El arzobispo militar de EE.UU. instó a los soldados católicos a no participar de un fusilamiento que Trump quiere transmitir en vivo

El arzobispo militar de Estados Unidos, Timothy Broglio, expresó su oposición a la ejecución de Nidal Malik Hasan, el expsiquiatra del Ejército estadounidense condenado a muerte por la masacre de Fort Hood de 2009, y pidió a los soldados católicos que eventualmente integren el pelotón de fusilamiento que invoquen la objeción de conciencia para no participar.

La postura del prelado se conoció días después de que el Pentágono anunciara el 5 de octubre que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, había recomendado ejecutar a Hasan mediante un pelotón de fusilamiento y que el presidente Donald Trump había aprobado ese método.

Nidal Malik Hasan en una fotografía de su juventud, antes de la masacre de Fort Hood de 2009, en la que asesinó a 13 personas

En una declaración difundida el 12 de octubre, Broglio reafirmó la histórica oposición de la Iglesia católica a la pena de muerte y cuestionó la ejecución en sí y la decisión de retransmitirla en directo por streaming. En ese sentido pidió que, como mínimo, se limite la difusión de las imágenes, especialmente para proteger a los más jóvenes.

Para el prelado, “teatralizar” la muerte de una persona resulta incompatible con la defensa de la dignidad humana.

“¿Realmente queremos imitar a los terroristas de este mundo y convertir la bárbara ejecución de nuestros adversarios en un espectáculo público?”, expresó Broglio en alusión a las posibles consecuencias psicológicas y morales para los integrantes del pelotón de fusilamiento.

En ese sentido, hizo un llamamiento concreto a los militares católicos que pudieran ser convocados para formar parte del pelotón de fusilamiento: que soliciten ser eximidos de efectuar un acto contrario a la enseñanza de la Iglesia.

El arzobispo instó a los soldados católicos que eventualmente participarán en la ejecución que invoquen la objeción de conciencia

La posición de Broglio fue respaldada por la Conferencia Episcopal Católica de Texas, que también reclamó la suspensión de la ejecución y pidió abandonar el plan de retransmitirla al público.

El obispo de Austin, Daniel Garcia, cuya diócesis incluye a Fort Hood, afirmó que “la verdadera justicia no puede alcanzarse mediante más violencia o venganza”.

El fusilamiento será a fin de año

Las autoridades norteamericanas fijaron la ejecución de Hasan para el 3 de diciembre, a las 13, en Fort Hood, la misma base donde cometió los asesinatos.

El 5 de noviembre de 2009, mientras sus compañeros aguardaban para recibir vacunas y completar controles antes de partir hacia una zona de guerra, el mayor sacó una pistola FN Five-seveN y comenzó a disparar. Según los testigos, gritó “¡Allahu Akbar!” (Dios es grande, en árabe). En diez minutos asesinó a 13 personas, entre militares y un civil, e hirió a otras 32.

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Antes de la masacre, el FBI había detectado correos entre Hasan y el predicador radical Anwar al-Awlaki, pero consideró que formaban parte de una investigación profesional y no una amenaza.

Quién es

Nacido el 8 de septiembre de 1970 en Arlington, Virginia, en una familia norteamericana de origen palestino, Nidal Malik Hasan ingresó al Ejército en 1988, estudió bioquímica, se recibió de médico y se especializó en psiquiatría.

Durante su formación en el Centro Médico Militar Walter Reed atendió a soldados que regresaban de Irak y Afganistán con secuelas psicológicas del combate.

Con el tiempo, algunos colegas y superiores comenzaron a cuestionar tanto su desempeño profesional como sus declaraciones sobre las intervenciones de su país en naciones musulmanas.