Efraín Ruales era un popular presentador de la televisión ecuatoriana

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de enero de 2021 • 09:16

El asesinato en Ecuador del popular presentador de televisión de 36 años Efraín Ruales causó tal nivel de conmoción que hasta el presidente Lenín Moreno dio instrucciones para que "la investigación se dé con la mayor celeridad".

Eso dijo en su cuenta de Twitter el presidente Moreno después de que se conociera la noticia de que Ruales había sido asesinado este miércoles mientras circulaba en su camioneta por una avenida del norte de Guayaquil.

La policía informó que Ruales había recibido cuatro impactos de bala y aunque no aclaró el motivo del ataque sí que descartó inicialmente que se tratase de un robo tras comprobar que todas sus pertenencias estaban en el auto.

Tras conocerse la noticia de la muerte, el diario El Universo publicó un video del año pasado en el que el presentador denunciaba haber recibido una amenaza de muerte por sus denuncias de corrupción.

"Nosotros no podemos decir si hubo amenazas o no, estamos en el proceso investigativo. La primera hipótesis no podría decirse que se trata de un robo", dijo a periodistas César Zapata, un comandante de la Policía Nacional.

El colaborador de BBC Mundo en Ecuador, Matías Zibell, señaló que la muerte del comunicador causó conmoción en el país, que vive un clima de tensión por escándalos asociados a la vacuna contra el coronavirus y la cercanía de las elecciones.

"El asesinato de Efraín Ruales enrarece aún más el clima social y político en Ecuador, que se apresta este 7 de febrero a elegir un nuevo presidente. Hace que sea aún más complejo el escenario a pocos días de elegir un nuevo mandatario", indica.

¿Qué se sabe del asesinato?

El comandante Zapata informó que Ruales había estado junto a su novia en un gimnasio de donde salió a las siete de la mañana, "cada uno se estaba dirigiendo a su domicilio".

Poco después de partir, a unos 600 metros del gimnasio según medios locales, el presentador fue atacado desde otro vehículo.

Ruales era también actor.

Según Zapata, se encontraron tres orificios de bala en el lado del conductor, otro en el lado derecho a la altura de la ventana.

De acuerdo con Matías Zibell, inicialmente se difundió una noticia que aseguraba que la muerte de Ruales ocurrió antes de que declarara en una causa por corrupción durante la pandemia, pero las autoridades lo desmintieron.

Quién era Efraín Ruales

Ruales, de 36 años, era uno de los personajes más carismáticos de un programa de variedades en la televisora Ecuavisa.

Como actor participó en numerosas series y programas de la televisión local, entre ellos "Solteros sin Compromiso", "La panadería" y "¡Así pasa!".

Además de actor, era también una de las figuras más influyentes en las redes sociales del país donde a menudo publicaba "grabaciones cómicas".

El ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, calificó el asesinato de Ruales como "lamentable" e indicó que la policía y sus unidades especializadas desplegarían "todas las acciones" de investigación para determinar las causas.

Decenas de autoridades, seguidores y compañeros de gremio de Ruales se pronunciaron en redes sociales conmovidos por el hecho.

Conforme a los criterios de Más información