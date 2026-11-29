Cuando el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, ganó las elecciones de 2022, su equipo para temas internacionales veía por delante un mundo complicado, pero en el cual la integración regional era un objetivo viable — incluso con Nicolás Maduro en el poder, en Venezuela —, siguiendo el manual que el jefe de Estado había implementado en sus dos primeros gobiernos. Hoy, confirmaron fuentes del Palacio de Planalto a LA NACION, la situación es vista de manera muy diferente: se perdió la ilusión que se tuvo en 2022 y, en relación con América Latina, se volverá a apostar por la integración regional, pero sin pensar en grandes proyectos, alianzas o bloques. El Lula 4.0 buscará lo que sus principales asesores llaman una integración regional de abajo hacia arriba, promoviendo relaciones bilaterales pragmáticas con todos los gobiernos con los que sea posible —y hoy la Argentina de Javier Milei no integra esa lista—, buscando profundizar la cooperación en temas de interés mutuo, como comercio y seguridad.

El actual gobierno de Lula ya está trabajando en ese sentido, por ejemplo, con Chile. La semana pasada pasó por Brasilia el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, y se reunió con su par brasileño, José Múcio, que dejará el gobierno, y con el principal asesor internacional de Lula, el embajador Celso Amorim. Con ambos conversó sobre muchos temas, entre ellos el Compromiso de Santiago, una iniciativa lanzada por el gobierno de José Antonio Kast que promueve la integración entre países de la región en el combate al narcotráfico y al crimen organizado. Brasil aún no es parte del compromiso chileno, pero lo será. Es del interés de Lula adherir a una iniciativa sobre seguridad regional en la cual no participa Estados Unidos.

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La relación entre Brasil y Chile es interesante en muchos sentidos. Por un lado, le da al gobierno de Lula la oportunidad de estrechar vínculos con un país gobernado por la derecha, pero que claramente siente enorme incomodidad por las presiones permanentes de Trump. En Santiago, aunque algunos puedan sorprenderse, muchos celebraron la victoria del presidente brasileño. La continuidad de Lula trajo alivio, ante la posibilidad de un nuevo gobierno de la familia Bolsonaro que, además, hubiera fortalecido al trumpismo en la región.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, y Lula mantienen una relación pragmática, pese a sus diferencias ideológicas RICARDO STUCKERT - Brazilian Presidency

Kast, que no es un trumpista ideológico extremo, fue uno de los primeros en llamar al presidente de Brasil y felicitarlo por su elección, gesto que el gobierno de Brasil valora, frente, una vez más, a un gobierno como el de Milei, que sigue cuestionando un resultado electoral avalado por la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro Carter, las Naciones Unidas y muchos otros observadores internacionales. Ni siquiera la Casa Blanca sigue hablando del resultado electoral en Brasil.

Kast, con una mirada profundamente pragmática, busca la mejor relación posible con Brasil. El presidente chileno entiende la importancia del vínculo bilateral, los intereses económicos en juego y, también, las señales de la política en el continente. La derrota de los republicanos en las elecciones de medio mandato fue una alerta para quienes se alinearon con Trump, por convicción o bajo presión. En Santiago, la manera en que el presidente de los Estados Unidos trata a los países de la región causa cada vez más incomodidad. Y, en ese escenario, Brasil es visto como un socio regional confiable, previsible y que, más allá de posiciones políticas, comparte intereses comunes. El combate al narcotráfico y al crimen organizado es uno de esos intereses. Pero no es el único.

Lula y Javier Milei mantienen una relación distante, en un contexto de crecientes diferencias sobre el rumbo del Mercosur Natacha Pisarenko - AP

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El gobierno Lula 4.0 no insistirá en resucitar la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), proyecto que marcó los dos primeros gobiernos del presidente de Brasil. Pero eso no implica que el presidente brasileño no dedicará tiempo y esfuerzo a la relación con los países vecinos. La idea de quienes ya están armando el cuarto gobierno del jefe de Estado brasileño es que Lula visite todos los países de la región en los próximos cuatro años. Así como priorizará países de África y Asia, el presidente de Brasil pretende estrechar vínculos con la América Latina que, a pesar de diferencias profundas en lo político, reconoció su triunfo y está dispuesta a trabajar con él.

Hay especial interés en países como Paraguay, visitado la semana pasada por el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, junto a una importante delegación del Itamaraty. Internamente, el gobierno de Lula reconoce haber cometido errores en relaciones como la que tiene con Paraguay. Mientras Santiago Peña, que era un presidente trumpista extremo, estuvo en el poder, las relaciones con Brasil se enfriaron y vivieron varias crisis. Hubo, incluso, un llamado a consultas de los respectivos embajadores, que permanecieron varios meses fuera de sus puestos. La crisis se superó, pero las relaciones nunca fueron buenas. Con Trump, Estados Unidos amplió enormemente su influencia en Paraguay, lo que hizo aún más difícil el vínculo con Brasil. El mensaje del gobierno de Pedro Alliana a Brasil en estos días fue claro: hay un deseo de mirar hacia adelante y recuperar la confianza perdida en ambos lados. Es lo que el gobierno Lula quería escuchar.

Pero en el Cono Sur hay desafíos complicados por delante. Con sus socios del Mercosur, Brasil se prepara para plantear la necesidad de sincerar la realidad de un bloque que, tal vez, esté caminando en dirección a su reformulación. La decisión de Uruguay y Argentina de negociar acuerdos comerciales por fuera del Mercosur puso al gobierno de Brasil en estado de alerta —y también al de Paraguay. Hace casi un año, en una cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, el presidente Lula le preguntó a su par uruguayo, Yamandú Orsi, sobre las negociaciones de su país para adherir al llamado Cptpp (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico), un megabloque de libre comercio integrado por 12 países, entre ellos Chile, Japón, Australia, Canadá, México, Perú y el Reino Unido. Orsi confirmó las negociaciones, y no se habló más del tema. Argentina también está avanzando en este sentido. Para Brasil, ambos movimientos violan el Tratado de Asunción y las reglas básicas del bloque. El tema será central en la cumbre de la próxima semana, en Montevideo. Lula llevará un mensaje duro sobre el tema, y los uruguayos están preocupados.

El presidente brasileño buscará recomponer los vínculos con Paraguay y recuperar la confianza tras años de tensiones diplomáticas Jorge Saenz - AP

Se viene un gobierno Lula 4.0 en el que los desafíos económicos serán enormes. En los últimos días, en Brasilia se habló de un ataque especulativo al gobierno brasileño, que llevó el dólar a casi tocar los 6 reales. El presidente nombró a un exbanquero del Bradesco como ministro de Hacienda y las aguas se calmaron, por ahora. Pero el Palacio de Planalto sabe que tiene cuatro años desafiantes por delante, y el tema comercio será central.

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La pelea con Estados Unidos seguirá, y Brasil podría endurecer su posición, aplicando, también, tarifas a productos norteamericanos. La ofensiva de la Casa Blanca contra los aviones de Embraer sorprendió y preocupó al gobierno brasileño. La propuesta de aplicar una tarifa de 10% aún no entró en vigor y forma parte de una disputa comercial más amplia bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos. Pero Brasil se está preparando para una continuidad de la guerra comercial con Trump. Y, en este sentido, necesita aclarar la situación en el Mercosur. El comercio internacional es clave para el Lula 4.0.