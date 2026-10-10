Christa Pike fue dada de alta tras sobrevivir a dos inyecciones letales

Christa Pike, la estadounidense condenada a muerte en 1996 por asesinar a una compañera, salió del hospital y recibe atención médica en prisión tras sobrevivir a dos inyecciones letales el 30 de septiembre.

Su equipo legal —integrado por Stephen Ferrell y Luke Ihnen, de Servicios de Defensoría Federal del Distrito Este de Tennessee, y Randy Spivey y Kelly Gleason, de la TN Oficina del Defensor Post Convicción— emitió un comunicado este sábado.

Luke Ihnen, abogado de Christa Pike George Walker IV - AP

“Christa Pike recibió el alta de un hospital local y ahora se encuentra en el Centro de Rehabilitación Deborah K. Johnson, donde estuvo recluida durante más de 30 años. Ella agradece a los equipos de emergencia y a su equipo médico la atención brindada en estas circunstancias extraordinarias. Continúa recibiendo atención médica en la prisión y seguiremos monitoreando su recuperación”, se indicó.

Sus abogados informaron el 8 de octubre que ella había logrado caminar, a pesar de haber pasado días inconsciente e intubada en el hospital tras el intento fallido de ejecución, publicó el medio The Tennessean.

En paralelo, dijeron seguir preocupados por el daño psicológico y las secuelas duraderas en su funcionamiento cognitivo. Expresaron que pudieron visitarla por primera vez desde que recuperó el conocimiento el 6 de octubre. Los médicos habían dicho el día anterior que existía la posibilidad de una muerte cerebral.

Pike, de 50 años, sobrevivió a dos dosis de pentobarbital el 30 de septiembre mientras el estado intentaba ejecutarla mediante inyección letal por la muerte de su compañera de clase Colleen Slemmer, quien fue golpeada y apuñalada en 1995. Estuvo hospitalizada desde la ejecución fallida.

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