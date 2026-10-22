Ejecutaron en Florida a un veterano de la Guerra de Vietnam condenado por matar a un policía hace 40 años

Las autoridades de Florida ejecutaron a un veterano de la Guerra de Vietnam condenado por matar a un policía hace 40 años, en medio del aumento de la aplicación de la pena capital en este estado de Estados Unidos, que ha llevado a cabo 18 de los 32 ajusticiamientos en lo que va de año en el país norteamericano.

El hombre, identificado como William Reaves Jr., fue ejecutado el martes con una inyección letal, cuatro décadas después de matar a tiros al agente Richard Raczkowski, según informó el diario estadounidense USA Today. El ajusticiamiento es además el tercero en las tres semanas posteriores al intento fallido de ejecutar a Christa Pike en Tennessee.

Christa Pike sobrevivió a la inyección letal

La ejecuciones de Reaves tuvo lugar además tras la petición presentada por más de un centenar de veteranos del Ejército de Estados Unidos, que reclamaron al gobernador de Florida, Ron DeSantis, que mostrara clemencia con el condenado debido al trauma que sufrió durante la guerra. “Si bien su cuerpo volvió intacto a casa, parte de él siguió en guerra”, indicaron en una carta enviada el lunes.

Las autoridades de Florida han incrementado las ejecuciones desde 2025, un año en el que en el estado fueron ajusticiados 19 reos, un máximo histórico en este estado de Estados Unidos y una cifra que fue más del doble de la cifra anterior, que estaba en ocho. Asimismo, el año pasado Florida contabilizó cerca de la mitad de las ejecuciones en todo el país.

Europa Press