del rapero lo acompañaron en Tennessee, con 10.216 votos, aunque ese número solo representa un 0.3 por ciento del recuento del total del estado. En Idaho (3.631 votos), Oklahoma (5.590 votos) y Utah (4.344 votos) alcanzó su pico, con un 0,4 por ciento de sufragios.

Kimmel reveló que Kanye había cancelado su participación en el ciclo televisivo. "El día después de las elecciones, estaremos acompañados en el estudio por el que podría ser el próximo presidente de los Estados Unidos, Kanye West. Oh, ¿él ha cancelado? Kanye West acaba de decir que no va a venir. No va a estar acá... Bueno, intentaremos tener alguno de los otros presidentes", ironizó el conductor.

El martes por la mañana, West, quien según su mujer sufre de un trastorno bipolar por el que ha sido ingresado en algunas oportunidades en centros de salud, compartió imágenes ejerciendo su deber civil en Wyoming. Si bien su boleta no llegó a incluirse en ese estado, el rapero dejó claro que era su primera vez en una votación y que había votado por sí mismo.

Una de sus últimas apariciones del rapero había sido en un programa televisivo en el que había asegurado que Dios lo había convocado para ser "el líder del mundo libre".

