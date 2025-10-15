El avión del secretario de Defensa de Estados Unidos aterrizó de emergencia en el Reino Unido

Un avión que transportaba a Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos, se vio obligado a realizar este miércoles un aterrizaje de emergencia en el Reino Unido debido a una grieta en el parabrisas.

La noticia la informó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, a través de X. Aclaró que el avión tocó tierra “según los procedimientos estándar”, aunque sin precisar el lugar especifico, y que “todos a bordo, incluido el secretario Hegseth, están a salvo”.

Según informó Parnell, el Hegseth regresaba a Estados Unidos tras un breve viaje a Bruselas, Bélgica, donde participó en la reunión de los ministros de Defensa de la OTAN.

No es la primera vez que un avión militar estadounidense con altos a altos funcionarios abordo sufre problemas mecánicos. A principios de este año, un avión de la fuerza aérea estadounidense que transportaba a Marco Rubio, secretario de Estado, a Alemania, para la Conferencia de Seguridad de Múnich, se vio obligado a regresar a Washington por la noche tras presentar un problema mecánico.

Hegseth en la OTAN

Antes del atterizaje de emergencia, el funcionario estadounidense se había referido a la situación de Ucrania en el marco de la OTAN. Pete Hegseth, pidió a los otros miembros del bloque que aumenten el gasto en la compra de armamento estadounidense para Kiev, tras un informe que destacaba un fuerte descenso del apoyo militar para la nación que sufre la invasión rusa en julio y agosto.

En este sentido, afirmó que Ucrania está recibiendo “potencial de fuego” a través de las adquisiciones de armas norteamericanas por parte de las naciones europeas.

Las compras de armas se están realizando bajo la nueva iniciativa Lista de Requisitos Priorizados de Ucrania (PURL), que sustituyó a las donaciones de armas de Estados Unidos a Ucrania y ahora exige a los aliados que paguen por las entregas de armas estadounidenses.

Las declaraciones de Hegesth ocurren en un contexto de extrema tensión entre la OTAN y Rusia tras las recientes incursiones de Moscú en el espacio aéreo de varias naciones de la organización transatlántica.